Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν βρίσκεται ακόμη σε σαφή πορεία ανάρρωσης από την Covid-19 και ορισμένα από τα ζωτικά του σημεία κατά τις τελευταίες 24 ώρες ήταν πολύ ανησυχητικά, δήλωσε στους δημοσιογράφους πηγή με γνώση της κατάστασης.

Η πηγή, που ζήτησε να μην κατονομασθεί, δήλωσε ότι οι επόμενες 48 ώρες θα είναι κρίσιμες για την φροντίδα του Τραμπ.

The next 48 hours will be critical for Trump as he fights Covid-19, a source familiar with the President's health tells reportershttps://t.co/qHiY5LpkIW pic.twitter.com/r0e1fgv9LK — CNN Breaking News (@cnnbrk) October 3, 2020

Τι αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν

Οι εκτιμήσεις αυτές έρχονται σε αντίθεση με τις ανακοινώσεις του γιατρού του Λευκού Οίκου Σον Κόνεϊ ο οποίος δήλωσε λίγη ώρα πριν ότι ο Τραμπ δεν παίρνει οξυγόνο, είναι απύρετος εδώ και 24 ώρες, και «είναι πολύ καλά».

Ο αμερικανός πρόεδρος θα λάβει πενθήμερη αγωγή με Remdesivir, διευκρίνισε ο γιατρός, ο οποίος δεν ήταν σε θέση να προσδιορίσει το χρονικό διάστημα της παραμονής του Ντόναλντ Τραμπ στο νοσοκομείο.

“Right now, all indicators are that [President Trump will] remain off of oxygen going forward,” says Dr. Sean Conley, the President's physician. https://t.co/wTkMvZbF59 pic.twitter.com/5BsWAa87r0 — CNN (@CNN) October 3, 2020

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν παίρνει αυτήν την στιγμή οξυγόνο και είναι απύρετος τις τελευταίες 24 ώρες, δήλωσε ο γιατρός του Λευκού Οίκου Σον Κόνλεϊ.

«Σήμερα το πρωί, ο πρόεδρος είναι πολύ καλά», δήλωσε ο γιατρός περιστοιχισμένος από εννέα γιατρούς και νοσηλευτές έξω από το στρατιωτικό νοσοκομείο Walter Reed κοντά στην Ουάσινγκτον, όπου ο αμερικανός πρόεδρος μεταφέρθηκε το βράδυ της Παρασκευής.

Ο κ. Τραμπ, 74 ετών, υπέφερε από βήχα, ελαφρά ρινική συμφόρηση και εξάντληση, σύμφωνα με τον γιατρό, αλλά τα συμπτώματα «αμβλύνονται και (η κατάσταση) βελτιώνεται», είπε.

«Παρακολουθούμε την καρδιακή νεφρική και ηπατική λειτουργία , και είναι όλες κανονικές. Ο πρόεδρος σήμερα το πρωί δεν παίρνει οξυγόνο, δεν έχει δυσκολία στην αναπνοή , ούτε στην βάδιση…» , πρόσθεσε.

«Αυτή» τη στιγμή δε λαμβάνει οξυγόνο

Παρά τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, ο γιατρός Κόνλεϊ δεν επιβεβαίωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έλαβε σε καμία στιγμή της μέχρι τώρα νοσηλείας του οξυγόνο και επέμεινε ότι αυτήν την στιγμή δεν λαμβάνει οξυγόνο.

Το επίπεδο του οξυγόνου είναι, σύμφωνα με τον γιατρό του, στο 96%, σε μη επικίνδυνο επίπεδο.

Ο γιατρός του Λευκού Οίκου αναφέρθηκε σε «72 ώρες» από την διάγνωση της προσβολής του Ντόναλντ Τραμπ από την Covid-19, χρονικό διάστημα που δεν συμφωνεί με τον χρόνο ανακοίνωσης των θετικών αποτελεσμάτων του τεστ, την νύκτα της Πέμπτης προς την Παρασκευή.

Γιατί διακομίσθηκε στο νοσοκομείο; «Διότι είναι ο πρόεδρος», απάντησε ο Σον Κόνλεϊ.

