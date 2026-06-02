magazin
Τρίτη 02 Ιουνίου 2026
weather-icon 29o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
02.06.2026 | 20:20
Φωτιά σε υπόγειο καταστήματος στο Κολωνάκι
Σημαντική είδηση:
02.06.2026 | 12:51
Πέθανε ο Νάσος Αθανασίου
# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Εμμανουήλ Καραλής: Φήμες για γάμο με την Αναστασία Μαγαλιού, ο Τεντόγλου και οι βέρες του Ντουπλάντις
Go Fun 02 Ιουνίου 2026, 19:20

Εμμανουήλ Καραλής: Φήμες για γάμο με την Αναστασία Μαγαλιού, ο Τεντόγλου και οι βέρες του Ντουπλάντις

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης Εμμανουήλ Καραλής «έδωσε» τον Μίλτο Τεντόγλου σε ερώτηση αν παντρεύεται την Αναστασία Μαγαλιού

Σύνταξη
Σχολιάστε
A
A
Vita.gr
8 καλοκαιρινά superfoods που δεν πρέπει να λείπουν από τη διατροφή σας

8 καλοκαιρινά superfoods που δεν πρέπει να λείπουν από τη διατροφή σας

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Εμμανουήλ Καραλής διανύει την πιο ώριμη και ισορροπημένη περίοδο της ζωής του, με τον σπουδαίο Έλληνα Ολυμπιονίκη να επιβεβαιώνει τη φόρμα και τη θέση στην παγκόσμια αθλητική ελίτ.

Ο Καραλής επιβεβαίωσε τις υψηλές προσδοκίες που τον συνοδεύουν ενόψει της φετινής αγωνιστικής περιόδου, καθώς στη δεύτερη παρουσία του στον ανοιχτό στίβο πέρασε τα 6,00 μέτρα στο διεθνές μίτινγκ της Λεμεσού.

Σήμερα φήμες θέλουν τον Έλληνα Ολυμπιονίκη του άλματος επί κοντώ να ετοιμάζεται για το πιο σημαντικό άλμα της προσωπικής του ζωής.

Μετά από μια σχέση επτά ετών, ο «Μανόλο» και η εκλεκτή της καρδιάς του, Αναστασία Μαγαλιού, ίσως ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας μέσα στο 2026.

«Η Αναστασία είναι αυτή που κρατάει όλο το καράβι» έχει εξομολογηθεί με τρυφερότητα ο Καραλής

Σε πρόσφατη τηλεοπτική του συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου, ο Εμμανουήλ Καραλής είχε μιλήσει για τη σύντροφό του, χαρακτηρίζοντάς την ως την κολλητή του φίλη και τον άνθρωπο στον οποίο μπορεί να αφεθεί και να δείξει την ευάλωτη πλευρά του.

«Είμαι πολύ νέος για μπαμπάς, αλλά άμα γίνω, χαζομπαμπάς, αυτό είναι σίγουρο. Θέλω, είναι στα πλάνα μου να κάνω μια οικογένεια. Μου αρέσουν τα παιδιά. Θέλω πολλά παιδιά. Άμα κάνω παιδιά, θέλω να κάνω πολλά παιδιά. Μακάρι να είμαι καλά, να είμαι υγιής, να είμαστε υγιείς, εγώ και η σύντροφός μου. Και όταν έρθει η ώρα να…. Καμιά τεσσαριά να μην κάνουμε;», εξομολογήθηκε αρχικά ο Εμμανουήλ Καραλής.

«Είμαι εξίσου τυχερός και σε αυτό να έχω μια σύντροφο που καταλαβαίνει ακριβώς πόσο δύσκολη είναι αυτή η δουλειά που κάνω. Προσπαθεί και αυτή να με ακολουθεί. Είναι η κολλητή μου. Είναι ο άνθρωπος που, μαζί με τους γονείς μου, θα αφεθώ. Και θα είμαι ευάλωτος μαζί της. Και θα μπορώ να είμαι ο πραγματικός μου εαυτός σε αυτήν. Οπότε, έχουμε καταφέρει να βρούμε αυτή την ισορροπία. Βασικά στην Αναστασία.

