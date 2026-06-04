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Αρκετά ελληνικά μέσα γράφουν αυτές τις ημέρες για ένα δηλητηριώδες ψάρι που κρύβεται στην άμμο και τσιμπά τουρίστες στην Ανδαλουσία, όπου οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τους λουομένους. Στην πραγματικότητα το ψάρι «weever» είναι η γνωστή δράκαινα, ψάρι που έχει αφήσει δυσάρεστες αναμνήσεις και σε πολλούς έλληνες παραθεριστές.

Στην Ελλάδα και γενικά στη Μεσόγειο ζουν τέσσερα είδη δράκαινας, όλες τους σαρκοφάγα ψάρια που συνηθίσουν να κρύβονται στην άμμο στα ρηχά ή σε μεγαλύτερα βάθη. Καμουφλαρισμένες στα χρώματα του βυθού, είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνουν αντιληπτές με το μάτι, καθώς το μόνο που εξέχει από την άμμο είναι τα μάτια.

Το δηλητήριο κρύβεται στα μυτερά αγκάθια, τα οποία τσιμπούν όποιον τύχει να πατήσει το ψάρι ή, ακόμα χειρότερα, να καθίσει πάνω του εκεί όπου σκάει το κύμα, ειδικά την ώρα της παλίρροιας. Τα αγκάθια είναι γνωστό ότι μπορούν να τρυπήσουν ακόμα και βατραχοπέδιλα και στολές κατάδυσης, όχι όμως και τα πλαστικά παπούτσια που πολλοί φορούν για προστασία από αχινούς.

Ο πόνος ξεκινά σχεδόν αμέσως και είναι ισχυρός, πολύ πιο έντονος από το τσίμπημα μιας σφήκας. Πρήξιμο, ερυθρότητα και μούδιασμα μπορεί να ακολουθήσουν, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις το θύμα μπορεί να κάνει εμετό, να πάθει κράμπες στην κοιλιά ή να εμφανίσει διαταραχές του καρδιακού ρυθμού.

Τα περισσότερα τσιμπήματα πάντως δεν είναι επικίνδυνα και ο πόνος υποχωρεί σε λίγες ώρες. Επίσκεψη σε γιατρό απαιτείται αν το πρήξιμο επεκταθεί σε άλλες περιοχές ή αν τα συμπτώματα δεν υποχωρούν ή είναι έντονα.

Στην περίπτωση τσιμπήματος, το δηλητήριο μπορεί εν μέρει να εξουδετερωθεί με ζεστό νερό, όσο πιο καυτό ανέχεται κανείς στο δέρμα του, για λίγα λεπτά. Η υψηλή θερμοκρασία καταστρέψει τις πρωτεΐνες του δηλητηρίου και ο πόνος μπορεί να αρχίσει να υποχωρεί σε λίγα λεπτά.

Δράκαινες της Μεσογείου

Echiichthys vipera: Αν και είναι το πιο μικρόσωμο είδος, με τυπικό μήκος κάτω από 10 εκατοστά, η μικρή δράκαινα συνδέεται με τα πιο πολλά τσιμπήματα σε ανθρώπους, καθώς συχνάζει σε ρηχά νερά.

Trachinus draco: Είναι το πιο κοινό είδος δράκαινας στα ελληνικά και έχει μήκος έως 25 εκατοστά. Ζει σε πιο βαθιά νερά και τα περισσότερα τσιμπήματα αφορούν αλιείς που ανασύρουν δίχτυα.

Trachinus araneus: Το πιο μεγαλόσωμο από τα τέσσερα είδη, με μεγάλη ή στικτή δράκαινα έχει μήκος έως 45 εκατοστά. Ζει και αυτή σε βαθύτερα νερά, μέχρι τα 100 μέτρα.

Trachinus radiatus: Η ακρινωτή δράκαινα έχει μήκος 25 εκατοστά και ζει σε βάθη 30-60 μέτρων, οπότε οι επαφές με τον άνθρωπο είναι σπάνιες.

Κεντρική εικόνα: Erling Svensen / CC BY-SA 4.0