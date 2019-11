Οι ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν σήμερα πυρ εναντίον διαδηλωτών κοντά στην έδρα της κρατικής τηλεόρασης στη Βαγδάτη, στο Ιράκ, και, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που επικαλείται το πρακτορείο Reuters, σκότωσαν τουλάχιστον πέντε ανθρώπους.

Σε βίντεο του Reuters δυνάμεις ασφαλείας φαίνονται να πυροβολούν και να σκοτώνουν έναν διαδηλωτή.

This is the fate of the demonstrators in Iraq pic.twitter.com/Ga2qpp6EqD

