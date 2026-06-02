newspaper
Τετάρτη 03 Ιουνίου 2026
weather-icon 28o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
02.06.2026 | 20:20
Φωτιά σε υπόγειο καταστήματος στο Κολωνάκι
Σημαντική είδηση:
02.06.2026 | 12:51
Πέθανε ο Νάσος Αθανασίου
# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μητσοτάκης – Σαμαράς στην κηδεία Ταγαρά
Παρασκήνιο 02 Ιουνίου 2026, 23:19

Μητσοτάκης – Σαμαράς στην κηδεία Ταγαρά

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αντώνης Σαμαράς αύριο Τετάρτη θα παραστούν στην κηδεία του Νίκου Ταγαρά στην Κόρινθο

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
AI: Οι 5 δεξιότητες που δύσκολα θα αντικαταστήσει

AI: Οι 5 δεξιότητες που δύσκολα θα αντικαταστήσει

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Στην κηδεία του Νίκου Ταγαρά θα συμπέσουν αύριο Τετάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αντώνης Σαμαράς, οι οποίοι θα παραστούν στην εξόδιο ακολουθία στην Κόρινθο.

Ο Νίκος Ταγαράς, ο οποίος εκλεγόταν βουλευτής στην Κορινθία με τη ΝΔ,  διετέλεσε υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη από τις 5 Αυγούστου 2020 έως το θάνατό του, ενώ διετέλεσε επίσης αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά.

Στον ίδιο χώρο

Κυρ. Μητσοτάκης και Αντ. Σαμαράς αναμένεται να βρεθούν στον ίδιο χώρο σε μια περίοδο όπου το μεταξύ τους κλίμα είναι πολεμικό. Ο κ. Σαμαράς ασκεί σφοδρή κριτική στον νυν πρωθυπουργό για μια σειρά από κεντρικά ζητήματα που ξεκινούν από την εξωτερική πολιτική και τα ελληνοτουρκικά και φτάνουν μέχρι τα θέματα των θεσμών, της διαφθοράς,του κράτους Δικαίου και των σκανδάλων, όπως οι υποκλοπές στις οποίες εστίασε στην τελευταία του παρέμβαση στη Βουλή, θέτοντας κρίσιμα ερωτήματα, ενώ χαρακτηρίζει τη σημερινή ΝΔ του κ. Μητσοτάκη «μεταλλαγμένη».

Ο Κυρ. Μητσοτάκης έχει επιλέξει να διαγράψει τον πρώην πρωθυπουργό και ήδη το Μαξίμου δείχνει τα νύχια του απέναντί του, μιλώντας για «προσωπικές ατζέντες», επιχειρώντας να τον υποδείξει ως «ξένο σώμα» και επιδιώκοντας έτσι να περιχαρακώσει το δικό του ακροατήριο, το οποίο ακούει τη σφοδρή κριτική του κ. Σαμαρά.

Τώρα τα βλέμματα του Μαξίμου είναι στραμμένα στην επόμενη παρεμβαση του πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος την Παρασκευή 5 Ιουνίου εγκαινιάζει τον κύκλο συζητήσεων του «Νόημα-Κρήτη» με θέμα: «Προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο» και με ομιλητές πρώην πρωθυπουργούς της χώρας.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ναυτιλία
Βαγγέλης Μαρινάκης στα Ποσειδώνια 2026: Η κρίση των Στενών του Ορμούζ, η ναυτιλία και η επόμενη ημέρα

Βαγγέλης Μαρινάκης στα Ποσειδώνια 2026: Η κρίση των Στενών του Ορμούζ, η ναυτιλία και η επόμενη ημέρα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
AI: Οι 5 δεξιότητες που δύσκολα θα αντικαταστήσει

AI: Οι 5 δεξιότητες που δύσκολα θα αντικαταστήσει

World
Morningstar DBRS: Τεράστια πρόκληση για τις τράπεζες η δημογραφική συρρίκνωση της Ευρώπης

Morningstar DBRS: Τεράστια πρόκληση για τις τράπεζες η δημογραφική συρρίκνωση της Ευρώπης

inWellness
inTown
Stream newspaper
Θεσσαλονίκη: Ο «Ζορό» στο πλευρό της Μαρίας Καρυστιανού
Παρασκήνιο 22.05.26

Ο «Ζορό» στο πλευρό της Μαρίας Καρυστιανού

Ο πρώην νομάρχης Θεσσαλονίκης παρευρέθηκε στον κινηματογράφο «Ολύμπιον», στην παρουσίαση του νέου κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, γιατί «αυτό που λείπει σήμερα από την ελληνική κοινωνία είναι η ελπίδα».

