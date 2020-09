Ο Ίαν Μπράουν υιοθέτησε για μία ακόμη φορά θεωρίες συνωμοσίας για τον κοροναϊό ισχυριζόμενος ότι η πανδημία «προγραμματίστηκε και σχεδιάστηκε για να μας κάνει ψηφιακούς σκλάβους».

Σε μία σειρά από πρόσφατα tweets χαρακτήρισε την πανδημία του νέου κοροναϊός «plandemic» (plan + pandemic) και έκανε αναφορά στον Τζορτζ Όργουελ, γράφοντας:

«ΟΛΕΣ οι τυραννίες κυριαρχούν μέσω απάτης και βίας, αλλά μόλις αποκαλυφθεί η Απάτη, πρέπει να βασίζονται αποκλειστικά στη Βία. Τζορτζ Όργουελ».

ALL tyrannies rule through fraud and force but once the FRAUD is exposed they must rely exclusively on FORCE George Orwell — Ian Brown (@ianbrown) September 22, 2020

THE GREAT RESET the plandemic planned designed and executed to make us digital slaves #factchecker #researchanddestroy — Ian Brown (@ianbrown) September 22, 2020

But IAN 'wearing a mask in a pandemic is the correct and sensible thing to do!’ I agree.But what pandemic? #researchanddestroy #housearrest — Ian Brown (@ianbrown) September 21, 2020

Ο πρώην αρχηγός των Stone Roses έγινε αποδέκτης αρνητικών σχολίων στο διαδίκτυο νωρίτερα αυτόν τον μήνα, όταν διατύπωσε απόψεις κατά του εμβολιασμού για την προστασία από τον κορονοϊό.

Ο Ίαν Μπράουν έγραψε στο Twitter: «Όχι lockdown, όχι τεστ, όχι ιχνηλάτηση, όχι μάσκες, όχι εμβόλιο» και έγινε αποδέκτης πολλών αρνητικών σχολίων με τους χρήστες να αναφέρουν ότι δεν έχει αποδείξεις για τα όσα ισχυρίζεται.

«Σε όλους εσάς που ρωτάτε για τα ιατρικά μου προσόντα, έχω τα ίδια με τον πωλητή υπολογιστών Μπιλ Γκέιτς (μεγαλύτερο χρηματοδότη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας)» έγραψε.