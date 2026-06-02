Εμμανουήλ Καραλής: Φήμες για γάμο με την Αναστασία Μαγαλιού, ο Τεντόγλου και οι βέρες του Ντουπλάντις

Ο Εμμανουήλ Καραλής διανύει την πιο ώριμη και ισορροπημένη περίοδο της ζωής του, με τον σπουδαίο Έλληνα Ολυμπιονίκη να επιβεβαιώνει τη φόρμα και τη θέση στην παγκόσμια αθλητική ελίτ.

Ο Καραλής επιβεβαίωσε τις υψηλές προσδοκίες που τον συνοδεύουν ενόψει της φετινής αγωνιστικής περιόδου, καθώς στη δεύτερη παρουσία του στον ανοιχτό στίβο πέρασε τα 6,00 μέτρα στο διεθνές μίτινγκ της Λεμεσού.

Σήμερα φήμες θέλουν τον Έλληνα Ολυμπιονίκη του άλματος επί κοντώ να ετοιμάζεται για το πιο σημαντικό άλμα της προσωπικής του ζωής.

Μετά από μια σχέση επτά ετών, ο «Μανόλο» και η εκλεκτή της καρδιάς του, Αναστασία Μαγαλιού, ίσως ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας μέσα στο 2026.

«Η Αναστασία είναι αυτή που κρατάει όλο το καράβι» έχει εξομολογηθεί με τρυφερότητα ο Καραλής

Σε πρόσφατη τηλεοπτική του συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου, ο Εμμανουήλ Καραλής είχε μιλήσει για τη σύντροφό του, χαρακτηρίζοντάς την ως την κολλητή του φίλη και τον άνθρωπο στον οποίο μπορεί να αφεθεί και να δείξει την ευάλωτη πλευρά του.

«Είμαι πολύ νέος για μπαμπάς, αλλά άμα γίνω, χαζομπαμπάς, αυτό είναι σίγουρο. Θέλω, είναι στα πλάνα μου να κάνω μια οικογένεια. Μου αρέσουν τα παιδιά. Θέλω πολλά παιδιά. Άμα κάνω παιδιά, θέλω να κάνω πολλά παιδιά. Μακάρι να είμαι καλά, να είμαι υγιής, να είμαστε υγιείς, εγώ και η σύντροφός μου. Και όταν έρθει η ώρα να…. Καμιά τεσσαριά να μην κάνουμε;», εξομολογήθηκε αρχικά ο Εμμανουήλ Καραλής.

«Είμαι εξίσου τυχερός και σε αυτό να έχω μια σύντροφο που καταλαβαίνει ακριβώς πόσο δύσκολη είναι αυτή η δουλειά που κάνω. Προσπαθεί και αυτή να με ακολουθεί. Είναι η κολλητή μου. Είναι ο άνθρωπος που, μαζί με τους γονείς μου, θα αφεθώ. Και θα είμαι ευάλωτος μαζί της. Και θα μπορώ να είμαι ο πραγματικός μου εαυτός σε αυτήν. Οπότε, έχουμε καταφέρει να βρούμε αυτή την ισορροπία. Βασικά στην Αναστασία.

Γιατί η Αναστασία είναι αυτή που κρατάει όλο το καράβι. Είμαι εξίσου τυχερός που έχω την Αναστασία στο πλευρό μου, γιατί είναι ένας άνθρωπος που και στα δύσκολα ήταν εκεί για μένα. Είμαστε μαζί σχεδόν δέκα χρόνια. Οπότε, είμαι πολύ τυχερός που είναι η Αναστασία. Είμαστε από έφηβοι μαζί» πρόσθεσε.

Ποια είναι η Αναστασία Μαγαλιού

Αν και το ζευγάρι επιλέγει συνειδητά να κρατά χαμηλό προφίλ, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, η Αναστασία Μαγαλιού αποτελεί τον άνθρωπο-κλειδί στην καθημερινότητα του Έλληνα επικοντιστή.

