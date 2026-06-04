ΕΠΟ: Ο Γκαγκάτσης δεν απάντησε στις καταγγελίες Καραπαπά για τη διαιτησία

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Έκανε καταγγελίες για τη διαιτησία, αναλύοντας τους δέκα λόγους της αποτυχίας του Λανουά, ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού Κώστας Καραπαπάς στη συνεδρίαση (2/6) της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ. Επίσης, έβγαλε στη σέντρα και την ΕΠΟ, καθώς τόνισε ότι η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου δεν συνεδριάζει τόσο συχνά όσο πρέπει, ενώ απέδωσε ευθύνες στην ομοσπονδία για «το τερατούργημα της ΔΕΑΒ» με αποτέλεσμα το κράτος να επιβάλει αδιανόητους νόμους στο ποδόσφαιρο. Δεν έλειψε και η αναφορά του στο προπονητικό κέντρο της Εθνικής που δεν είναι έτοιμο, όπως και στην αποτυχία της να προκριθεί σε μουντιάλ 48 ομάδων.

Ο Καραπαπάς ήταν χείμαρρος, όμως ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης δεν έπεισε με όσα φέρεται να είπε. Ουσιαστικά, με βάση όσα διέρρευσαν σε διάφορα ΜΜΕ, ο επικεφαλής της ομοσπονδίας προτίμησε (κατά την άποψή μας) τις αοριστολογίες, για να μην προσθέσουμε ότι εκτέθηκε με όσα είπε.

Ο Γκαγκάτσης, πάντα με βάση όσα δημοσιεύτηκαν, ανέφερε ότι το 50 % των ξένων διαιτητών που σφύριξαν δύσκολους αγώνες της Stoiximan Super League ήταν από την κατηγορία ελίτ. Τι δεν είπε; Οι ξένοι διαιτητές, ελίτ και μη, έκαναν λάθη, τα περισσότερα κατά του Ολυμπιακού. Για αυτά τα λάθη ευθύνη έχει ο Λανουά, καθώς ο Γάλλος αρχιδιαιτητής είναι αυτός που τους επέλεξε και δεν φρόντισε να δικαιώσουν, τον ίδιο και τους συνεργάτες του.

Αν ο Γκαγκάτσης είπε ότι ο Λανουά ήταν πέντε χρόνια στην Επιτροπή Διαιτησίας της Γαλλίας θα πρέπει να έκανε λάθος, εκτός αν η διαρροή είναι λάθος! Ο νυν επικεφαλής της ΚΕΔ/ΕΠΟ ανέλαβε τον Ιανουάριο του 2023 αναπληρωτής τεχνικός διευθυντής της διαιτησίας στη Ligue 1 στη Γαλλία και στη συνέχεια ανέλαβε επικεφαλής της επαγγελματικής διαιτησίας μέχρι τον Μάρτιο του 2024, από όπου αποπέμφθηκε επειδή φέρεται να απάντησε σε SMS προέδρου ομάδας για λάθος βοηθού. Επίσης, οι διαιτητές τον κατάγγειλαν (σύμφωνα με δημοσιεύματα) ότι ήταν ανεπαρκής στην εκπαίδευσή τους.

Όσο για την κατάργηση της εβδομαδιαίας τηλεκριτικής; Ο Μάκης Γκαγκάτσης φέρεται να είπε ότι δημιουργούνταν τοξικότητα, όμως ο Λανουά είναι αυτός που έκανε δημόσιες σχέσεις. Έκανε διαφορετικά σχόλια για παράμοιες φάσεις! Μπέρδευε μέχρι και τους διαιτητές της Super Legaue, κάνοντας «λάστιχο» τους κανονισμούς.

Πολύ αόριστο ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα πως η πλειονότητα των διαιτητών στους πίνακες είναι από τη βόρεια Ελλάδα. Μια καταμέτρηση αρκεί να επιβεβαιώσει.

Το αποκορύφωμα είναι ότι ο Γκαγκάτσης δεν απάντησε, τουλάχιστον με βάση όσα δημοσιεύτηκαν, στην αναφορά του Κώστα Καραπαπά ότι «το προπονητικό κέντρο της Εθνικής δεν είναι έτοιμο παρά τις εξαγγελίες σας». Πάντως, είναι άστοχη η διαρροή ότι η ΕΠΟ ζήτησε και δεν δόθηκε οικονομική συνδρομή των ΠΑΕ, επειδή ο Γκαγκάτσης είχε προαναγγείλει ότι θα ήταν έτοιμο τον περασμένο Σεπτέμβριο και μετά έλεγαν για τον Ιανουάριο του 2026.

Όμως, η ΕΠΟ πρέπει να τονίσει ότι ο Ολυμπιακός βοηθά την Εθνική. Και δωρεάν στο Καραϊσκάκη παίζει, και στου Ρέντη προπονείται, όπως και πριν η αποστολή αναχωρήσει για το σημερινό (4/6) εκτός έδρας φιλικό ματς με τη Σουηδία.