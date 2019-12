Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Λιβύη καθώς ο στρατάρχης Χαφτάρ ανακοίνωσε μέσω διαγγέλματος την έναρξη της επίθεσης των στρατευμάτων του κατά της Τρίπολης η οποία ελέγχεται από την «κυβέρνηση εθνικής ενότητας» του πρωθυπουργού Σαράτζ.

Σύμφωνα με το Reuters, στο διάγγελμά του ο Χαφτάρ υπογράμμισε πως αυτή θα είναι η «τελευταία μάχη» για την πρωτεύουσα.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως «η Τρίπολη έγινε λαγούμι εγκληματιών».

Libyan National Army Commander Khalifa Haftar orders his forces to begin advancing toward Tripoli and adds that gunmen in the city will be provided with immunity in exchange for laying down their arms, the Libyan general says during a televised address.https://t.co/qYagKVixTt

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) December 12, 2019