Picnic time: Ξένοιαστες στιγμές για την Τζάκι και τον Αριστοτέλη Ωνάση στην εξοχή. Ο Έλληνας μεγιστάνας κάθεται οκλαδόν στο γρασίδι, σε ένδειξη απλότητας γνωρίζοντας τον τρόπο να γοητεύει τους γύρω του. Στους κύκλους του διεθνούς τζετ σετ ήταν ο Ωνάσης που ήταν ιδιαίτερα αγαπητός χάρη στο θερμό χαρακτήρα και το χιούμορ του και λιγότερο η συχνά ψυχρή Τζάκι με την ψυθιριστή φωνή… #onassissaga #onassislegend #jackiekennedyonassis #aristotleonassis #beautifulpeople #vips