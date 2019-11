Την ώρα που ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας υποδεχόταν τον Ερντογάν, στους δρόμους της Βουδαπέστης πραγματοποιήθηκε διαδήλωση κατά της επίσκεψης του τούρκου προέδρου.

Χιλιάδες πολίτες εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στους Κούρδους της Συρίας και κάλεσαν τον Ερντογάν να σταματήσει τον πόλεμο.

«Στεκόμαστε στο πλευρό των Κούρδων γιατί ο Ερντογάν ηγείται μιας φονικής μάχης εναντίον τους. Κι εμείς οι Χριστιανοί δεν θέλουμε να λάβουμε μέρος σε αυτό» ανέφερε μια διαδηλώτρια.

Human rights demonstration against Erdogan’s visit to Budapest. Just as Erdogan is not Turkey, so Orban is not Hungary. pic.twitter.com/L7kW0HzWTy

— Stephen Reicher (@ReicherStephen) November 7, 2019