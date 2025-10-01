Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Πέρασα μια ελαφριάς μορφής επιλόχειο κατάθλιψη, τις πρώτες μέρες έκλαιγα»

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν παντρεύτηκαν τον Σεπτέμβριο 2024 στα Χανιά και ο καρπός του έρωτάς τους ήρθε τον Ιούλιο του 2025.

Η νεαρή μητέρα βρέθηκε προσκεκλημένη στον ALPHA και μίλησε για το ρόλο της μητρότητας.

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Είμαι κουρασμένη και άυπνη, αλλά είμαι πολύ ευτυχισμένη»

«Δεν το αλλάζω με τίποτα. Δεν έχω ζήσει κάτι πιο δυνατό και ουσιαστικό. Εγώ ήθελα πάντα να κάνω οικογένεια και με τον Γρηγόρη είχαμε κοινούς στόχους, οπότε αυτό ήρθε πολύ άνετα. Ήρθε την κατάλληλη στιγμή και μας ολοκλήρωσε ως ζευγάρι», εξομολογήθηκε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη.

Ο τοκετός και οι φοβίες πριν γεννήσει

«Επειδή είχα ακούσει αρκετές ιστορίες από φίλες μου, είχα έναν φόβο με τον τοκετό. Τελικά όμως, γέννησα πάρα πολύ γρήγορα και δεν κατάλαβα τίποτα. Είχαμε πάρει μια φουσκωτή πισίνα την οποία είχαμε βάλει στην ταράτσα του σπιτιού μας.

Μια μέρα είχα μπει στην πισίνα και άρχισα να έχω κάτι πόνους. Εκεί μάλλον μου έσπασαν τα νερά εκεί και μετά πήγα στο μαιευτήριο. Ήταν πολύ συνεργάσιμος ο μικρός, γέννησα πολύ γρήγορα» εξομολογήθηκε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη.

Η επιλόχιος κατάθλιψη

«Πέρασα μια ελαφριάς μορφής επιλόχειο κατάθλιψη. Τις πρώτες εβδομάδες που ήμουν με το μωρό στο σπίτι έκλαιγα γιατί έλεγα ότι δεν θα τα καταφέρω. Με είχαν πιάσει ενοχικά χωρίς λόγο.

Για εμένα μέχρι στιγμής το πιο δύσκολο πράγμα είναι ο θηλασμός. Το προσπαθώ γιατί θέλω να υπάρχει αυτό το δέσιμο με το μωρό. Νιώθω ενοχές να σταματήσω τον θηλασμό αλλά το κυριότερο πράγμα είναι να είναι καλά η μαμά», αποκάλυψε σε άλλο σημείο η αθλητικογράφος.