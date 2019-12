View this post on Instagram

Ερώτηση Προς όλους τους τραγουδιστές του πλανήτη. 🌍 Θα πήγαινες με δέκα μύρια σε κριτική επιτροπή να λες την αποψή σου για τραγουδιστές? Ρόμπι γουίλιαμς:και με τα μισά πήγα. αγκιλέρα,ναι αμέ,γιατί όχι. Νικος Αρβανιτίδης:ούτε με δέκα μύρια. (Αυτη η προταση δε θα γίνει στην Ελλάδα όσο υπάρχει η ανθρωπότητα στον πλανήτη) Τιναφταρε. 😂😂😂🤮🤮🤮 Καλημέρα και φιλάκια. Πέστε να με φάτε γράψτε ότι θέλετε δε με νοιάζει τίποτα. Λέω την αποψή μου γιαυτό που άκουσα. Εδώ. Δημόσια. Απο πάντα. Εκτός εάν εννοούσε κάτι άλλο ο Αρβανιτίδης. •Σημείωσης:Είμαι παιδί απο ταλεντ σοου,και είχα κριτή τον Αντώνη Βαρδή,ο οποίος δεν έκανε κανένα παιδί να αισθανθεί άσχημα ποτέ. Τωρα..αυτοί οι εντυπωσιασμοί,σε μένα δεν περνάνε ως τηλεθεατής. Φιλάκια και καλημέρα στην παρέα. 🙋🏼‍♂️ ΝΞ🇬🇷🇬🇷🇬🇷🇬🇷🇬🇷🇬🇷🇬🇷🇬🇷🇬🇷🇬🇷🇬🇷🇬🇷🇬🇷🇬🇷🇬🇷🇬🇷🇬🇷🇬🇷🇬🇷🇬🇷🇬🇷🇬🇷🇬🇷🇬🇷🇬🇷🇬🇷🇬🇷🇬🇷🇬🇷 #ninoxypolitas