Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών ο βρετανός σκηνοθέτης Άλαν Πάρκερ.

Είχε σκηνοθετήσει γνωστές ταινίες όπως το «Εξπρές του μεσονυχτίου», τους «Ανήλικους ριφιφίδες» (Μπάγκσι Μαλόουν), «Ο Μισισιπής καίγεται», «Εβίτα».

Ο Πάρκερ γεννήθηκε στο Ίσλινγκτον σε εργατική οικογένεια και από τα 18 του άρχισε να εργάζεται στον χώρο της διαφήμισης, κάτι που επέδρασε στο στιλ του. Έφυγε από τη ζωή έπειτα από μακρά ασθένεια, σύμφωνα με την οικογένειά του.

Η πρώτη του ταινία είναι το περίφημο Bugsy Malone του 1976, αλλά τα πάντα άλλαξαν με το τρομακτικό Εξπρές του Μεσονυκτίου που γύρισε το 1978.

Ο συνθέτης του «Εβίτα», Andrew Lloyd Webber έγραψε στο Twitter ότι ο Πάρκερ ήταν «ένας από τους λίγους σκηνοθέτες που πραγματικά κατανοούσαν τα μιούζικαλ στην οθόνη».

Very sad to hear the news of Alan Parker's death. My friend and collaborator on the Evita movie and one of the few directors to truly understand musicals on screen. – ALW — Andrew Lloyd Webber (@OfficialALW) July 31, 2020

Φιλμογραφία

1974: Our Cissy

1974: Footsteps

1975: The Evacuees (TV)

1976: Bugsy Malone

1978: Midnight Express

1980: Fame

1982: Shoot the Moon

1982: Pink Floyd – The Wall

1984: Birdy

1987: Angel Heart

1988: Mississippi Burning

1990: Come See the Paradise

1991: The Commitments

1994: The Road to Wellville

1996: Evita

1999: Angela’s Ashes

2003: The Life of David Gale