«Αυτό είναι σοβαρό»

Ως πολύ κουρασμένο, καταπονημένο και με δυσκολίες στην αναπνοή περιέγραψε νωρίτερα την κατάσταση του αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εισήχθη χτες αργά το βράδυ, ώρα Ελλάδας, στο στρατιωτικό νοσοκομείο Walter Reed, λίγες ώρες αφότου διαγνώστηκε θετικός στον κοροναϊό.

Μιλώντας στο CNN ένας εκ των συμβούλων του Τραμπ, τόνισε ότι «αυτό είναι σοβαρό» διαψεύδοντας ουσιαστικά τα όσα είχαν γραφτεί περί ηπίων συμπτωμάτων.

Άγνωστο παραμένει ποιος κόλλησε κοροναϊό τον αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος το τελευταίο διάστημα συναντήθηκε με χιλιάδες ανθρώπους αυτή τη βδομάδα.

Σταθερή η κατάσταση της Μελάνια

Σταθερή παραμένει η κατάσταση της υγείας της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ.

«Η κυρία Μελάνια πάει καλά. Τα συμπτώματά της δεν έχουν χειροτερέψει και συνεχίζει να αναπαύεται» ανέφερε στην DailyMail ο επικεφαλής του προσωπικού.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον σύζυγο της ο οποίος λαμβάνει θεραπεία.

«Η σκέψη της βρίσκεται με όλους εκείνους που είναι άρρωστοι και τους εύχεται ταχεία ανάρρωση» συνέχισε.

Το πρώτο μήνυμά του μέσα από το νοσοκομείο

Τις πρώτες δηλώσεις του από το νοσοκομείο έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ λίγες ώρες μετά την εσπευσμένη εισαγωγή του, το βράδυ της Παρασκευής.

Απευθυνόμενος σε όσους στέλνουν μηνύματα συμπαράστασης και ταχείας ανάρρωσης -από υποστηρικτές μέχρι πολιτικούς αντιπάλους- τους ευχαριστεί. «Σας ευχαριστώ, σας αγαπώ».

Going welI, I think! Thank you to all. LOVE!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2020

Σημειώνεται πως είχαν προηγηθεί δηλώσεις του αμερικανού προέδρου προτού εισαχθεί στο στρατιωτικό νοσοκομείο του Μέριλαντ. Με μήνυμα που βιντεοσκοπήθηκε ενημέρωνε τους πολίτες ότι είναι καλά. Ωστόσο, τόνιζε ότι χρειάζεται να πάει στο νοσοκομείο.

«Θέλω να ευχαριστήσω όλους για την τρομακτική υποστήριξη, πάω στο νοσοκομείο. Νομίζω ότι τα πάω καλά, αλλά πιστεύω ότι χρειάζεται να πάω εκεί. Και η πρώτη κυρία είναι καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, εκτιμώ το ενδιαφέρον σας και δεν πρόκειται να το ξεχάσω» σημείωνε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα και στελέχη του επιτελείου Τραμπ διαπιστώθηκε ότι έχουν προσβληθεί από τον κοροναϊό. Σχεδόν όλοι οι συνεργάτες της Χόουπ Χικς – περίπου δέκα άτομα – έχουν μολυνθεί.

Άλλα άτομα που συνεργάζονται απευθείας με τον Τραμπ και έχουν επίσης νοσήσει είναι η Ronna McDaniel, πρόεδρος της Επιτροπής του Συντηρητικού Κόμματος, ο Robert O’ Brien, σύμβουλος εθνικής ασφάλεια, ο Tomas Philipson, οικονομολόγος, η Kimberly Guilfoyle, σύμβουλος στην προεκλογική καμπάνια του Τραμπ και άλλοι.

Δύο άτομα από τη Secret Service, τους πράκτορες που είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια του Τραμπ και του Λευκού Οίκου, βρέθηκαν επίσης θετικοί. Γενικά, όπως αναφέρει το CNN, υπάρχει ενόχληση ανάμεσα στο προσωπικό της Secret Service για αυτήν την αναστάτωση που προκλήθηκε εξαιτίας των ανθρώπων του προέδρου.