Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε χθες Τρίτη ότι θα αναστείλει την αμερικανική συμβολή στη χρηματοδότηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), μερικές ώρες αφού κατήγγειλε τον τρόπο που η υπηρεσία αυτή του ΟΗΕ διαχειρίστηκε την πανδημία του κοροναϊού.

«Θα αναστείλουμε» την καταβολή «των ποσών που προορίζονταν για τον ΠΟΥ», είπε ο Τραμπ, χωρίς να κάνει καμία άλλη διευκρίνιση, κατά τη διάρκεια της καθημερινής συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί μαζί με το κλιμάκιο που έχει συστήσει για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος εξαπέλυσε μέσω Twitter νωρίτερα χθες Τρίτη σφοδρή επίθεση εναντίον του οργανισμού.

«Ο ΠΟΥ τα θαλάσσωσε», υποστήριξε σε ανάρτηση στον λογαριασμό του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης.

«Για κάποιον λόγο, ενώ χρηματοδοτείται κατά κύριο λόγο από τις ΗΠΑ, είναι μολαταύτα πολύ επικεντρωμένος στην Κίνα. Θα το εξετάσουμε το ζήτημα», πρόσθεσε.

The W.H.O. really blew it. For some reason, funded largely by the United States, yet very China centric. We will be giving that a good look. Fortunately I rejected their advice on keeping our borders open to China early on. Why did they give us such a faulty recommendation?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 7, 2020