Γλαβίνας: Η ΝΔ κερδίζει άμα τη εμφανίσει του κ. Τσίπρα – Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να πείσει ότι υπάρχει εναλλακτική πρόταση
«Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να πείσουμε τους απογοητευμένους ψηφοφόρους του Κυριάκου Μητσοτάκη και της ΝΔ ότι υπάρχει εναλλακτική πρόταση και δεν είναι λύση ο φόβος απέναντι στον Τσίπρα», τόνισε το μέλος της ΚΕ του ΠΑΣΟΚ, Θανάσης Γλαβίνας
- Θαύμα... στο Έβερεστ: Ορειβάτης που είχε χαθεί, βρέθηκε ζωντανός έξι ημέρες αργότερα
- Ποιο είναι το «αόρατο» δηλητηριώδες ψάρι που αναστάτωσε την Ισπανία αλλά υπάρχει και στην Ελλάδα
- Από κάπνισμα μελισσών η φωτιά στο λόφο της Φιλοθέης – Αναζητούνται οι μελισσοκόμοι
- Σιάτλ: Οδηγός ακολούθησε τις οδηγίες του GPS και… μπήκε στις γραμμές του τραμ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη εξαπέλυσε το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, Θανάσης Γλαβίνας, ενώ σχολίασε και τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις, τονίζοντας πως «δεν είναι λύση ο φόβος απέναντι στον Τσίπρα»
«Το ΠΑΣΟΚ έχει κατοχυρωμένη την αυτονομία του, καταρχήν, την πολιτική του αυτονομία, την απεξάρτησή του και την ακηδεμόνευτη πολιτική του. Δεν ξεκινάμε υποθηκευμένοι και με εξασφαλίσεις το πολιτικό μας έργο. Λέμε αυτά που πιστεύουμε», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Γλαβίνας, μιλώντας στο Action24.
Σχολιάζοντας, στη συνέχεια, τις δημοσκοπήσεις που δίνουν πρωτιά στη Νέα Δημοκρατία και φέρνουν την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα στην δεύτερη θέση, επισήμανε: «Εγώ θα σας πω βλέποντας την πολιτική συγκυρία, ότι η Νέα Δημοκρατία κερδίζει στις δημοσκοπήσεις, σωστά; Κερδίζει γιατί αντιμετώπισε την ακρίβεια; Πέντε τοις εκατό ο πληθωρισμός. Κερδίζει γιατί αντιμετώπισε τα θεσμικά ζητήματα της χώρας; Συγκάλυψη στο ζήτημα των υποκλοπών. Κερδίζει μήπως γιατί θωρακίζει κατά κάποιο τρόπο την εθνική άμυνα της χώρας; Ακόμα δεν ξέρουμε τι έγινε με το drone στη Λευκάδα. Άρα, η ΝΔ κερδίζει άμα τη εμφανίσει του κ. Τσίπρα», υποστήριξε ο κ. Γλαβίνας.
Για να καταλήξει αναφερόμενος στην στρατηγική του ΠΑΣΟΚ, ότι «εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να πείσουμε τους απογοητευμένους ψηφοφόρους του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας ότι υπάρχει εναλλακτική πρόταση», ενώ υπογράμμισε πως «δεν είναι λύση ο φόβος απέναντι στον Τσίπρα».
- Τσουκαλάς: Καλούμε την κυβέρνηση να διασφαλίσει την άμεση εφαρμογή της απόφασης του ΑΠ για τους δανειολήπτες
- Χεζμπολάχ: Ντροπιαστικές οι συνομιλίες με το Ισραήλ – Ζητά την άμεση αποχώρηση των IDF από τον νότιο Λίβανο
- Αντώνης Φωστιέρης: Το ταμείο της γλώσσας παραμένει ανοιχτό
- Ο Κουέντιν Ταραντίνο χλευάζει το σύγχρονο Χόλιγουντ
- «Ντύθηκαν» στα χακί οι πρώτες γυναίκες – Παρουσιάστηκαν στη Λαμία
- «Πακέτο» τους Μουρίνιο και Κονατέ – Η υπόσχεση του Πέρεθ στον κόσμο της Ρεάλ Μαδρίτης
- Δεξίωση Ποσειδωνίων του Υπουργείου Ναυτιλίας: Παρουσίες από το χώρο της πολιτικής και της ναυτιλίας
- Γλαβίνας: Η ΝΔ κερδίζει άμα τη εμφανίσει του κ. Τσίπρα – Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να πείσει ότι υπάρχει εναλλακτική πρόταση
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις