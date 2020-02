Ο απολογισμός της επιδημίας της νέας ιογενούς πνευμονίας 2019-nCoV ξεπέρασε τους 900 νεκρούς στην Κίνα, την ώρα που ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση με το πρόσωπο καλυμμένο με μάσκα προστασίας.

Η μεγάλη πλειονότητα των Κινέζων καλύπτουν εδώ και εβδομάδες τα πρόσωπά τους από τον φόβο της νέας ιογενούς πνευμονίας, αλλά ο ισχυρός άνδρας του κινεζικού καθεστώτος είχε μέχρι στιγμής αποφύγει να μιμηθεί τους συμπατριώτες του.

Ενώ η επιδημία ξέσπασε τον Δεκέμβριο σε συνοικία της πόλης Ουχάν και μέχρι στιγμής τα καταγεγραμμένα και ανακοινωμένα κρούσματα είναι 40.000, σύμφωνα με τον τελευταίο, επίσημο, απολογισμό, ο Σι επισκέφθηκε σήμερα συνοικία του Πεκίνου για να επιθεωρήσει τις επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της επιδημίας.

Σύμφωνα με τις εικόνες που μεταδόθηκαν από την τηλεόραση, ο Σε εμφανίζεται με μάσκα προστασίας και αφήνει να του μετρήσουν την θερμοκρασία με την βοήθεια ηλεκτρονικού θερμομέτρου, ένα πρωτόκολλο που ακολουθείται πλέον στους δημόσιους χώρους ολόκληρης της χώρας.

Ο Σι εμφανίζεται να συνομιλεί από απόσταση με κατοίκους της συνοικίας οι οποίοι επίσης φορούν μάσκες.

«Η επιδημία στη Χουμπέι και την Ουχάν παραμένει πολύ σοβαρή», παραδέχθηκε ο Σι και τάχθηκε υπέρ της «λήψης ισχυρότερων και αποφασιστικότερων μέτρων για την ριζική εξάλειψη της δυναμικής της επιδημίας».

Video: Chinese President Xi Jinping inspected the #novelcoronavirus pneumonia prevention and control work in Beijing on Monday afternoon. Xi visited residents and staff in a community in Chaoyang District to learn about the situation of the frontline work. https://t.co/n2zr4Ckifs pic.twitter.com/fYLk7DqIzs

Η κυβέρνησή του έχει θέσει σε εφαρμογή περιοριστικά μέτρα για να ελέγξει την επιδημία θέτοντας σε καραντίνα δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους στην πόλη Ουχάν και την περιφέρειά της από τις 23 Ιανουαρίου.

Ο 2019-nCoV έχει προκαλέσει 908 θανάτους στην ηπειρωτική Κίνα, (εκτός Χονγκ Κονγκ και Μακάο), σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των κινεζικών αρχών, που επιβεβαιώνει, κατά κάποιον τρόπο, μία σταθεροποίηση στην εξάπλωση της επιδημίας.

Κατά την διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, 97 νέοι θάνατοι καταγράφηκαν στην ηπειρωτική Κίνα, επί περισσότερων των 3.000 νέων κρουσμάτων.

Ο ιός έχει σκοτώσει δύο ανθρώπους στον υπόλοιπο κόσμο, έναν στις Φιλιππίνες και έναν στον Χονγκ Κονγκ.

Η βρετανική κυβέρνηση κήρυξε σήμερα την νέα ιογενή πνευμονία «σοβαρή και άμεση απειλή για την δημόσια υγεία» και ανακοίνωσε τέσσερα νέα κρούσματα, που ανεβάζουν σε συνολικά οκτώ τα κρούσματα της νόσου στο βρετανικό έδαφος.

Ο χαρακτηρισμός αυτός επιτρέπει στην κυβέρνηση να λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση της επιδημίας. Στο πλαίσιο αυτό, τα άτομα που έχουν μολυνθεί από τον ιό μπορούν να τεθούν σε καραντίνα βιαίως, εάν συνιστούν απειλή για την δημόσια υγεία.

Η εξάπλωση του ιού εκτός της Κίνας θα μπορούσε να κλιμακωθεί με την μετάδοση μέσω ανθρώπων που δεν έχουν ποτέ ταξιδέψει στην Κίνα, προειδοποίησε την Κυριακή ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

«Δεν βλέπουμε ίσως παρά την κορυφή του παγόβουνου», δήλωσε ο Τέντρος Αμπχανόμ Γκεμπρεγεσούς.

"The detection of this small number of #2019nCoV cases could be the spark that becomes a bigger fire.

But for now, it’s only a spark.

Our objective remains containment.

We call on all countries to use the window of opportunity we have to prevent a bigger fire"-@DrTedros

— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 10, 2020