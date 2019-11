Οι εταιρίες ηλεκτρικής ενέργειας έκοψαν το ρεύμα σε χιλιάδες νοικοκυριά, πάνω από 100 σχολεία ήταν κλειστά και οι κάτοικοι σε περιοχές υψηλού κινδύνου αναζητούσαν σήμερα καταφύγιο καθώς «άνοιξαν» νέα μέτωπα στις καταστροφικές πυρκαγιές που κατακαίουν περιοχές χαμηλής βλάστησης στην Αυστραλία.

Η Αυστραλία παλεύει με τις πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει σε διάφορες περιοχές της χώρας εδώ και ημέρες, θέτοντας σε κίνδυνο χιλιάδες ανθρώπους σε πολλές κοινότητες. Από τις αρχές του μήνα τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, έχουν καεί 10 εκατ. στρέμματα καλλιεργήσιμης γης και εκτάσεων χαμηλής βλάστησης και έχουν καταστραφεί πάνω από 300 σπίτια.

Σήμερα δημιουργήθηκε ένα νέο μέτωπο καθώς 50 πυρκαγιές ξέσπασαν στην πολιτεία της Νότιας Αυστραλίας, όπου οι αρχές αναβάθμισαν την προειδοποίηση για πυρκαγιά στην κατηγορία «καταστροφική» με τις θερμοκρασίες στην περιοχή να ξεπερνούν τους 42 βαθμούς Κελσίου.

«Καταστροφική» σημαίνει ότι εάν ξεσπάσει πυρκαγιά οι πυροσβέστες δεν θα είναι σε θέση να την ελέγξουν δεδομένων των καιρικών συνθηκών.

«Από την ανατολή του ήλιου έως μετά τα μεσάνυχτα, αυτή η πολιτεία θα βιώσει πολύ δύσκολες συνθήκες σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές», δήλωσε ο Μπρέντον Ίντεν, αναπληρωτής επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας στην πολιτεία της Νότιας Αυστραλίας, στον ραδιοφωνικό σταθμό του δικτύου Australian Broadcasting Corp.

Πάνω από 600 πυροσβέστες επιχειρούσαν σε όλη την πολιτεία σήμερα ενώ οι περισσότεροι από αυτούς αναμένεται να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους κατά τη διάρκεια της νύχτας (τοπική ώρα).

Our firefighters are exhausted. Our animals are dying. Our land is being destroyed and yet this is not being recognized by a wider audience. Please make this WORLD NEWS!! May god be with every single person out there fighting 😔👏🏼 #AUSTRALIAFIRES pic.twitter.com/o6unwfzWDE

Καθώς κάποιες πυρκαγιές πλησίασαν σε γραμμές διανομής ηλεκτρικού ρεύματος, η εταιρία SA Power Networks έκοψε την παροχή ηλεκτρισμού σε πάνω από 12.000 πελάτες.

Με τους ισχυρούς ανέμους να τροφοδοτούν τις φλόγες, οι αρχές έθεσαν σε ‘υψηλό’ συναγερμό περιοχές κοντά σε τέσσερις πυρκαγιές, ζητώντας από τους κατοίκους να τις εγκαταλείψουν εάν οι φλόγες εξαπλωθούν γρήγορα.

my timeline is so quiet about this and it’s breaking my heart. australia is burning to the ground and people are STILL in denial about the climate crisis. wake up and smell the smoke. we need climate action and we need it now. #AUSTRALIAFIRES #nswfire #qldbushfires pic.twitter.com/gf7Ud56Xic

Οι πυρκαγιές σε χαμηλή βλάστηση είναι συνηθισμένες στα πολύ ζεστά και ξηρά καλοκαίρια της Αυστραλίας, αλλά η σφοδρότητα των πυρκαγιών καθώς και το γεγονός ότι ξέσπασαν νωρίτερα από το συνηθισμένο στην ανοιξιάτικη περίοδο του νότιου ημισφαιρίου αιφνιδίασαν πολύ κόσμο.

Ενώ η άμεση απειλή είναι σήμερα στο νότιο τμήμα της χώρας, οι πυροσβέστες συνέχιζαν να προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο περίπου 100 πυρκαγιές που καίνε εδώ και αρκετές ημέρες στις ανατολικές ακτές της Αυστραλίας.

australia needs global support.

our wildlife is dying, people are losing their homes. our bushland is burnt to a crisp.

please give us the same coverage you gave the amazon and notre dame.

please help us. #AUSTRALIAFIRES pic.twitter.com/dF1vcb5PqP

— kate 🍉 (@woahkate) November 12, 2019