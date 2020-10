Μία φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται με κοροναϊό ανήρτησε η κόρη του, Ιβάνκα.

«Τίποτα δεν μπορεί να τον σταματήσει από το να εργάζεται για τον αμερικανικό λαό», έγραψε χαρακτηριστικά η Ιβάνκα Τραμπ.

Nothing can stop him from working for the American people. RELENTLESS! 🇺🇸 pic.twitter.com/2ZSat782qe

Λίγη ώρα νωρίτερα, αναφερόμενη στο βιντεοσκοπημένο μήνυμα του αμερικανού προέδρου από το νοσοκομείο, υποστήριξε σε ανάρτησή της πως ο πατέρας της είναι τόσο αισιόδοξος, ευγνώμων και δυνατός όσο φαίνεται και ακούγεται.

Spoke to my father again and he is as optimistic, thankful and strong as he looks and sounds in this message to America !!! 🇺🇸 https://t.co/PJwWksV6vQ

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) October 4, 2020