Σύνταξη
Καρυστιανού: Κατέθεσε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του Νίκου Καραχάλιου
Παρασκήνιο 19.05.26

Μήνυση κατέθεσε η Καρυστιανού κατά του Νίκου Καραχάλιου για συκοφαντική δυσφήμιση

Μετά τις δηλώσεις του Νίκου Καραχάλιου για «κόμμα με εντολή Μόσχας» η Μαρία Καρυστιανού και ο Θανάσης Αυγερινός κατέθεσαν μήνυση εναντίον του για συκοφαντική δυσφήμιση

Σύνταξη
«Μαχαιριές» Καραχάλιου για το κόμμα Καρυστιανού – «Στον ιστό της πουτινικής αράχνης»
Πολιτική 19.05.26

«Μαχαιριές» Καραχάλιου για το κόμμα Καρυστιανού – «Στον ιστό της πουτινικής αράχνης»

Μπαράζ αναρτήσεων του Νίκου Καραχάλιου για το υπό ίδρυση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού. «Άνοιξε φρενοκομείο στην Καρνεάδου» σχολιάζει και δίνει σαφώς ρωσικό χαρακτήρα στην πολιτική κίνηση που σύντομα περνά την πόρτα του Αρείου Πάγου.

Σύνταξη
Από τα μαθήματα ρωσικών στο κόμμα της Καρυστιανού – Είδε φως και… μπήκε ο Νίκος Ζιάγκος
Έπος 18.05.26

Από τα μαθήματα ρωσικών στο κόμμα της Καρυστιανού – Είδε φως και… μπήκε ο Νίκος Ζιάγκος

Όλα και πιο θεαματικό γίνεται το σκηνικό, λίγο πριν τις επίσημες ανακοινώσεις του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καρυστιανού. Συμπόρευση του ηθοποιού Νίκου Ζιάγκου που εκτός από το να μαθαίνει ρωσικά και να βλέπει τα αξιοθέατα της Αγίας Πετρούπολης αποφάσισε να αλλάξει… πίστα.

Σύνταξη
Μαρία Καρυστιανού: Συλλογή υπογραφών για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος με… ανορθογραφίες
Παρασκήνιο 18.05.26

Μαρία Καρυστιανού: Συλλογή υπογραφών για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος με… ανορθογραφίες

Λίγο πριν τα επίσημα αποκαλυπτήρια του «κόμματος Καρυστιανού» ξεκίνησε η συλλογή υπογραφών για την ιδρυτική διακήρυξη χωρίς σαφή ιδεολογική ταυτότητα, ανομοιογένεια των συμμετεχόντων, αμφιβολίες για την πολιτική κατεύθυνση του εγχειρήματος, έντονο φιλορωσικό στοιχείο και μία… «τρεμάμενη» εικόνα.

Σύνταξη
«Τι δουλειά έχει ο κοριός εδώ;» – Η ρετσινιά για τον Γρηγόρη Δημητριάδη δεν σβήνει με 300 ταϊσμένους κλακαδόρους
Παρασκήνιο 15.05.26

«Τι δουλειά έχει ο κοριός εδώ;» – Η ρετσινιά για τον Γρηγόρη Δημητριάδη δεν σβήνει με 300 ταϊσμένους κλακαδόρους

«Θράσος είναι το θάρρος γι’ αυτά που δεν πρέπει να τολμά κανείς» είπε ο Γρηγοριος ο Ναζιανζηνός, αλλά δεν το άκουσε ο Γρηγόριος (Δημητριάδης) ο ανιψιός και στο Συνέδριο της ΝΔ, το πλήρωσε ακριβά. Οι κλακαδόροι ταϊσμένοι και ποτισμένοι πλουσιοπάροχα, ήταν εκεί, αλλά το σχόλιο «τι κάνει εδώ ο κοριός;» των πικραμένων μάλλον τους επισκίασε

