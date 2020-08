To Ισραήλ βρίσκεται πίσω από τις φονικές εκρήξεις στη Βηρυτό, καθώς είχε στόχο να καταστρέψει μια αποθήκη με όπλα της Χεζμπολάχ στο λιμάνι της πρωτεύουσας του Λιβάνου.

Σε αυτήν την αποκάλυψη προχώρησε ο δημοσιογράφος Ρίτσαρντ Σιλβερστάιν, ο οποίος έχει συνεργαστεί με τον Guardian και το Al Jazeera και διατηρεί το blog «Τikun Olam», επικαλούμενος «ανώτατη ισραηλινή πηγή», χωρίς να αποκαλύψει κάποια άλλη πληροφορία.

Σύμφωνα με τον Σιλβερστάιν, το Ισραήλ είχε τοποθετήσει έναν εκρηκτικό μηχανισμό σε αποθήκη όπλων της Χεζμπολάχ στο λιμάνι της Βηρυτού, χωρίς όμως να γνωρίζει ότι στην ακριβώς διπλανή αποθήκη βρίσκονταν 2.700 τόνοι νιτρικού αμμωνίου.

— Banana for Scale 🍌📏 (@scale_banana) August 5, 2020

Beirut explosion filmed from car pic.twitter.com/5jGlgc9POO

Ο 62χρονος Σιλβερστάιν θεωρείται ειδήμων σε θέματα για το Ισραήλ και την Παλαιστίνη. Είναι γνωστός επίσης για τα φιλοπαλαιστινιακά του αισθήματα.

Στον προσωπικό του ιστότοπο έχει προχωρήσει σε πολλές αποκαλύψεις κατά του Ισράηλ και της κυβέρνησης Νετανιάχου, ενώ συχνά δημοσιεύει ειδήσεις που αποκρύπτουν τα ισραηλινά μέσα ένημερωσης.

Ο Σιλβερστάιν βασίζεται για τα αποκλειστικά του σε μία περίφημη πηγή του εντός του Ισράηλ, το όνομα της οποίας δεν έχει αποκαλύψει ποτέ.

Seeking to destroy a Hezbollah arms dépôt in Beirut, Israel accidentally detonated a massive explosives warehouse next door. https://t.co/w3tC66IQMA

— Tikun Olam (@richards1052) August 5, 2020