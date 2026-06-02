Μητσοτάκης – Σαμαράς στην κηδεία Ταγαρά

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Στην κηδεία του Νίκου Ταγαρά θα συμπέσουν αύριο Τετάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αντώνης Σαμαράς, οι οποίοι θα παραστούν στην εξόδιο ακολουθία στην Κόρινθο.

Ο Νίκος Ταγαράς, ο οποίος εκλεγόταν βουλευτής στην Κορινθία με τη ΝΔ, διετέλεσε υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη από τις 5 Αυγούστου 2020 έως το θάνατό του, ενώ διετέλεσε επίσης αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά.

Στον ίδιο χώρο

Κυρ. Μητσοτάκης και Αντ. Σαμαράς αναμένεται να βρεθούν στον ίδιο χώρο σε μια περίοδο όπου το μεταξύ τους κλίμα είναι πολεμικό. Ο κ. Σαμαράς ασκεί σφοδρή κριτική στον νυν πρωθυπουργό για μια σειρά από κεντρικά ζητήματα που ξεκινούν από την εξωτερική πολιτική και τα ελληνοτουρκικά και φτάνουν μέχρι τα θέματα των θεσμών, της διαφθοράς,του κράτους Δικαίου και των σκανδάλων, όπως οι υποκλοπές στις οποίες εστίασε στην τελευταία του παρέμβαση στη Βουλή, θέτοντας κρίσιμα ερωτήματα, ενώ χαρακτηρίζει τη σημερινή ΝΔ του κ. Μητσοτάκη «μεταλλαγμένη».

Ο Κυρ. Μητσοτάκης έχει επιλέξει να διαγράψει τον πρώην πρωθυπουργό και ήδη το Μαξίμου δείχνει τα νύχια του απέναντί του, μιλώντας για «προσωπικές ατζέντες», επιχειρώντας να τον υποδείξει ως «ξένο σώμα» και επιδιώκοντας έτσι να περιχαρακώσει το δικό του ακροατήριο, το οποίο ακούει τη σφοδρή κριτική του κ. Σαμαρά.

Τώρα τα βλέμματα του Μαξίμου είναι στραμμένα στην επόμενη παρεμβαση του πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος την Παρασκευή 5 Ιουνίου εγκαινιάζει τον κύκλο συζητήσεων του «Νόημα-Κρήτη» με θέμα: «Προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο» και με ομιλητές πρώην πρωθυπουργούς της χώρας.