Γιατί η Αναστασία είναι αυτή που κρατάει όλο το καράβι. Είμαι εξίσου τυχερός που έχω την Αναστασία στο πλευρό μου, γιατί είναι ένας άνθρωπος που και στα δύσκολα ήταν εκεί για μένα. Είμαστε μαζί σχεδόν δέκα χρόνια. Οπότε, είμαι πολύ τυχερός που είναι η Αναστασία. Είμαστε από έφηβοι μαζί» πρόσθεσε.

Ποια είναι η Αναστασία Μαγαλιού

Αν και το ζευγάρι επιλέγει συνειδητά να κρατά χαμηλό προφίλ, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, η Αναστασία Μαγαλιού αποτελεί τον άνθρωπο-κλειδί στην καθημερινότητα του Έλληνα επικοντιστή.

Με σπουδές στην Ψυχολογία και έχοντας φοιτήσει στο 2ο Λύκειο Παλαιού Φαλήρου, η Αναστασία γνωρίζει καλά τον χώρο του αθλητισμού, καθώς στο παρελθόν υπήρξε και η ίδια αθλήτρια του στίβου.

Τα κοινά τους ενδιαφέροντα, όπως τα σπορ και τα ταξίδια (με τις φωτογραφίες τους από το Μπαλί με σανίδες του σερφ να ξεχωρίζουν στα social media), σφυρηλάτησαν μια σχέση βαθιάς εμπιστοσύνης.

Καραλής φωτογραφίζει Τεντόγλου

Ωστόσο, στην επιστροφή του από την Κύπρο, μετά το ιστορικό του άλμα ο επικοντιστής «έδωσε» τον Μίλτο Τεντόγλου.

Μιλώντας στην τηλεοπτική κάμερα ο Ολυμπιονίκης πιστράτευσε το γνωστό του χιούμορ για να απαντήσει στις φήμες περί δικού του γάμου με την αγαπημένη του, Αναστασία.

Όταν οι δημοσιογράφοι επιχείρησαν να εκμαιεύσουν λεπτομέρειες για τα σενάρια που θέλουν τον Καραλή να κάνει σύντομα το επόμενο μεγάλο βήμα στην προσωπική του ζωή με την Μαγιαλού, ο επικοντιστής έκανε μια εντυπωσιακή επικοινωνιακή «ντρίμπλα».

Στρέφοντας τα φώτα μακριά από τον εαυτό του, έδειξε ξεκάθαρα τον χρυσό Ολυμπιονίκη του μήκους.

«Άλλος ετοιμάζεται. Δεν πηδάει τυχαία τόσο καλά ο Μίλτος Τεντόγλου, κάτι γίνεται»

«Άλλος ετοιμάζεται. Δεν πηδάει τυχαία τόσο καλά ο Μίλτος Τεντόγλου, κάτι γίνεται», ανέφερε ξεσπώντας σε γέλια, αφήνοντας ανοιχτά υπονοούμενα για τα προσωπικά του συναθλητή του.

Η διάθεση για αποκαλύψεις συνεχίστηκε όταν ρωτήθηκε για την πρόσφατη συνάντησή του με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στην Αθήνα.

Οι δύο κορυφαίοι αθλητές απόλαυσαν ένα κοινό δείπνο, με τον Καραλή να ξεκαθαρίζει με αφοπλιστική ειλικρίνεια το ποιος ανέλαβε τα έξοδα.

«Πλήρωσε αυτός που βγάζει τα περισσότερα λεφτά. Είναι πολύ φιλόξενος», σχολίασε χαρακτηριστικά, αποθεώνοντας τον Greek Freak.

Κλείνοντας, ο Έλληνας πρωταθλητής επέλεξε να χρησιμοποιήσει το βήμα του για να στείλει ένα κοινωνικό μήνυμα προς τους γονείς και τη νέα γενιά.

Προέτρεψε τα μικρά παιδιά στα σχολεία να στραφούν μαζικά προς τα στάδια, υπογραμμίζοντας με νόημα ότι ο αθλητισμός αποτελεί το απόλυτο εργαλείο κοινωνικής συνοχής, καθώς «έχει μόνο να ενώσει και τίποτα να χωρίσει».

