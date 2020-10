Σημαντικό πλήγμα στον ελληνοτουρκικό διάλογο επιφέρει η νέα έξοδος του Oruc Reis στην Ανατολική μεσόγειο, στη θαλάσσια περιοχή νοτίως του Καστελλόριζου. Περίπου στις 8 το πρωί της Δευτέρας, το Oruc Reis με τα συνοδευτικά του πλοία Ataman και Cengiz Han απέπλευσαν από το λιμάνι της Αττάλειας κινούμενα προς την περιοχή όπου λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Κυριακής ανακοινώθηκε ότι θα πραγματοποιηθούν σεισμικές έρευνες μέχρι τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 22 Οκτωβρίου.

Έως τώρα δεν έχουν καταγραφεί κινήσεις από το τουρκικό πολεμικό ναυτικό, αναμένεται όμως ο απόπλους τουρκικών φρεγατών από τον ναύσταθμο του Ακσάζ για συνοδεία του Oruc Reis, με δεδομένο ότι απαιτούνται μόλις δύο ώρες για να φτάσουν οι μονάδες του τουρκικού πολεμικού ναυτικού κοντά στο τουρκικό ερευνητικό.

Η απάντηση της Αθήνας

Με την έκδοση αντί-Navtex απάντησε η Ελλάδα στη νέα πρόκληση της Άγκυρας η οποία λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής αποφάσισε να βγάλει ξανά το Oruc Reis για έρευνες στη θαλάσσια περιοχή νοτίως του Καστελλόριζου.

Η αντί-Navtex που εξέδωσε η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού επισημαίνει ότι η τουρκική Navtex για έρευνες του Oruc Reis νοτίως του Καστελλόριζου «αφορά παράνομη δραστηριότητα σε περιοχή ελληνικής υφαλοκρηπίδας».

Ο σταθμός Ηρακλείου της Υδρογραφικής Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού εξέδωσε ναυτική αναγγελλία τονίζοντας πως η τουρκική Navtex FA06-1262/20 εκδόθηκε από σταθμό (σ.σ. της Αττάλειας) που δεν έχει την αρμοδιότητα για την περιοχή του Καστελλόριζου. Στην περιοχή αυτή αρμοδιότητα έχει η Ελληνική Υπηρεσία, σημειώνεται.

Ακόμη ο σταθμός του Ηρακλείου διαμηνύει ότι η τουρκική Navtex αναφέρεται σε παράνομη και μη εγκεκριμένη δραστηριότητα και μάλιστα σε περιοχή ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Και επισημαίνεται ότι ο σταθμός του Ηρακλείου είναι ο αρμόδιος για την έκδοση ναυτικών αγγελιών σ’ αυτή την θαλάσσια περιοχή. Καλούνται δε όλοι οι ναυτικοί να αγνοήσουν την τουρκική αναγγελία.

Η ελληνική αντί-Navtex

ZCZC HA79

112335 UTC OCT 20

IRAKLEIO STATION NAVWARN 596/20

KASTELORIZO SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA06-1262/20 IN HELLENIC NAVTEX

SERVICE AREA, REFERRING TO UNAUTHORIZED AND

ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE

GREEK CONTINENTAL SHELF.

IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO

BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

2. ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA06-1262/20.

3. CANCEL THIS MESSAGE 222059 UTC OCT 20.

NNNN

Μείζονα κλιμάκωση και ευθεία απειλή κατά της ειρήνης και της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο χαρακτηρίζει το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών την έκδοση της νέας παράνομης τουρκικής Navtex για έρευνες νοτίως του Καστελόριζου στην ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Η ανακοίνωση @GreeceMFA: Η νέα παράνομη τουρκική Navtex για παράνομες έρευνες νοτίως του Καστελόριζου στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, σε απόσταση 6,5 ν.μ. από ελληνικές ακτές, συνιστά μείζονα κλιμάκωση και ευθεία απειλή κατά της ειρήνης και της ασφάλειας. https://t.co/e0rhiKlaYR

— Nikos Dendias (@NikosDendias) October 12, 2020

Το ελληνικό ΥΠΕΞ σε μία οργισμένη αντίδραση για τη νέα πρόκληση της Άγκυρας, καλεί την Τουρκία να ανακαλέσει άμεσα την απόφασή της κατηγορώντας της ότι αγνοεί συστηματικά το Διεθνές Δίκαιο και τους κανόνες καλής γειτονίας.

Σημειώνει ακόμη με νόημα, ενόψει της έναρξης των διερευνητικών επαφών μεταξύ των δύο χωρών, ότι η Τουρκία δυναμιτίζει κάθε προσπάθεια διαλόγου.

ΥΠΕΞ: Ευθεία απειλή κατά της ειρήνης και της ασφάλειας – Η Ελλάδα δεν εκβιάζεται

«Η νέα παράνομη τουρκική Navtex για παράνομες έρευνες νοτίως του Καστελόριζου στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, σε απόσταση μόλις 6,5 ν.μ. από ελληνικές ακτές, συνιστά μείζονα κλιμάκωση και ευθεία απειλή κατά της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή.

Μόλις λίγες ημέρες μετά τη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας, κατά την οποία η τουρκική πλευρά δεσμεύτηκε να προτείνει ημερομηνία για τις διερευνητικές επαφές, καταδεικνύεται και πάλι η αναξιοπιστία της όπως και το γεγονός ότι η Τουρκία δεν επιθυμεί ειλικρινά το διάλογο. Εμμένει σε επιθετικές και έκνομες τακτικές παρελθόντων αιώνων, επιβεβαιώνοντας περίτρανα το ρόλο της ως του κατεξοχήν παράγοντα αστάθειας και παραβατικότητας στην περιοχή. Από τη Λιβύη ως το Αιγαίο και την Κύπρο, τη Συρία, το Ιράκ και πλέον και το Ναγκόρνο Καραμπάχ.

Αγνοεί συστηματικά το Διεθνές Δίκαιο, το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και τους κανόνες καλής γειτονίας. Δυναμιτίζει κάθε προσπάθεια διαλόγου, περιφρονώντας τις προτροπές της Διεθνούς Κοινότητας. Αδιαφορεί προκλητικά στις παροτρύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συμμόρφωση προς τη διεθνή νομιμότητα, ως αυτονόητη προϋπόθεση κάθε βήματος προόδου στις ευρωτουρκικές σχέσεις.

Καλούμε την Τουρκία να ανακαλέσει άμεσα την απόφασή της».