Τα συλλυπητήρια τους στον ελληνικό και τον τουρκικό λαό μετά τον θανατηφόρο σεισμό στο Ανατολικό Αιγαίο, εξέφρασαν το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και ο Αμερικανός Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας, Ρόμπερτ Ο’ Μπράιαν, δηλώνοντας την ετοιμότητα των ΗΠΑ να βοηθήσουν Ελλάδα και Τουρκία.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους για τις ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν και τις ζημιές που προκλήθηκαν στη Σμύρνη, τη Σάμο και τη Χίο από τον σεισμό στο Αιγαίο. Μας αναπτερώνει και στηρίζουμε τη συνεργασία μεταξύ του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια και του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου κατά τη διάρκεια αυτού του τραγικού γεγονότος» ανέφερε σε tweet της η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μόργκαν Ορτέιγκους.

«Οι προσευχές μας βρίσκονται στον τουρκικό και ελληνικό λαό μετά τον σημερινό σεισμό. Είναι εξαιρετικό να βλέπουμε και τις δύο χώρες να βάζουν στην άκρη τις διαφορές τους για να βοηθήσουν η μία την άλλη σε μια στιγμή ανάγκης. Οι ΗΠΑ είναι επίσης έτοιμες να βοηθήσουν», ανέφερε σε tweet του ο σύμβουλος ασφάλειας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Ρόμπερτ Ο’ Μπράιαν, αναδημοσιεύοντας την ανάρτηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με την οποία ο Τούρκος πρόεδρος ευχαριστεί τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του για τα θύματα του σεισμού σε Ελλάδα και Τουρκία.

The United States expresses our condolences for the lives lost and damage caused in Izmir, Samos, and Chios by the earthquake in the Aegean. ​We are heartened by and support the cooperation between @nikosdendias and @mevlutcavusoglu during this tragic event.

— Morgan Ortagus (@statedeptspox) October 30, 2020