Γάμος στις Κάννες

Με τις φήμες να μένουν μετέωρες, ο Καραλής και η Μαγιαλού θα βρεθούν σε μια λαμπερή γαμήλια τελετή στη γαλλική ριβιέρα.

Μετά την παρουσία τους στον γάμο του Γιάννη Αντετοκούνμπο και της Μαράια, το ζευγάρι θα ταξιδέψουν στις Κάννες για το Σαββατοκύριακο 13-14 Ιουνίου.

Εκεί, θα παρευρεθούν στον θρησκευτικό γάμο του κορυφαίου συναθλητή, αντιπάλου και καλού του φίλου, Μόντο Ντουπλάντις, ο οποίος παντρεύεται την εκλεκτή της καρδιάς του, Ντεζιρέ Ινγκλάντερ.

Ο 26χρονος Σουηδός υπερ-αθλητής και η εκλεκτή της καρδιάς του ενώθηκαν με τα δεσμά του πολιτικού γάμου υπό άκρα μυστικότητα στο Δημαρχείο της Στοκχόλμης, ακολουθώντας τη σουηδική νομοθεσία για όσους πρόκειται να παντρευτούν στο εξωτερικό ήδη από τον Μάρτιο του 2026.

Αυτό ήταν το πρώτο, τυπικό βήμα πριν από τη μεγάλη, θρησκευτική τελετή που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο στις κοσμοπολίτικες Κάννες, με τον κάτοχο του παγκοσμίου ρεκόρ να ξεκαθαρίζει πως τίποτα, ούτε καν ο πρωταθλητισμός, δεν μπαίνει πάνω από τον έρωτα της ζωής του.

Η Ντεζιρέ Ινγκλάντερ αποτελεί εδώ και χρόνια το πιο σταθερό στήριγμα του χρυσού Ολυμπιονίκη, με τους φωτογραφικούς φακούς σε κάθε μεγάλο αθλητικό ραντεβού να αναζητούν την καθιερωμένη, γεμάτη πάθος αγκαλιά τους αμέσως μετά από κάθε μεγάλο του άλμα.

Η απόφασή τους να επισημοποιήσουν τη σχέση τους ήρθε ως φυσικό επόμενο μετά από μια άκρως ρομαντική πρόταση γάμου στα Χάμπτονς των ΗΠΑ.

Παρά το γεγονός ότι ο Ντουπλάντις έχει συνηθίσει να αγωνίζεται μπροστά σε γεμάτα στάδια και υπό ασφυκτική πίεση, ο ίδιος παραδέχτηκε με αφοπλιστική ειλικρίνεια το μέγεθος του τρακ που ένιωσε εκείνη τη στιγμή.

«Ήμουν πιο νευρικός απ’ ό,τι ήμουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες», εξομολογήθηκε.

«Ο γάμος συμβαίνει μόνο μία φορά. Αν χάσεις έναν ή δύο αγώνες, ποιος νοιάζεται;»

Αν και ο πολιτικός γάμος στη Σουηδία έχει ήδη τελεστεί, κανένας από τους δύο δεν φοράει ακόμα δαχτυλίδι στο χέρι του. Όπως εξήγησε ο 26χρονος επικοντιστής, θέλει να κρατήσει ζωντανό το στοιχείο της έκπληξης για τη μεγάλη γιορτή του Ιουνίου.

«Μπορεί να μη έχω ακόμα το δαχτυλίδι, ωστόσο αυτό θα έρθει όταν θα κάνουμε την πραγματική τελετή και τον γάμο μας. Αλλά δεν φοράω ούτε και εγώ το δαχτυλίδι. Ούτε μέχρι την πραγματική τελετή τον Ιούνιο θα το φορέσω. Κρατώ λίγο την αμερικανική παράδοση και περιμένω την τελετή» πρόσθεσε.

Η απόφαση του Ντουπλάντις να παντρευτεί στα μέσα Ιουνίου σημαίνει ότι θα απουσιάσει από ορισμένα σημαντικά διεθνή τουρνουά και αγώνες της θερινής σεζόν.

