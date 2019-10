Κλιμακώνεται επικίνδυνα η κατάσταση στο Ιράκ, καθώς επίθεση με ρουκέτα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην «Πράσινη Ζώνη» της Βαγδάτης. Η ρουκέτα είχε ως στόχο την αμερικανική πρεσβεία.

Η επίθεση αυτή είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός ιρακινού στρατιώτη, ο οποίος έρχεται να προστεθεί στον κατάλογο των νεκρών κατά τις αιματηρές ταραχές που έχουν ξεσπάσει στη χώρα τις τελευταίες μέρες.

Σύμφωνα με μαρτυρίες από δημοσιογράφους, μία ή δύο ρουκέτες ή βλήματα όλμων «έπεσαν» μόλις 50 μέτρα μακριά από την αμερικανική πρεσβεία.

Iraqi sources to Sky News: One soldier killed, others injured after two mortar shells landed at a security post in central Baghdad's Green Zone pic.twitter.com/L192kNM5k3

