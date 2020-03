Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ο ρεπουμπλικάνος βουλευτής Μαρκ Μέντοους θα αποτελέσει τον νέο προσωπάρχη του Λευκού Οίκου.

Ο Μέντοους θα αντικαταστήσει τον Μικ Μαλβέινι, ο οποίος θα αναλάβει με τη σειρά του το πόστο του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ στη Βόρεια Ιρλανδία.

«Γνωρίζω από καιρό και έχω συνεργαστεί με τον Μαρκ, και η σχέση μας είναι πολύ καλή», ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος στο twitter.

I am pleased to announce that Congressman Mark Meadows will become White House Chief of Staff. I have long known and worked with Mark, and the relationship is a very good one….