Με σπουδές στην Ψυχολογία και έχοντας φοιτήσει στο 2ο Λύκειο Παλαιού Φαλήρου, η Αναστασία γνωρίζει καλά τον χώρο του αθλητισμού, καθώς στο παρελθόν υπήρξε και η ίδια αθλήτρια του στίβου.

Τα κοινά τους ενδιαφέροντα, όπως τα σπορ και τα ταξίδια (με τις φωτογραφίες τους από το Μπαλί με σανίδες του σερφ να ξεχωρίζουν στα social media), σφυρηλάτησαν μια σχέση βαθιάς εμπιστοσύνης.

Καραλής φωτογραφίζει Τεντόγλου

Ωστόσο, στην επιστροφή του από την Κύπρο, μετά το ιστορικό του άλμα ο επικοντιστής «έδωσε» τον Μίλτο Τεντόγλου.

Μιλώντας στην τηλεοπτική κάμερα ο Ολυμπιονίκης πιστράτευσε το γνωστό του χιούμορ για να απαντήσει στις φήμες περί δικού του γάμου με την αγαπημένη του, Αναστασία.

Όταν οι δημοσιογράφοι επιχείρησαν να εκμαιεύσουν λεπτομέρειες για τα σενάρια που θέλουν τον Καραλή να κάνει σύντομα το επόμενο μεγάλο βήμα στην προσωπική του ζωή με την Μαγιαλού, ο επικοντιστής έκανε μια εντυπωσιακή επικοινωνιακή «ντρίμπλα».

Στρέφοντας τα φώτα μακριά από τον εαυτό του, έδειξε ξεκάθαρα τον χρυσό Ολυμπιονίκη του μήκους.

«Άλλος ετοιμάζεται. Δεν πηδάει τυχαία τόσο καλά ο Μίλτος Τεντόγλου, κάτι γίνεται», ανέφερε ξεσπώντας σε γέλια, αφήνοντας ανοιχτά υπονοούμενα για τα προσωπικά του συναθλητή του.

Η διάθεση για αποκαλύψεις συνεχίστηκε όταν ρωτήθηκε για την πρόσφατη συνάντησή του με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στην Αθήνα.

Οι δύο κορυφαίοι αθλητές απόλαυσαν ένα κοινό δείπνο, με τον Καραλή να ξεκαθαρίζει με αφοπλιστική ειλικρίνεια το ποιος ανέλαβε τα έξοδα.

«Πλήρωσε αυτός που βγάζει τα περισσότερα λεφτά. Είναι πολύ φιλόξενος», σχολίασε χαρακτηριστικά, αποθεώνοντας τον Greek Freak.

Κλείνοντας, ο Έλληνας πρωταθλητής επέλεξε να χρησιμοποιήσει το βήμα του για να στείλει ένα κοινωνικό μήνυμα προς τους γονείς και τη νέα γενιά.

Προέτρεψε τα μικρά παιδιά στα σχολεία να στραφούν μαζικά προς τα στάδια, υπογραμμίζοντας με νόημα ότι ο αθλητισμός αποτελεί το απόλυτο εργαλείο κοινωνικής συνοχής, καθώς «έχει μόνο να ενώσει και τίποτα να χωρίσει».

Γάμος στις Κάννες

Με τις φήμες να μένουν μετέωρες, ο Καραλής και η Μαγιαλού θα βρεθούν σε μια λαμπερή γαμήλια τελετή στη γαλλική ριβιέρα.

Μετά την παρουσία τους στον γάμο του Γιάννη Αντετοκούνμπο και της Μαράια, το ζευγάρι θα ταξιδέψουν στις Κάννες για το Σαββατοκύριακο 13-14 Ιουνίου.

Εκεί, θα παρευρεθούν στον θρησκευτικό γάμο του κορυφαίου συναθλητή, αντιπάλου και καλού του φίλου, Μόντο Ντουπλάντις, ο οποίος παντρεύεται την εκλεκτή της καρδιάς του, Ντεζιρέ Ινγκλάντερ.

Ο 26χρονος Σουηδός υπερ-αθλητής και η εκλεκτή της καρδιάς του ενώθηκαν με τα δεσμά του πολιτικού γάμου υπό άκρα μυστικότητα στο Δημαρχείο της Στοκχόλμης, ακολουθώντας τη σουηδική νομοθεσία για όσους πρόκειται να παντρευτούν στο εξωτερικό ήδη από τον Μάρτιο του 2026.

