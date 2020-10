Σύγχυση προκαλούν οι δηλώσεις γιατρών και πηγών του Λευκού Οίκου γύρω από την υγεία του αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εισήχθη την Παρασκευή στο νοσοκομείο Walter Reed, λίγες ώρες μετά την διάγνωσή του με κοροναϊό.

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του; Του χορηγήθηκε οξυγόνο; Παρουσίασε βελτίωση ή είναι κρίσιμες οι επόμενες 48 ώρες; Όλα αυτά τα ερωτήματα δεν μπορούν να απαντηθούν με ευκολία, με τις αντικρουόμενες δηλώσεις να προκαλούν σύγχυση, με τον αμερικανό πρόεδρο να επιχειρεί να καθησυχάσει τον αμερικανικό λαό μέσω του αγαπημένου του σπόρ… το Twitter, λέγοντας πως «αισθάνεται καλά».

Από πλευράς τους, οι γιατροί του Walter Reed ανέφεραν πως η υγεία του Τραμπ βελτιώνεται. Ωστόσο, λίγα λεπτά μετά το ιατρικό ανακοινωθέν, μια πηγή από τον Λευκό Οίκο ήρθε να φέρει τα πάνω-κάτω, διαψεύδοντας τους γιατρούς, υποστηρίζοντας πως ο πρόεδρος εν είναι όσο καλά παρουσιάζεται και πως τα ζωτικά σημεία του τις τελευταίες 24 ώρες δεν ήταν καλά, προσθέτοντας ότι οι επόμενες 48 ώρες είναι κρίσιμες.

Σημειώνεται, πως η Μελάνια Τραμπ, που επίσης διεγνώσθη θετική στο νέο κοροναϊό, δεν εισήχθη στο νοσοκομείο καθώς δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα. «Είναι εξαιρετικά καλά στην υγεία της» διαβεβαίωσαν οι γιατροί του Λευκού Οίκου.

Ο γιατρός του Σιν Κόνλεϊ, του νοσοκομείου Walter Reed, που παρακολουθεί τον Ντόναλντ Τραμπ, έκανε γνωστές στους δημοσιογράφους των αμερικανικών ΜΜΕ τις εξελίξεις γύρω από την υγεία του Τραμπ.

Σύμφωνα με τον Δρ Κόνλεϊ ο Τραμπ έχει λάβει θεραπεία με με αντισώματα για τον κοροναϊό και βρίσκεται σε θεραπεία πέντε ημερών του Remdesivir.

Ο ίδιος ανέφερε πως ο πρόεδρος είναι «απαλλαγμένος από πυρετό» για 24 ώρες και έχει «καλό πνεύμα». Είπε ότι ο Τραμπ δεν βρίσκεται σε συσκευή παροχής οξυγόνου και δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο στην παρούσα φάση σήμερα, ωστόσο δεν έκανε γνωστό πότε θα μπορέσει να πάρει εξιτήριο καθώς είναι νωρίς και «δύσκολο να το πούμε».

Παρά τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, ο γιατρός Κόνλεϊ δεν επιβεβαίωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έλαβε σε καμία στιγμή της μέχρι τώρα νοσηλείας του οξυγόνο και επέμεινε ότι αυτήν την στιγμή δεν λαμβάνει οξυγόνο.

Το επίπεδο του οξυγόνου είναι, σύμφωνα με τον γιατρό του, στο 96%, σε μη επικίνδυνο επίπεδο.

Ο γιατρός του Λευκού Οίκου αναφέρθηκε σε «72 ώρες» από την διάγνωση της προσβολής του Ντόναλντ Τραμπ από την Covid-19, χρονικό διάστημα που δεν συμφωνεί με τον χρόνο ανακοίνωσης των θετικών αποτελεσμάτων του τεστ, την νύκτα της Πέμπτης προς την Παρασκευή.

Γιατί διακομίσθηκε στο νοσοκομείο; «Διότι είναι ο πρόεδρος», απάντησε ο Σον Κόνλεϊ.

“Right now, all indicators are that [President Trump will] remain off of oxygen going forward,” says Dr. Sean Conley, the President's physician. https://t.co/wTkMvZbF59 pic.twitter.com/5BsWAa87r0

Τα αισιόδοξα μηνύματα που μετέδωσε ο γιατρός του Λευκού Οίκου δεν ενστερνίζεται πρόσωπο «που γνωρίζει την κατάσταση», όπως μετέδωσαν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν βρίσκεται ακόμη σε σαφή πορεία ανάρρωσης από την Covid-19 και ορισμένα από τα ζωτικά του σημεία κατά τις τελευταίες 24 ώρες ήταν πολύ ανησυχητικά, δήλωσε στους δημοσιογράφους πηγή με γνώση της κατάστασης.

Η πηγή, που ζήτησε να μην κατονομασθεί, δήλωσε ότι οι επόμενες 48 ώρες θα είναι κρίσιμες για την φροντίδα του Τραμπ.

Η απάντηση ήρθε μόλις αργότερα από τον ίδιο τον Τραμπ, ο οποίος ανέβαλε μήνυμα στο Twitter, με το οποίο ευχαριστούσε το προσωπικό του νοσοκομείου, ενώ τόνισε πως «με τη βοήθειά τους, αισθάνομαι καλά».

«Γιατροί, Νοσηλευτές και ΟΛΟΙ στο φοβερό Walter Reed Medical Center, και άλλοι από αντίστοιχα ιδρύματα που συνεργάζονται μαζί τους, είναι ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟΙ!!! Τρομερή πρόοδος έχει γίνει τους τελευταίους 6 μήνες στην καταπολέμηση αυτής της ΠΑΝΟΥΚΛΑΣ. Με την βοήθειά τους, αισθάνομαι καλά!» γράφει στο Twitter.

Doctors, Nurses and ALL at the GREAT Walter Reed Medical Center, and others from likewise incredible institutions who have joined them, are AMAZING!!!Tremendous progress has been made over the last 6 months in fighting this PLAGUE. With their help, I am feeling well!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2020