Twiggy: Το μοντέλο που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή και έγινε «viral πριν το viral»

Τα 75 της χρόνια έκλεισε χθες η Twiggy, το μοντέλο από την Αγγλία που έγινε σύμβολο της mod κουλτούρας τη δεκαετία του ’60. Στα 15 της η Lesley Lawson άφησε το σχολείο για να εργαστεί. Έναν χρόνο αργότερα, απάντησε σε μία αγγελία ενός κομμωτή που έψαχνε μια νεαρή κοπέλα για να δοκιμάσει ένα νέο αγορέ κούρεμα με μακριές φράντζες.

Το πρόσωπό της ήταν ιδανικό για τη συγκεκριμένη κουπ και όταν ήρθε η ώρα να ποζάρει για το portfolio του κομμωτή, ο φωτογράφος την ξεχώρισε χάρη στην πολύ αδύνατη σιλουέτα της, που της χάρισε το παρατσούκλι «Twiggy» (δηλ. Κλαδάκι). Στη συνέχεια, μια δημοσιογράφος μόδας είδε τις φωτογραφίες και ζήτησε να γνωρίσει την νεαρή κοπέλα. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία – μία σειρά φαινομενικά τυχαίων γεγονότων οδήγησε στη δημιουργία ενός ποπ ειδώλου.

Στα 75 της η Twiggy, με τα διαπεραστικά μπλε μάτια της και τις εντυπωσιακές γραμμές της, αποδεικνύει ότι η ομορφιά δεν έχει ηλικία. H εμφάνιση της Twiggy με το πολύ ανατρεπτικό στυλ -την ανδρόγυνη αισθητική, το κοντό κούρεμα και τις μεγάλες δραματικές ψεύτικες βλεφαρίδες- καθόρισε την εποχή της. Μάλιστα, η εφημερίδα Daily Express την ανακήρυξε «Πρόσωπο του 1966».

Έναν χρόνο αργότερα θα λάνσαρε τη δική της σειρά ρούχων, με τίτλο «Twiggy Dresses». Η Twiggy είναι μια κλασική περίπτωση «viral πριν το viral». Τον πρώτο της χρόνο στο μόντελινγκ είχε φωτογραφηθεί 13 φορές για τη Vogue. Σε ηλικία μόλις 20 ετών η εκπομπή This Is Your Life πρόβαλε ένα αφιέρωμα για τη ζωή της. «Ήμουν το πρώτο supermodel που προερχόταν από την εργατική τάξη» δήλωσε κάποτε η Twiggy. Γρήγορα κατέκτησε τις πασαρέλες, φωτογραφήθηκε για τα σημαντικότερα περιοδικά μόδας και έγινε ένα από τα αγαπημένα μοντέλα της Mary Quant, της εφευρέτριας του μίνι.

Φυσικά, ως ένα από τα σύμβολα της γενιάς της, η Twiggy δέχτηκε αρκετές κριτικές. Οι περισσότερες είχαν να κάνουν με το σώμα της, το οποίο πολλοί θεωρούσαν ότι είναι κακό πρότυπο για τις νέες κοπέλες (ήταν 1.68 και 41 κιλά όταν ξεκίνησε το μόντελινγκ). Η ίδια είχε δηλώσει πρόσφατα ότι όντως τα πολύ αδύνατα σώματα στα μίντια θα μπορούσαν να είναι κακό πρότυπο, αλλά εκείνη ήταν φυσικά αδύνατη χωρίς δίαιτες και γυμναστική.

Σε αυτό το σημείο ας θυμηθούμε την πιο σπουδαία τηλεοπτική στιγμή της Twiggy. Ήταν την περίοδο που το μοντέλο είχε εγκατασταθεί μόνιμα στη Νέα Υόρκη και όλος ο κόσμος μιλούσε για εκείνη. Ο σκηνοθέτης Woody Allen κατά τη διάρκεια μια συνέντευξης, θέλοντας να αναδείξει την ελαφρότητα του μοντέλου, την ρώτησε ποιος ήταν ο αγαπημένος της φιλόσοφος (μια ερώτηση που κανένας νορμάλ άνθρωπος δεν ρώτησε ποτέ). Η Twiggy παραδέχτηκε ότι δεν ήξερε πολλά από φιλοσοφία και τον ρώτησε ποιος είναι ο δικός του αγαπημένος φιλόσοφος. Κάπου εκεί ο Allen τα έχασε, μη μπορώντας να θυμηθεί ούτε μισό όνομα. Μαγεία!

