magazin
Τρίτη 14 Απριλίου 2026
weather-icon 18o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
14.04.2026 | 09:28
Μέσα Μεταφοράς: Πώς κινούνται σήμερα μετρό, λεωφορεία, τρόλεϊ και Τραμ
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη εφ’όλης της ύλης: Η δουλειά, οι κρίσεις πανικού και η «τελεία» στη σχέση-ρουτίνα
Βίντεο 14 Απριλίου 2026, 13:00

«Δε θα πω ότι ένιωθα καταπιεσμένη όσο ότι ένιωθα ότι ρουτινιάζω και δεν έβγαινα από αυτήν την κατάσταση», είπε μεταξύ άλλων η Ευρυδίκη Βαλαβάνη σε πρόσφατη συνέντευξή της

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη άνοιξε την καρδιά της και μίλησε για τις δυσκολίες που σημάδεψαν την πορεία της, αλλά και για τις αλλαγές που την οδήγησαν σε μια νέα, πιο συνειδητή φάση ζωής. Μέσα από το podcast του Παντελή Τουτουντζή στο YouTube, η δημοσιογράφος περιγράφει πώς βίωσε τις κρίσεις πανικού, τις απαιτητικές επαγγελματικές συνθήκες και τη σταδιακή της επιστροφή στην ισορροπία.

Η ίδια δεν διστάζει να αναφερθεί και σε προσωπικές της σχέσεις, αποκαλύπτοντας τη στιγμή που αποφάσισε να βάλει τέλος σε μια κατάσταση που δεν την βοηθούσε να εξελιχθεί. Με οδηγό την ψυχοθεραπεία και μια βαθύτερη κατανόηση του εαυτού της, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη δείχνει πλέον να έχει αφήσει πίσω της το παρελθόν, κοιτώντας μπροστά με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Παντελή Τουτουντζή για το πότε εμφανίστηκαν για πρώτη φορά οι κρίσεις πανικού, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη εξήγησε ότι όλα ξεκίνησαν την περίοδο της συμμετοχής της στο DWTS. Όπως περιέγραψε, η ένταση κορυφώθηκε όταν αυξήθηκαν οι απαιτήσεις και χρειάστηκε να παρουσιάζει δύο χορογραφίες μέσα στην ίδια εβδομάδα.

Την ίδια περίοδο, όπως αποκάλυψε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, το πρόγραμμά της ήταν εξαντλητικό, καθώς συνδύαζε τις πρόβες με την καθημερινή της παρουσία στην εκπομπή Survivor Πανόραμα. Οι ρυθμοί ήταν ιδιαίτερα απαιτητικοί, με την ημέρα της να ξεκινά από πολύ νωρίς το πρωί και να ολοκληρώνεται αργά τη νύχτα.

«Ξεκινούσε η μέρα μου στις 06:00 το πρωί και γύρναγα στη 01:30 το βράδυ κάθε μέρα» περιέγραψε.

YouTube thumbnail

Η ψυχοθεραπεία

«Ξεκίνησα να κάνω ψυχοθεραπεία, ήμουν από τα άτομα που έλεγα: ‘Ελα, σιγά. Τι έχω που θα πάω να μιλήσω;’ Κι όμως με βοήθησε και είναι αυτό που με έβαλε να έχω όρια στη ζωή μου και με έμαθε να λέω όχι σε ανθρώπους και καταστάσεις, που με εκμεταλλεύονταν σε πολλά πράγματα. Μιλήστε! Δεν είναι καθόλου ταμπού το να μιλάτε σε ανθρώπους και να ανακαλύπτεται τι έχετε στην ψυχούλα σας και ο,τι έχετε μέσα να το γιατρεύετε», συμπλήρωσε.

«Βρήκα την Ευρυδίκη. Έμαθα να φροντίζω εμένα, γιατί δεν με φρόντιζα. Φρόντιζα όλους τους γύρω μου εκτός από εμένα. Είμαι αυτός ο άνθρωπος, τόσο δοτική, που θέλω να είναι καλά όλοι οι γύρω μου και έβαζα προτεραιότητα όλους τους άλλους και όχι τον εαυτό μου», εξήγησε.

«Ένιωθα ότι ρουτινιάζω»

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο Παντελής Τουτουντζής τη ρώτησε αν έχει βρεθεί ποτέ σε σχέση που την κρατούσε πίσω χωρίς να βρίσκει τη δύναμη να φύγει. Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη ξεκαθάρισε ότι δεν το βίωσε ως καταπίεση, αλλά περισσότερο ως μια στασιμότητα που την εγκλώβιζε.

«Δε θα πω ότι ένιωθα καταπιεσμένη όσο ότι ένιωθα ότι ρουτινιάζω και δεν έβγαινα από αυτήν την κατάσταση. Πήρα τη ζωή στα χέρια μου και είπα: ‘Μέχρι εδώ είναι. Πάμε να το αλλάξεις αυτό, την μιζέρια. Να βγεις από το καβούκι σου και να λάμψεις’. Νομίζω ότι το έχω καταφέρει», απάντησε.

Headlines:
Τουρισμός
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Πολιτική
inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
inStream - Ροή Ειδήσεων
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Cookies