Ακόμα ένα μήνυμα μέσα από το νοσοκομείο, όπου βρίσκεται για 24 και πλέον ώρες, έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος νοσηλεύεται στο Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο Walter Reed, έχοντας νοσήσει από κοροναϊό.

Σε μια στιγμή που οι αντικρουόμενες δηλώσεις γύρω από την κατάσταση της υγείας του αμερικανού προέδρου προκαλούν σύγχυση και εντείνουν την ανησυχία, ο ίδιος με βίντεο που ανήρτησε στο twitter ενημερώνει πως «νιώθει πολύ καλύτερα».

«Ήρθα εδώ, δεν ένιωθα τόσο καλά. Νιώθω πολύ καλύτερα τώρα, εργαζόμαστε σκληρά για να μπορέσω να επιστρέψω – πρέπει να επιστρέψω γιατί πρέπει να κάνουμε την Αμερική ξανά υπέροχη» λέει ξεκινώντας το βίντεο.

«Θα νικήσουμε αυτόν τον κοροναϊό ή όπως αλλιώς θέλετε να τον ονομάσετε» συμπλήρωσε.

Σημειώνεται ότι δεν είναι σαφές πότε έχει βιντεοσκοπηθεί το μήνυμα, ωστόσο το σίγουρο είναι πως έγινε μέσα στο νοσοκομείο Walter Reed.

Παράλληλα ενημερώνει τους πολίτες και για την πορεία της υγείας της συζύγου του, Μελάνια Τραμπ, λέγοντας πως και εκείνη είναι «πολύ καλά».

«Η πρώτη μας κυρία τα πάει πολύ καλά… Η Μελάνια το χειρίζεται πολύ καλά. Όπως πιθανότατα έχετε διαβάσει, είναι ελαφρώς νεότερη από εμένα. Λίγο. Και επομένως, απλά γνωρίζουμε την ασθένεια, γνωρίζουμε την κατάσταση με την ηλικία σε σχέση με τους νεότερους» συμπληρώνει.

«Αυτό με κάνει πολύ χαρούμενο» υπογραμμίζει αναφερόμενος στην πορεία της υγείας της πρώτης κυρίας των ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες ώρες επικράτησε σύγχυση γύρω από την πορεία της υγείας του αμερικανού προέδρου, λόγω αντικρουόμενων δηλώσεων.

Συγεκριμένα, ο γιατρός του Σιν Κόνλεϊ, του νοσοκομείου Walter Reed, που παρακολουθεί τον Ντόναλντ Τραμπ, έκανε γνωστές στους δημοσιογράφους των αμερικανικών ΜΜΕ τις εξελίξεις γύρω από την υγεία του Τραμπ.

Σύμφωνα με τον Δρ Κόνλεϊ ο Τραμπ έχει λάβει θεραπεία με με αντισώματα για τον κοροναϊό και βρίσκεται σε θεραπεία πέντε ημερών του Remdesivir.

Ο ίδιος ανέφερε πως ο πρόεδρος είναι «απαλλαγμένος από πυρετό» για 24 ώρες και έχει «καλό πνεύμα». Είπε ότι ο Τραμπ δεν βρίσκεται σε συσκευή παροχής οξυγόνου και δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο στην παρούσα φάση σήμερα, ωστόσο δεν έκανε γνωστό πότε θα μπορέσει να πάρει εξιτήριο καθώς είναι νωρίς και «δύσκολο να το πούμε».

Παρά τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, ο γιατρός Κόνλεϊ δεν επιβεβαίωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έλαβε σε καμία στιγμή της μέχρι τώρα νοσηλείας του οξυγόνο και επέμεινε ότι αυτήν την στιγμή δεν λαμβάνει οξυγόνο.

Το επίπεδο του οξυγόνου είναι, σύμφωνα με τον γιατρό του, στο 96%, σε μη επικίνδυνο επίπεδο.

Ο γιατρός του Λευκού Οίκου αναφέρθηκε σε «72 ώρες» από την διάγνωση της προσβολής του Ντόναλντ Τραμπ από την Covid-19, χρονικό διάστημα που δεν συμφωνεί με τον χρόνο ανακοίνωσης των θετικών αποτελεσμάτων του τεστ, την νύκτα της Πέμπτης προς την Παρασκευή.

Γιατί διακομίσθηκε στο νοσοκομείο; «Διότι είναι ο πρόεδρος», απάντησε ο Σον Κόνλεϊ.