Για έναν αθλητή του δικού του βεληνεκούς, μια τέτοια απόφαση θα μπορούσε να εγείρει ερωτήματα, όμως ο Αμερικανοσουηδός σταρ φρόντισε να ξεκόψει κάθε συζήτηση με μια δήλωση που αποθεώνει την αξία της προσωπικής ευτυχίας έναντι των μεταλλίων.

«Δεν έχω να σκεφτώ κάτι. Χωρίς δεύτερη σκέψη θα σου πω ότι δεν με νοιάζει. Πρόκειται για τον γάμο μου. Και ο γάμος συμβαίνει μόνο μία φορά. Αν χάσεις έναν ή δύο αγώνες, ποιος νοιάζεται; Έχω αγωνιστεί όσες φορές ήθελα τα τελευταία πέντε χρόνια. Αν πρέπει να χάσω έναν αγώνα ή ένα τουρνουά λόγω γάμου και να παντρευτώ τον έρωτα της ζωής μου, δεν έχει και τόση σημασία» είπε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για το αγωνιστικό κόστος της επιλογής του.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
World
HSBC: Μετά τον Ιούνιο… τι; – Τα σχέδια της ΕΚΤ

HSBC: Μετά τον Ιούνιο… τι; – Τα σχέδια της ΕΚΤ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
8 καλοκαιρινά superfoods που δεν πρέπει να λείπουν από τη διατροφή σας

8 καλοκαιρινά superfoods που δεν πρέπει να λείπουν από τη διατροφή σας

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Πάλεψε για το θετικό πρόσημο

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πάλεψε για το θετικό πρόσημο

inWellness
inTown
Stream magazin
Ο Κιάνου Ριβς ζητά επιείκεια για τον σκηνοθέτη που κινδυνεύει με 10ετή φυλάκιση για απάτη εκατομμυρίων
Κύριος 02.06.26

Ο Κιάνου Ριβς ζητά επιείκεια για τον σκηνοθέτη που κινδυνεύει με 10ετή φυλάκιση για απάτη εκατομμυρίων

Με ένα γράμμα του στον δικαστή Τζεντ Ράκοφ, ο σταρ του Χόλιγουντ Κιάνου Ριβς του ζητάει να δείξει επιείκεια στον σκηνοθέτη Καρλ Ρινς, που κατηγορείται για απάτη εκατομμυρίων εις βάρος του Netflix

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πελέ: 6 εκατ. για τη φανέλα του από το πρώτο Μουντιάλ της Βραζιλίας το 1958 – Ο θρύλος, ο Μαραντόνα και ο Μέσι
Ιστορία 02.06.26

Πελέ: 6 εκατ. για τη φανέλα του από το πρώτο Μουντιάλ της Βραζιλίας το 1958 – Ο θρύλος, ο Μαραντόνα και ο Μέσι

Η εμβληματική μπλε φανέλα με το Νο 10, την οποία φορούσε ο 17χρονος Πελέ στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1958, αναμένεται να γράψει ιστορία ως ένα από τα πιο ακριβά ποδοσφαιρικά κειμήλια που έχουν πουληθεί ποτέ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο πιλότος του ελικοπτέρου του Μίκαελ Σουμάχερ σπάει τη σιωπή 13 ετών: «Αυτό που είδα με συγκλόνισε»
Χριστουγέννα του 2013 02.06.26

Ο πιλότος του ελικοπτέρου του Μίκαελ Σουμάχερ σπάει τη σιωπή 13 ετών: «Αυτό που είδα με συγκλόνισε»

Ο Γιανίκ Νταϊνέζε, ο πιλότος που συμμετείχε στη διάσωση του Σουμάχερ στο βουνό, αποκαλύπτει νέες λεπτομέρειες για το ατύχημα και τις συνέπειές του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι πρώην κολλητές της Τέιλορ Σουίφτ που έφαγαν «πόρτα» από τον γάμο της
Fizz 01.06.26

Μόνο φιλίες που θα κρατήσουν για πάντα: Οι δύο πρώην κολλητές της Τέιλορ Σουίφτ που έφαγαν «πόρτα» από τον γάμο της

