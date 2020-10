Σφοδρή επίθεση στον τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντοταν εξαπέλυσε ο διάσημος ηθοποιός Σον Πεν σε ανάρτηση του στο Twitter.

Ο σταρ του Χόλιγουντ χαρακτήρισε σφαγέα των Αρμενίων τον Ερντογάν, το φιλαράκι του Τραμπ και όπως έγραψε: «με τα όπλα τα δικά μας».

Ο ηθοποιός δεν δίστασε να πάρει θέση και για τις αμερικάνικες εκλογές στηρίζοντας ανοιχτά τον Τζο Μπάιντεν.

Συγκεκριμένα έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter: «Όσο εμείς καθόμαστε, οι Αρμένιοι σφαγιάζονται από τον Ερντογάν, τον φίλο του Τραμπ, με τα όπλα που εμείς του παρέχουμε. Αυτή δεν είναι η Αμερική. Μπάιντεν για την αναγέννηση της Αμερικής».

As too many of us sit on our butts, Armenians are being slaughtered by Trump pal Erdogan with weapons WE provided. THIS is NOT America!

Biden for America’s new birth!

— Sean Penn (@SeanPenn) October 24, 2020