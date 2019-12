Σε τουλάχιστον εννέα ανέρχεται ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους όταν επιβατικό αεροσκάφος Fokker-100 της εταιρείας Bek Air με 95 επιβάτες και πενταμελές πλήρωμα συνετρίβη νωρίτερα σήμερα σε προάστιο της πρωτεύουσας του Καζακστάν, της Αλμάτι, ενώ άλλοι εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν στο δυστύχημα, γνωστοποίησε το υπουργείο Εσωτερικών.

Νωρίτερα, το υπουργείο Βιομηχανίας και Ανάπτυξης Υποδομών είχε κάνει λόγο για επτά νεκρούς.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι εννέα τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους έξι παιδιά», σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

Ο πρόεδρος του Καζακστάν Κασίμ-Γιομάρτ Τοκάγεφ εξέφρασε μέσω Twitter τα συλλυπητήριά του στις «οικογένειες και τους φίλους» των θυμάτων του δυστυχήματος.

Συστήθηκε ειδικό κλιμάκιο αντιμετώπισης της κρίσης υπό τον πρωθυπουργό Άσκαρ Μάμιν, πρόσθεσε ο πρόεδρος Τοκάγεφ, τονίζοντας ότι εάν διαπιστωθεί πως υπάρχουν ποινικές ευθύνες για το δυστύχημα, «όλοι οι ένοχοι θα τιμωρηθούν αυστηρά βάσει του νόμου».

At least 7 confirmed dead after plane carrying 100 people crashes into building in Almaty, Kazakhstan; the total number of casualties is not yet clear https://t.co/VrjZcVDYX7 pic.twitter.com/jG4MBaXVBZ via @BNONews