Όμως, ακόμη και τα top models συχνά βιώνουν τις δικές τους ανασφάλειες. Έτσι και η Twiggy συνέκρινε τον εαυτό της με άλλα μοντέλα και ζήλευε τα πόδια της συναδέλφου της, Pattie Boyd η οποία θα έκλεβε την καρδιά του George Harrison των Beatles και θα γινόταν η μούσα του Eric Clapton. Μάλιστα είχε πει ότι η Boyd ήταν το είδωλό της και μέχρι και σήμερα παραδέχεται πως τα πόδια της ήταν τα πιο καλοσχηματισμένα πόδια που είχε δει στη ζωή της.

Παρεμπιπτόντως, έχετε δει ποτέ την Twiggy νέα χωρίς το κλασικό της λουκ; Μοιάζει σχεδόν σαν out of drag.

Μετά από τέσσερα χρόνια καριέρας στο μόντελινγκ, η Twiggy αποφάσισε να αποσυρθεί από τον κόσμο της μόδας γιατί δεν της άρεσε «να τη χρησιμοποιούν σαν κρεμάστρα όλη της τη ζωή». Στη συνέχεια άρχισε να κάνει ταινίες και μουσική, παίζοντας αρχικά στη μουσική κωμωδία The Boy Friend, για την οποία κέρδισε δύο Χρυσές Σφαίρες. Αργότερα πρωταγωνίστησε σε πολλές άλλες ταινίες, σειρές καθώς και παραστάσεις στο Μπρόντγουεϊ. Μέσα στις δεκαετίες, το πρώην μοντέλο έγινε κριτής στο America’s Next Top Model, παρουσίασε podcast και τηλεοπτική εκπομπή και λάνσαρε τη δική της σειρά ρούχων. Τον Δεκέμβριο του 2018 τιμήθηκε με τον τίτλο Lady του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας.

Και παρόλο που εκτοξεύτηκε στην κορυφή από πολύ μικρή ηλικία, η Twiggy δεν ξεχνά την καταγωγή της και μιλά συχνά για τα ταξικά ζητήματα στη χώρα της. «Όταν σκέφτομαι τι πλήρωσα για το σπίτι που αγόρασα τη δεκαετία του ’60 και τι αξίζει τώρα, είναι απίστευτο. Ήταν ακριβό — μπορούσα να το αντέξω οικονομικά γιατί είχα παίξει στο Μπρόντγουεϊ για 18 μήνες — αλλά δεν ήταν ακριβό με τον τρόπο που θα ήταν σήμερα. Το κόστος των πάντων σήμερα είναι εκτός ελέγχου. Οι περισσότεροι νέοι τη δεκαετία του 1960 μπορούσαν να αγοράσουν κάτι, ακόμα κι αν ήταν ένα κρεβάτι. Αυτό, όμως, δεν συμβαίνει τώρα, έτσι δεν είναι; Υπό αυτήν την έννοια, λυπάμαι για τους σημερινούς νέους».

Η Twiggy παντρεύτηκε τον Αμερικανό ηθοποιό Michael Witney το 1977. Η κόρη τους, Carly, γεννήθηκε το 1978. Έμειναν παντρεμένοι μέχρι το θάνατό του το 1983 από καρδιακή προσβολή. Έναν χρόνο αργότερα, γνώρισε τον Leigh Lawson. Το 1988, έπαιξαν μαζί στην ταινία Madame Sousatzka και παντρεύτηκαν την ίδια χρονιά στο Sag Harbor της Νέας Υόρκης. Το ζευγάρι ζει πλέον στην Αγγλία.

Η Twiggy είναι επίσης γιαγιά, αν και απορρίπτει αυτή τη λέξη, και προτιμά τα εγγόνια της να τη φωνάζουν «Mimi». Το πέρασμα του χρόνου δεν την τρομάζει και δεν έχει επισκεφτεί πλαστικό χειρουργό ούτε για μπότοξ.

«Είμαι κάπως περήφανη για τις ρυτίδες μου», λέει. «Καταλαβαίνω γιατί οι άνθρωποι μεγαλώνοντας επιλέγουν να κάνουν μικρο-αλλαγές και ίσως κάνω κι εγώ, δεν ξέρω. Αλλά αυτό που δεν νομίζω ότι θα έκανα ποτέ είναι οτιδήποτε ενέσιμο. Ξέρεις, όταν ξαφνικά αποκτούν αυτά τα αστεία μάγουλα που μοιάζουν με μπάλες από βαμβάκι. Θα με τρόμαζε».

Ούτε με τη γυμναστική είναι εμμονική. Κάνει πιλάτες μια φορά τη βδομάδα κάτι που την έχει βοηθήσει πολύ με κάποια προβλήματα στη μέση που την ταλαιπωρούσαν από τα 60 της. Πλέον, στην τρίτη ηλικία, η Twiggy έχει αγκαλιάσει τον εαυτό της όπως είναι. Όπως λέει, βλέπει τον εαυτό της σαν έναν καλό φίλο και σκέφτεται «Πολύ καλά μου στάθηκε αυτό το περίεργο κορίτσι».

