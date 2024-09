Cindy Crawford: «Ειλικρινά, δεν είχα ιδέα ότι θα φωτογραφιζόμουν ακόμα σε αυτή την ηλικία»

Για την νοσταλγία των 90’s, την αποδοχή της ηλικίας, την καριέρα της, αλλά και το beauty brand της μίλησε η Cindy Crawford σε μια πρόσφατη συνέντευξη της στο ΒΒC. Πολλές από τις δηλώσεις της προκάλεσαν αίσθηση καθώς η ίδια αναφέρθηκε στην ηλικία της, την ανάγκη να αποδεχόμαστε όλο και καλύτερα πως μεγαλώνουμε, αλλά και μεταξύ άλλων κατέκρινε την «νοοτροπία της βιομηχανίας μόδας τότε».

Η ίδια δήλωσε πως παλιότερα είχε αγχωθεί ιδιαίτερα σκεπτόμενη τα 35 της χρόνια, καθώς πίστευε πως η καριέρα της θα τελείωνε. «Όταν έκλεισα τα 35 μου είχα αγχωθεί πάρα πολύ, γιατί τότε τα μοντέλα δεν είχαν καριέρα μετά τα 35», δήλωσε η Cindy. «Αυτή ήταν η νοοτροπία τότε», συμπλήρωσε.