Αυτό ήταν το πρώτο, τυπικό βήμα πριν από τη μεγάλη, θρησκευτική τελετή που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο στις κοσμοπολίτικες Κάννες, με τον κάτοχο του παγκοσμίου ρεκόρ να ξεκαθαρίζει πως τίποτα, ούτε καν ο πρωταθλητισμός, δεν μπαίνει πάνω από τον έρωτα της ζωής του.

Η Ντεζιρέ Ινγκλάντερ αποτελεί εδώ και χρόνια το πιο σταθερό στήριγμα του χρυσού Ολυμπιονίκη, με τους φωτογραφικούς φακούς σε κάθε μεγάλο αθλητικό ραντεβού να αναζητούν την καθιερωμένη, γεμάτη πάθος αγκαλιά τους αμέσως μετά από κάθε μεγάλο του άλμα.

Η απόφασή τους να επισημοποιήσουν τη σχέση τους ήρθε ως φυσικό επόμενο μετά από μια άκρως ρομαντική πρόταση γάμου στα Χάμπτονς των ΗΠΑ.

Παρά το γεγονός ότι ο Ντουπλάντις έχει συνηθίσει να αγωνίζεται μπροστά σε γεμάτα στάδια και υπό ασφυκτική πίεση, ο ίδιος παραδέχτηκε με αφοπλιστική ειλικρίνεια το μέγεθος του τρακ που ένιωσε εκείνη τη στιγμή.

«Ήμουν πιο νευρικός απ’ ό,τι ήμουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες», εξομολογήθηκε.

«Ο γάμος συμβαίνει μόνο μία φορά. Αν χάσεις έναν ή δύο αγώνες, ποιος νοιάζεται;»

Αν και ο πολιτικός γάμος στη Σουηδία έχει ήδη τελεστεί, κανένας από τους δύο δεν φοράει ακόμα δαχτυλίδι στο χέρι του. Όπως εξήγησε ο 26χρονος επικοντιστής, θέλει να κρατήσει ζωντανό το στοιχείο της έκπληξης για τη μεγάλη γιορτή του Ιουνίου.

«Μπορεί να μη έχω ακόμα το δαχτυλίδι, ωστόσο αυτό θα έρθει όταν θα κάνουμε την πραγματική τελετή και τον γάμο μας. Αλλά δεν φοράω ούτε και εγώ το δαχτυλίδι. Ούτε μέχρι την πραγματική τελετή τον Ιούνιο θα το φορέσω. Κρατώ λίγο την αμερικανική παράδοση και περιμένω την τελετή» πρόσθεσε.

Η απόφαση του Ντουπλάντις να παντρευτεί στα μέσα Ιουνίου σημαίνει ότι θα απουσιάσει από ορισμένα σημαντικά διεθνή τουρνουά και αγώνες της θερινής σεζόν.

Για έναν αθλητή του δικού του βεληνεκούς, μια τέτοια απόφαση θα μπορούσε να εγείρει ερωτήματα, όμως ο Αμερικανοσουηδός σταρ φρόντισε να ξεκόψει κάθε συζήτηση με μια δήλωση που αποθεώνει την αξία της προσωπικής ευτυχίας έναντι των μεταλλίων.

«Δεν έχω να σκεφτώ κάτι. Χωρίς δεύτερη σκέψη θα σου πω ότι δεν με νοιάζει. Πρόκειται για τον γάμο μου. Και ο γάμος συμβαίνει μόνο μία φορά. Αν χάσεις έναν ή δύο αγώνες, ποιος νοιάζεται; Έχω αγωνιστεί όσες φορές ήθελα τα τελευταία πέντε χρόνια. Αν πρέπει να χάσω έναν αγώνα ή ένα τουρνουά λόγω γάμου και να παντρευτώ τον έρωτα της ζωής μου, δεν έχει και τόση σημασία» είπε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για το αγωνιστικό κόστος της επιλογής του.