Ειδικός Συνεργάτης
Αντιπολίτευση για… τρίχες από στέλεχος του ΠΑΣΟΚ – Το τερμάτισε η Αναστασίου βάλοντας κατά Τσίπρα
Υπέρλαμπρη 12.05.26

Αντιπολίτευση για… τρίχες από στέλεχος του ΠΑΣΟΚ – Το τερμάτισε η Αναστασίου βάλοντας κατά Τσίπρα

Ντράπηκε και η ντροπή με το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης και της επιχειρηματολογίας προβεβλημένου στελέχους του ΠΑΣΟΚ που προέτρεψε τον πρώην πρωθυπουργό «να λουστεί κανά δυο φορές γιατί είναι αρκετά έντονη η μπογιά».

Σύνταξη
Μικροπολιτικός: «Εκρήξεις» στο Μαξίμου ένα σαββατιάτικο πρωινό…
Πολιτική 12.05.26

Μικροπολιτικός: «Εκρήξεις» στο Μαξίμου ένα σαββατιάτικο πρωινό…

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μόλις ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της συνέντευξης του Γρηγόρη Δημητριάδη στην εφημερίδα «Real News» έχασε την ψυχραιμία και άρχισε να ωρύεται όπως αποκαλύπτει η στήλη Μικροπολιτικός της εφημερίδας τα ΝΕΑ

Σύνταξη
«Και βέβαια θα φτάσουμε στην Ιθάκη»: Ο διάλογος του Τσίπρα με την 96χρονη κυρία Κατερίνα στο Χαλάνδρι
Δείτε βίντεο 12.05.26

«Και βέβαια θα φτάσουμε στην Ιθάκη»: Ο διάλογος του Τσίπρα με την 96χρονη κυρία Κατερίνα στο Χαλάνδρι

Ο Αλέξης Τσίπρας συνομίλησε με την 96χρονη Κατερίνα Σωτηρίου στην εκδήλωση που διοργανώθηκε στο Θέατρο της Ρεματιάς στο Χαλάνδρι από το δίκτυο υποστηρικτών του πρώην πρωθυπουργού

Σύνταξη
Ο Δένδιας, ο Άδωνης και η συζήτηση για ενδεχόμενες επισκέψεις στο… διάστημα
Πολιτική 09.05.26

Ο Δένδιας, ο Άδωνης και η συζήτηση για ενδεχόμενες επισκέψεις στο… διάστημα

Η απουσία Δένδια στην Πορτογαλία κατά την συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ, άνοιξε τη συζήτηση από πλευράς Γεωργιάδη για το ποιοι μπορούν να φτάσουν στη... Σελήνη για να να αποφύγουν τα δύσκολα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Λαζόπουλος για την παρακολούθησή του με Predator: Oι ιδιώτες ήθελαν να μάθουν αν θα ζήσω ή αν θα πεθάνω;
TV 03.06.26

Λαζόπουλος για την παρακολούθησή του με Predator: Oι ιδιώτες ήθελαν να μάθουν αν θα ζήσω ή αν θα πεθάνω;

«Οι παρακαθήμενοι του Μητσοτάκη είναι όλοι καθαγιασμένοι. Τα θέματα κλείνουν το ένα πίσω απ' το άλλο» σχολίασε ο Λάκης Λαζόπουλος που μίλησε για την ΕΥΠ, το Predator και το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε.

Σύνταξη
Ακήρυχτος πόλεμος μεταξύ των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ
Δυσπιστία 03.06.26

Ακήρυχτος πόλεμος μεταξύ των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ

Η CIA ξεκίνησε να μην μοιράζεται τις πληροφορίες της με τις υπόλοιπες μυστικές υπηρεσίες, ακόμα και για τον πόλεμο με το Ιράν, εν μέσω κόντρας για τις αρμοδιότητες και την ανταλλαγή πληροφοριών

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο Ζελένσκι προειδοποιεί ότι επίκειται νέα μαζική πυραυλική επίθεση από τη Ρωσία
Πόλεμος στην Ουκρανία 03.06.26

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι προειδοποιεί ότι επίκειται νέα μαζική πυραυλική επίθεση από τη Ρωσία

«Σας παρακαλώ, σας προτρέπω θερμά να δίνετε σημασία στους αεροπορικούς συναγερμούς», είπε στο διάγγελμά του προς τους Ουκρανούς ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Και επανέλαβε την έκκληση για αντιαεροπορικά μέσα από τους Δυτικούς συμμάχους.