Ο γάμος της pop star Τέιλορ Σουίφτ με τον Τράβις Κέλσι μπαίνει στην τελική του ευθεία, ωστόσο κάποια μεγάλα ονόματα δεν θα βρίσκονται στις 7 Ιουλίου στην τελετή της χρονιάς

Σύνταξη
Ο Άντριου Μακάρθι δεν φίλησε ποτέ την Λάιζα Μινέλι
«Δεν το έκανα» 01.06.26

Ο Άντριου Μακάρθι δεν φίλησε ποτέ την Λάιζα Μινέλι - Όταν όμως την είδε, ζήτησε διπλή βότκα

Mια συναρπαστική ιστορία για την ακολασία στο Λος Άντζελες της δεκαετίας του ’80 που περιλαμβάνει τους Άντριου Μακάρθι και Λάιζα Μινέλι ήρθε στο φως. Όμως, φαίνεται ότι περιέχει κάποια κάλπικα σημεία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Χάιντι Κλουμ: «Δεν είμαι έγκυος, απλώς έχω παχύνει λίγο. Είναι η εμμηνόπαυση»
Το σώμα μιλάει 01.06.26

Χάιντι Κλουμ: «Δεν είμαι έγκυος, απλώς έχω παχύνει λίγο. Είναι η εμμηνόπαυση»

Στα 52 της, η Χάιντι Κλουμ απέδειξε για άλλη μια φορά πόσο σημαντικό είναι να μιλά ανοιχτά για τις εμπειρίες της. Τι λένε οι ειδικοί για την αύξηση βάρους κατά την εμμηνόπαυση.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Μια γυναίκα που είναι εύκολο να αγαπήσεις» – Ο Κιάνου Ριβς μιλά για τον έρωτά του με την Αλεξάνδρα Γκραντ
Love Story 01.06.26

«Μια γυναίκα που είναι εύκολο να αγαπήσεις» - Ο Κιάνου Ριβς μιλά για τον έρωτά του με την Αλεξάνδρα Γκραντ

Ο Κιάνου Ριβς λέει ότι την Αλεξάνδρα Γκραντ είναι εύκολο να την αγαπήσει κανείς, ενώ η ίδια παραδέχεται ότι η τέχνη της «έχει γίνει πιο χαρούμενη» από τότε που βγαίνει μαζί του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
100 χρόνια Μέριλιν Μονρόε – Ακόμη και τα εσώρουχα της στο σφυρί στην πιο ιδιωτική δημοπρασία όλων
Icon 01.06.26

100 χρόνια Μέριλιν Μονρόε – Ακόμη και τα εσώρουχα της στο σφυρί στην πιο ιδιωτική δημοπρασία όλων

Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννηση της γυναίκας που επαναπροσδιόρισε τη θηλυκότητα, μια αυστηρά ιδιωτική δημοπρασία φέρνει μυστικά της Μέριλιν Μονρόε στο φως

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βγήκαν οι μάσκες στην ΕΠΟ: Οι ομάδες που φώναζαν για τη διαιτησία κράτησαν τον Λανουά
On Field 02.06.26

Βγήκαν οι μάσκες στην ΕΠΟ: Οι ομάδες που φώναζαν για τη διαιτησία κράτησαν τον Λανουά

Μόνο ο Ολυμπιακός ήταν ξεκάθαρος, καθώς ο Καραπαπάς ψήφισε «όχι» στην παραμονή του Γάλλου, οι Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ τον κράτησαν αν και είχαν παράπονα για φαλτσοσφυρίγματα

Βάιος Μπαλάφας
Βάιος Μπαλάφας
Κατρίνης: Να ενημερωθεί άμεσα η Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών της Βουλής για το ουκρανικό drone
Πολιτική Γραμματεία 02.06.26

Κατρίνης: Να ενημερωθεί άμεσα η Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών της Βουλής για το ουκρανικό drone

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε αδιανόητο να έχει ενημερώσει ο υπουργός Εξωτερικών την ευρωπαία Επίτροπο για το ουκρανικό drone και να μην έχει υπάρξει στοιχειώδης ενημέρωση της Βουλής.

