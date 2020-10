Συνεχίζεται ο σχεδιασμός για την αγιογράφηση του Ι.Ν. του Αγίου Νικολάου στο Σημείο Μηδέν της Νέας Υόρκης, με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο να επισημαίνει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «θα αποτελεί έναν επίγειο παράδεισο για όλες και για όλους».

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής συνοδεύει, μάλιστα, την ανάρτησή του με μια φωτογραφία από τη συνάντηση εργασίας που είχε προς τούτο με τον διακεκριμένο ακαδημαϊκό επίσκοπο Αμισού Ιωακείμ και τον εξαίρετο αγιογράφο π. Λουκά Ξενοφωντινό από το Άγιον Όρος.

«Αυτό το όραμα του παραδείσου στη Γη να φωτίζει όλους όσοι εισέρχονται στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου», σημείωσε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής.

Υπενθυμίζεται ότι η επανεκκίνηση των έργων κατασκευής του εθνικού προσκυνήματος έγινε στις 3 Αυγούστου και τα εγκαίνια του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου προγραμματίζονται για την 11η Σεπτεμβρίου 2021, δηλ. 20 χρόνια μετά το τρομοκρατικό χτύπημα στους Δίδυμους Πύργους, που είχε στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες συνανθρώπους μας.

The vision for the iconography of the St Nicholas Shrine at Ground Zero is coming together with the efforts of Bp.Joachim of Amissos, a foremost scholar & Fr. Loukas of Mt. Athos, a master iconographer. This vision of heaven on earth will enlighten all who pass through its doors. pic.twitter.com/GtKPkcbg8C

