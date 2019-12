Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών κάλεσε όλες τις χώρες να εφαρμόσουν εμπάργκο όπλων στη Λιβύη και να παραμείνουν εκτός ένοπλης διένεξης, αφού η επιτροπή εμπειρογνωμόνων, αρμόδια για την επιτήρηση των κυρώσεων κατά της Λιβύης, κατηγόρησε τρεις χώρες -ανάμεσά τους και η Τουρκία- για επανειλημμένες παραβιάσεις. Κι αυτά την ώρα που οι εξελίξεις στη Λιβύη είναι ραγδαίες μετά την εντολή Χαφτάρ για κατάληψη της Τρίπολης.

Οπως μεταδίδουν διεθνή δίκτυα ενημέρωσης, στην 376 σελίδων έκθεση οι εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ κατονομάζουν την Τουρκία, την Ιορδανία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) ότι εκτελούν τακτικές και δημόσιες αποστολές όπλων.

Οι εκπρόσωποι στα Ηνωμένα Έθνη της Ιορδανίας και της Τουρκίας δεν ανταποκρίθηκαν στο αίτημα του Reuters για κάποιο σχόλιο σχετικά με τις κατηγορίες. Σύμφωνα με το εν λόγω κατηγορητήριο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δήλωσαν ότι «έχουν σταθερή δέσμευση να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις στο πλαίσιο του καθεστώτος κυρώσεων της Λιβύης και όλων των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας».

Μετά την ανατροπή του Καντάφι το 2011, η Λιβύη βυθίστηκε σε εμφύλιο πόλεμο και χωρίστηκε μεταξύ της κυβέρνησης εθνικής συμφιλίωσης με έδρα την Τρίπολη, η οποία έχει επίσης αναγνωριστεί από τον ΟΗΕ, και της κυβέρνησης με βάση το Τομπρούκ στα ανατολικά της χώρας, η οποία ελέγχεται από τον Εθνικό Στρατό της Λιβύης υπό την αιγίδα του Χαλίφα Χαφτάρ και το Κοινοβούλιο της χώρας.

Οι δυνάμεις του στρατηγού Χαφτάρ διατηρούν σχέσεις με την Αίγυπτο, τη Γαλλία, τη Ρωσία, την Ιορδανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ την κυβέρνηση της Τρίπολης στηρίζουν η Τουρκία και το Κατάρ.

Οσα αναφέρονται στην έκθεση του ΟΗΕ έρχονται λίγες μόλις ώρες μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών και βίντεο που δείχνουν τη μεταφορά οπλισμού στην Τρίπολη, τα οποία μάλιστα αποτελούν ισχυρό «όπλο» στα χέρια της ελληνικής κυβέρνησης στην προσπάθεια που κάνει να ακυρώσει τη συμφωνία Τουρκίας – Λιβύης για τον καθορισμό θαλάσσιων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο.

Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στα πλάνα που ακολουθούν, η Τουρκία έστειλε στη Λιβύη τροχοφόρα τεθωρακισμένα οχήματα τύπου Kirpi και πυρομαχικά.

A coalition of forces allied with Libya’s UN-recognized Government of National Accord, some of which face UN sanctions, received a shipment of Turkish armored vehicles and arms, according to pictures and videos posted on social media.https://t.co/A8gEjS9AVN pic.twitter.com/M317TxFNvM

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) May 19, 2019