Σύνταξη
Ιράν: Στα μέσα Ιουνίου η κηδεία του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ – Τρεις ημέρες θα διαρκέσουν οι τιμητικές εκδηλώσεις
Δημοσία δαπάνη 02.06.26

Ιράν: Στα μέσα Ιουνίου η κηδεία του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ – Τρεις ημέρες θα διαρκέσουν οι τιμητικές εκδηλώσεις

Οι αρχές προγραμματίζουν τριήμερη κηδεία για αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, τον επί 37 χρόνια ανώτατο ηγέτη του Ιράν που σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου. Στην κηδεία αναμένονται 15-20 εκατομμύρια άνθρωποι.

Σύνταξη
Ο Κιάνου Ριβς ζητά επιείκεια για τον σκηνοθέτη που κινδυνεύει με 10ετή φυλάκιση για απάτη εκατομμυρίων
Κύριος 02.06.26

Ο Κιάνου Ριβς ζητά επιείκεια για τον σκηνοθέτη που κινδυνεύει με 10ετή φυλάκιση για απάτη εκατομμυρίων

Με ένα γράμμα του στον δικαστή Τζεντ Ράκοφ, ο σταρ του Χόλιγουντ Κιάνου Ριβς του ζητάει να δείξει επιείκεια στον σκηνοθέτη Καρλ Ρινς, που κατηγορείται για απάτη εκατομμυρίων εις βάρος του Netflix

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Φουρνιέ του τελικού…
On Field 02.06.26

Ο Φουρνιέ του τελικού…

Ο Ντόρσεϊ δεν θα παίξει αύριο κόντρα στον Παναθηναϊκό και ο Μπαρτζώκας θέλει να δει τον Φουρνιέ του τελικού της Ευρωλίγκας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ρούμπιο: Η διαπραγμάτευση με το Ιράν μπορεί να μην οδηγήσει σε συμφωνία – Ο Χαμενεΐ εμπλέκεται στις συνομιλίες
Επιχειρήματα Τραμπ 02.06.26

Ρούμπιο: Η διαπραγμάτευση με το Ιράν μπορεί να μην οδηγήσει σε συμφωνία – Ο Χαμενεΐ εμπλέκεται στις συνομιλίες

Ο Μάρκο Ρούμπιο κατέθεσε στο Κογκρέσο για τον πόλεμο στο Ιράν. Υποστήριξε ότι υπάρχει «προοπτική» για συμφωνία, αλλά η Τεχεράνη πρέπει να ανοίξει το Ορμούζ άνευ όρων και να διαπραγματευθεί για το ουράνιο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ανατροπή με Γιάννη Αντετοκούνμπο και Μπακς: «Είμαι εδώ 13 χρόνια και ελπίζω να μείνω για πολλά ακόμα» (vid)
Μπάσκετ 02.06.26

Ανατροπή με Γιάννη Αντετοκούνμπο και Μπακς: «Είμαι εδώ 13 χρόνια και ελπίζω να μείνω για πολλά ακόμα» (vid)

Την ώρα που όλοι θεωρούσαν σχεδόν σίγουρη την αποχώρησή του από το Μιλγουόκι, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με δηλώσεις του εξέφρασε τη διάθεση να παραμείνει κι άλλα χρόνια στην πόλη.

Σύνταξη
Μαρινάκης: Καμία ευνοϊκή ρύθμιση από την κυβέρνηση για τον Ντίλιαν και τους άλλους κατηγορούμενους για τις υποκλοπές
Interview 02.06.26

Μαρινάκης: Καμία ευνοϊκή ρύθμιση από την κυβέρνηση για τον Ντίλιαν και τους άλλους κατηγορούμενους για τις υποκλοπές

«Η ελληνική κυβέρνηση δεν αγόρασε ποτέ, ούτε πήρε στην κατοχή της με κανέναν τρόπο το Predator» είναι η «καθαρή απάντηση», όπως τονίζει, του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, μετά και τις νέες ενοχοποιητικές για το Μαξίμου δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν. Στις επίμονες για το σκάνδαλο ερωτήσεις αναγνωρίζει τη σοβαρότητα της υπόθεσης, επιμένει όμως να παραπέμπει στις έρευνες και τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης. Απορρίπτει δε τα σενάρια περί ευνοϊκής ρύθμισης για τους καταγορούμενους για τις υποκλοπές. Απόσπασμα της συνέντευξης που θα δημοσιευθεί ολόκληρη την Τετάρτη

