«Ιο της Κίνας», «γρίπη της Γουχάν» ήταν μερικοί από τους χαρακτηρισμούς που είχε χρησιμοποιήσει ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για να αναφερθεί στο κοροναϊό, προκαλώντας πολλές φορές τους τελευταίες μήνες τόσο με τις απόψεις του για την πανδημία όσο και για την ίδια την ύπαρξη του ιου.

Η είδηση ότι ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαγνώστηκε θετικός στον κοροναϊό κυριαρχεί στην επικαιρότητα παγκοσμίως, με τον ίδιο να τουιτάρει μέσα από το δωμάτιο του νοσοκομείου όπου νοσηλεύεται, αναγνωρίζοντας επιτέλους την πανδημία.

Doctors, Nurses and ALL at the GREAT Walter Reed Medical Center, and others from likewise incredible institutions who have joined them, are AMAZING!!!Tremendous progress has been made over the last 6 months in fighting this PLAGUE. With their help, I am feeling well!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2020