Σύνταξη
Βαγγέλης Μαρινάκης: Η κρίση των Στενών του Ορμούζ, η ναυτιλία και η επόμενη ημέρα
Ποσειδώνια 2026 02.06.26

Βαγγέλης Μαρινάκης: Η κρίση των Στενών του Ορμούζ, η ναυτιλία και η επόμενη ημέρα

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, πρόεδρος της Capital Maritime & Trading μίλησε στο TradeWinds Shipowners Forum τονίζοντας την ανάγκη λειτουργίας των Στενών του Ορμούζ ακόμη και με την επιβολή διοδίων

Σύνταξη
Ο πρέσβης της Τουρκίας μίλησε υπέρ της προώθησης του διαλόγου Αθήνας – Άγκυρας
Ελλάδα 02.06.26

Ο πρέσβης της Τουρκίας μίλησε υπέρ της προώθησης του διαλόγου Αθήνας – Άγκυρας

«Διάλογο και συνεργασία παρά τις διαφορές Ελλάδας - Τουρκίας» ζήτησε ο πρέσβης της Τουρκίας στην Ελλάδα, Τσαγατάι Ερτσιγές - Εφικτός ο στόχος για διμερές εμπόριο ύψους 10 δισ. δολαρίων, σημείωσε

Σύνταξη
Προαστιακός: Διακοπή σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος λόγω πυρκαγιάς νωρίτερα
Ελλάδα 02.06.26

Προαστιακός: Διακοπή σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος λόγω πυρκαγιάς νωρίτερα

Ταλαιπωρία για άλλη μια φορά στον Προαστιακό λόγω φωτιά δίπλα στις γραμμές στον Ασπρόπυργο - Οι επιβάτες μεταφέρονται προς τον τελικό τους προορισμό με λεωφορεία

Σύνταξη
Καλαμάτα: Την χτυπούσε για 2 λεπτά μέσα στο σκοτάδι – Το μυστήριο με τον γενικό διακόπτη και τα ίχνη από παπούτσια
Ελλάδα 02.06.26

Καλαμάτα: Την χτυπούσε για 2 λεπτά μέσα στο σκοτάδι – Το μυστήριο με τον γενικό διακόπτη και τα ίχνη από παπούτσια

Το άγριο έγκλημα έγινε στο σκοτάδι με κατεβασμένο τον γενικό διακόπτη του διαμερίσματος - Η αστυνομία εντόπισε ίχνη αίματος από παπούτσια στο δωμάτιο που έγινε η δολοφονία - Ο δράστης ισχυρίζεται ότι κοιμόταν πριν σκοτώσει τη γυναίκα του

Σύνταξη
Λανουά: Ανεπαρκής στην Γαλλία, ανανέωση συμβολαίου στην Ελλάδα!
Ποδόσφαιρο 02.06.26

Λανουά: Ανεπαρκής στην Γαλλία, ανανέωση συμβολαίου στην Ελλάδα!

Όταν ήταν επικεφαλής της γαλλικής διαιτησίας, οι ρέφερι είχαν στείλει επιστολή στην ομοσπονδία τους και τον κατηγόρησαν ότι εκπαίδευσή του ήταν ανεπαρκής! Όμως, η ΕΠΟ τον κράτησε για συν δυο χρόνια.

