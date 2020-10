Με τις αντιδράσεις και τις φήμες για την κατάσταση της υγείας του να φουντώνουν, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε «καθησυχαστική» ανάρτηση από την πτέρυγα του νοσοκομείου Walter Reed στην οποία νοσηλεύεται, μετά την διάγνωσή του με κοροναϊό.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ευχαριστεί αρχικά γιατρούς και προσωπικό για την φροντίδα που του παρέχουν και υπογραμμίζει πως αισθάνεται καλά.

Doctors, Nurses and ALL at the GREAT Walter Reed Medical Center, and others from likewise incredible institutions who have joined them, are AMAZING!!!Tremendous progress has been made over the last 6 months in fighting this PLAGUE. With their help, I am feeling well!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2020