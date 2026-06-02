Δουδωνής για αφθώδη πυρετό: Αφέθηκε στην τύχη της η Λέσβος – «Κανείς δεν ρώτησε τους ειδικούς»

Έντονη κριτική στην ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και την κυβέρνηση έκανε ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, σχετικά με τους χειρισμούς τους για την καταπολέμηση του αφθώδη πυρετού στη Λέσβο.

Ο κ. Δουδωνής βρέθηκε σε συγκέντρωση κτηνοτρόφων στη Μυτιλήνη, όπου τόνισε πως το νησί έχει υποστεί μια καταστροφή που δύσκολα θα ανατραπεί. «Καταστροφή για την καταστροφή. Καταστροφή χωρίς καμία προοπτική» όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Η Λέσβος αφέθηκε στην τύχη της

«Αφέθηκε ένα νησί εντελώς στην τύχη του. Δεν θέλω να ακούτε αυτά που σας λέω ως λόγια ενός πολιτικού. Αισθάνομαι ότι αυτούς τους 2,5 μήνες έχουμε ψάξει το θέμα σε πολύ μεγάλο βάθος, ρωτώντας τους ειδικούς» τόνισε ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής.

«Δεν σας εκφράζω μια πολιτική άποψη. Σας μεταφέρω την άποψη κάποιου που απευθύνθηκε στους ειδικούς. Η απάντηση των ειδικών είναι, πρώτον, ότι δεν τους ρώτησε κανείς υπεύθυνος, κανένας. Δεύτερον, ότι αυτό που συμβαίνει αποτελεί μια καταστροφή χωρίς κανένα αποτέλεσμα» πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, ο Παναγιώτης Δουδωνής σημείωσε ότι υπάρχουν ακόμα ευκαιρίες για τη διάσωση του μυτιληνιού προβάτου και ότι ο ίδιος θα έχει επαφές με ειδικούς για να το πετύχει αυτό.

«Και αύριο, μπορώ να σας το πω από τώρα, θα βρίσκομαι στη Γεωπονική Σχολή για να συναντήσω την αρμόδια καθηγήτρια, την κυρία Χάγερ, ώστε να συζητήσουμε τις συνέπειες για το μυτιληνιό πρόβατο, για τη φυλή της Λέσβου» υπογράμμισε μιλώντας σε κτηνοτρόφους του νησιού.

