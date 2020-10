Νέα τηλεφωνική επικοινωνία είχαν απόψε για την κατάσταση στη Σμύρνη και τη Σάμο ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας και ο τούρκος ομόλογός του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, έπειτα από πρωτοβουλία του ΥΠΕΞ της Τουρκίας.

Σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter, οι κ.κ. Δένδιας και Τσαβούσολγου επανέλαβαν την αμοιβαία προσφορά βοήθειας εφόσον χρειαστεί.

Επίσης, ο Ν. Δένδιας ευχαρίστησε τον τούρκο ομόλογό του για την κλήση και συμφώνησαν να παραμείνουν σε επαφή, όπως γίνεται γνωστό στην ίδια ανάρτηση.

Telephone call b/w FM @NikosDendias & #Turkey FM @MevlutCavusoglu regarding the situation in Izmir & Samos- they reiterated respective offers for assistance if need arises. FM Dendias expressed appreciation for call & both agreed to remain in touch https://t.co/7jsnRaS5d9

