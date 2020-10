View this post on Instagram

Almmyvita η νέα συνεργασία του Botrini”s. Όταν ο τόπος ορίζει τον τρόπο Αυτός ο τόπος, ο περιτριγυρισμένος από τη θάλασσα και τα βράχια ασκεί μια ακατανόητη γοητεία στην ψυχή σου που σ´αναγκάζει να εναρμονιστείς με τη άγρια ομορφιά του. Σου επιβάλει την απλότητα του ακόμα κι όταν μαγειρεύεις.