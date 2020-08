Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας παρουσία του Γερμανού ομολόγου του. Στις κοινές του δηλώσεις με τον Χάικο Μάας μετά τη συνάντησή τους, ο κ. Δένδιας έθεσε το ζήτημα των κυρώσεων και υπογράμμισε σε όσους συνιστούν διάλογο πως αυτός δεν μπορεί να γίνεται υπό καθεστώς απειλών από την Τουρκία.

«Προσβλέπουμε σε κατάλογο κυρώσεων» είπε ο κ. Δένδιας επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα περιμένει από τον κ. Μπορέλ στο άτυπο Συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ να παρουσιάσει έναν τέτοιο κατάλογο κυρώσεων «που θα καταστήσουν σαφές ότι εφόσον συνεχιστεί η παραβατικότητα της Τουρκίας θα υπάρξουν συνέπειες».

Το ευρωπαϊκό κεκτημένο χρειάζεται υπεράσπιση είτε προέρχεται η απειλή από την Τουρκία είτε αφορά την Λευκορωσία, ανέφερε ο κ. Δένδιας υπογραμμίζοντας ότι η τουρκική παραβατικότητα υπερβαίνει τα όρια διμερών διαφορών μεταξύ των δύο χωρών και αφορά ολόκληρη την ΕΕ.

Μάλιστα ο κ. Δένδιας τόνισε ότι το ευρωπαϊκό κεκτημένο χρειάζεται ρωμαλέα υπεράσπιση απέναντι στις δυνάμεις οπισθοδρόμησης.

«Η εμμονή στην παραβατικότητα δεν οδηγεί πουθενά» δήλωσε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών και αναφερόμενος στην Τουρκία τόνισε ότι «αντί για κινήσεις αποκλιμάκωσης βλέπουμε νέες προκλήσεις» ενώ σημείωσε ότι αυτές οι συμπεριφορές και κινήσεις υπονομεύουν την σταθερότητα στην περιοχή και συνιστούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Στο ίδιο πλαίσιο ο κ. Δένδιας ξεκαθάρισε, έχοντας δίπλα του στον κ. Μάας ότι «χωρίς μεγαλοστομίες και αλαζονείες η Ελλάδα θα υπερασπίσει εν ονόματι του δικαίου την κυριαρχία της και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, τα οποία όπως είπε είναι και δικαιώματα της Ευρώπης.

Μάλιστα πρόσθεσε με νόημα για «να μην υπάρχει καμία παρανόηση. Πολλοί μας συνιστούν διάλογο. Η Ελλάδα έχει αποδείξει το διάλογο. Δεν υφίσταται όμως διάλογος υπό καθεστώς απειλών και προκλήσεων την ώρα που παραβιάζονται τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Εύχομαι αυτό να είναι κατανοητό στην Άγκυρα την οποία θα επισκεφτεί ο Χάικο Μάας.

Προς σ’ αυτή την κατεύθυνση ο κ. Δένδιας κατηγόρησε την Τουρκία ότι επιμένει στην προβολή αλαζονικής ισχύος.