Βάιος Μπαλάφας
Βάιος Μπαλάφας
Ο οικονομολόγος Τομά Πικετί προτείνει τη σύγκλιση των εισοδημάτων στα επίπεδα των πλουσίων χωρών μέχρι το 2100
Διεθνής Οικονομία 02.06.26

Ο οικονομολόγος Τομά Πικετί προτείνει τη σύγκλιση των εισοδημάτων στα επίπεδα των πλουσίων χωρών μέχρι το 2100

Mε αφορμή την Έκθεση για την Παγκόσμια Δικαιοσύνη o Γάλλος οικονομολόγος Τομά Πικετί εισηγήθηκε τη σύγκλιση των εισοδημάτων όλων των χωρών στις 5.000 ευρώ τον μήνα

Σύνταξη
Η Βόρεια Μακεδονία πρέπει να τροποποιήσει το Σύνταγμά της για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ
Χρίστιαν Μίτσκοτσκι 02.06.26

Η Βόρεια Μακεδονία πρέπει να τροποποιήσει το Σύνταγμά της για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ

Ο Αντόνιο Κόστα καλεί τη Βόρεια Μακεδονία να τροποποιήσει το Σύνταγμά της, ως προϋπόθεση για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύνταξη
Σουηδία: Η κυβέρνηση σκοπεύει να απαγορεύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών
Κόσμος 02.06.26

Σουηδία: Η κυβέρνηση σκοπεύει να απαγορεύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών

Η σουηδική κυβέρνηση συγκρότησε επιτροπή το φθινόπωρο με αποστολή να αξιολογήσει τον καθορισμό της ελάχιστης ηλικίας για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Σύνταξη
Ράφαελ Ναδάλ: Υποφέροντας μια ολόκληρη ζωή (pics+vids)
Άλλα Αθλήματα 02.06.26

Ράφαελ Ναδάλ: Υποφέροντας μια ολόκληρη ζωή (pics+vids)

Τραυματισμοί σε όλο το σώμα. Χάπια και ενέσεις για να αντέξει τους πόνους. Η ζωή του Ράφαελ Ναδάλ δεν ήταν εύκολη, αλλά ο Ισπανός δεν τα παράτησε ποτέ. Πάλεψε ακόμα με τον ίδιο του τον εαυτό και κατάφερε να γίνει θρύλος του παγκοσμίου τένις.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Δεύτερο κόμμα η ΕΛΑΣ του Τσίπρα, μάχη μεταξύ ΠΑΣΟΚ-Καρυστιανού για την τρίτη θέση – Επιλέγουν Τσίπρα για εξασφάλιση προοπτικής
Δημοσκόπηση Pulse 02.06.26

Δεύτερο κόμμα η ΕΛΑΣ του Τσίπρα, μάχη μεταξύ ΠΑΣΟΚ-Καρυστιανού για την τρίτη θέση – Επιλέγουν Τσίπρα για εξασφάλιση προοπτικής

Ακόμη μία δημοσκόπηση επιβεβαιώνει τη δυναμική που παρουσιάζει η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Βρίσκεται στη δεύτερη θέση πίσω από τη ΝΔ. Και η συντριπτική πλειονότητα όσων την επιλέγουν, δηλώνουν ως βασικό κριτήριο την εξασφάλιση προοπτικής.

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη με το δελτίο; Το υψηλό κόστος έχει κάνει τις μεγάλες εταιρείες να το σκέφτονται
Φρένο… 02.06.26

Τεχνητή νοημοσύνη με το δελτίο; Το υψηλό κόστος έχει κάνει τις μεγάλες εταιρείες να το σκέφτονται

Όσο η τεχνητή νοημοσύνη αναπτύσσεται τόσο αυξάνεται και το κόστος από τη χρήση της. Έτσι, οι μεγάλες εταιρείες, μετά τον αρχικό ενθουσιασμό, έχουν αρχίσει να κάνουν πίσω.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Washington Post: Έτσι όπως το πάνε οι ΗΠΑ, στο τέλος θα τους μείνει μόνο το Ισραήλ
Διπλωματία κατεδάφισης 02.06.26

Washington Post: Έτσι όπως το πάνε οι ΗΠΑ, στο τέλος θα τους μείνει μόνο το Ισραήλ

Οι ΗΠΑ κινδυνεύουν να τινάξουν στον αέρα, το εκτενές δίκτυο από συμμαχίες που ανέπτυξαν μεταπολεμικά από την Ευρώπη, μέχρι τη Μέση Ανατολή και την Ασία. 

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τετάρτη 03 Ιουνίου 2026
Cookies