Σύνταξη
«Μανιακός ο Τραμπ, καταστρέφει ό,τι όμορφο υπάρχει», λέει ο Ρίτσαρντ Γκιρ
Κόσμος 02.06.26

«Μανιακός ο Τραμπ, καταστρέφει ό,τι όμορφο υπάρχει», λέει ο Ρίτσαρντ Γκιρ

«Ζούμε τη σκοτεινότερη στιγμή που έχω βιώσει σε αυτό τον πλανήτη. Ποιος θα το πίστευε ότι η Αμερική θα μπορούσε να γίνει τόσο σκοτεινή; Ποιος θα το πίστευε πως ένας παρόμοιος μανιακός θα μπορούσε να γίνει πρόεδρος των ΗΠΑ;», διερωτήθηκε ο Ρίτσαρντ Γκιρ

Σύνταξη
Πόλο: Δείτε την απονομή του πρωταθλήματος στις γυναίκες του Ολυμπιακού (vids)
Άλλα Αθλήματα 02.06.26

Πόλο: Δείτε την απονομή του πρωταθλήματος στις γυναίκες του Ολυμπιακού (vids)

Σε πελάγη ευτυχίας οι ερυθρόλευκες. Η γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού νίκησε τη Βουλιαγμένη και πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος για 16η φορά στην ιστορία της.

Σύνταξη
Κι επίσημα ο Κώστας Φορτούνης στον Ολυμπιακό! – Η ανακοίνωση των «ερυθρόλευκων» (pics)
Ποδόσφαιρο 02.06.26

Κι επίσημα ο Κώστας Φορτούνης στον Ολυμπιακό! – Η ανακοίνωση των «ερυθρόλευκων» (pics)

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός γνωστοποίησε την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στους Πειραιώτες κι επίσημα πλέον. Δείτε φωτογραφίες με τον έμπειρο μεσοεπιθετικό από τα γραφεία της ομάδας να φορά τη νέα εμφάνιση.

Σύνταξη
Ακυρώθηκαν όλες οι πτήσεις από και προς αεροδρόμια του Βελγίου – Απεργία ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας
Δεκάδες πτήσεις 02.06.26

Ακυρώθηκαν όλες οι πτήσεις από και προς αεροδρόμια του Βελγίου – Απεργία ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας

Περισσότερες από 200 πτήσεις από και προς τα αεροδρόμια Βρυξελλών και Σαρλερουά στο Βέλγιο ακυρώθηκαν απρογραμμάτιστα. Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας κατέβηκαν σε αιφνιδιαστική απεργία.

Σύνταξη
ΗΠΑ και σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα αρχίσουν στρατιωτικές ασκήσεις μειωμένης κλίμακας στη Θάλασσα της Βαλτικής
Κόσμος 02.06.26

ΗΠΑ και σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα αρχίσουν στρατιωτικές ασκήσεις μειωμένης κλίμακας στη Θάλασσα της Βαλτικής

Η ναυτική άσκηση BALTOPS των ΗΠΑ, η οποία θα διεξαχθεί από τις 4 έως τις 20 Ιουνίου, θα παραμείνει η μεγαλύτερη στρατιωτική άσκηση στη Βαλτική Θάλασσα φέτος, με την Ουάσινγκτον να διαθέτει τη ναυαρχίδα της, το πλοίο USS Mount Whitney

Σύνταξη
Στολίσκος για τη Γάζα: Ακτιβιστές υπέβαλαν αναφορά κατά του Ισραήλ στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για βασανιστήρια
Global Sumud Flotilla 02.06.26

Στολίσκος για τη Γάζα: Ακτιβιστές υπέβαλαν αναφορά κατά του Ισραήλ στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για βασανιστήρια

Στην προσφυγή στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο οι Αυστραλοί καταγγέλλουν Ισραηλινούς στρατιωτικούς διοικητές και κορυφαίους πολιτικούς για εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, βασανιστήρια και συμπεριφορά σχετική με γενοκτονία.

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τρίτη 02 Ιουνίου 2026
Cookies