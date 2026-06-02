Αλήθειες και ψέματα για την αμερικανική «μηχανή κέρδους»
Διεθνής Οικονομία 02 Ιουνίου 2026, 01:15

Η οικονομία των ΗΠΑ δεν είναι πολύ ισχυρότερη τώρα από ό,τι ήταν κατά τη διάρκεια της άνθησης των dotcom

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος


Η κυρίαρχη άποψη των επενδυτών στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την οποία η σημερινή άνοδος της Wall Street στηρίζεται σε ισχυρά εταιρικά κέρδη και δεν θυμίζει τη φούσκα των dotcom, παραβλέπει σημαντικές αδυναμίες υποστηρίζει ο Ρουτσίρ Σάρμα στους Financial Times.

Όπως σημειώνει, η  εταιρική κερδοφορία στις ΗΠΑ πράγματι παραμένει εντυπωσιακή τόσο σε ιστορική όσο και σε διεθνή σύγκριση. Ωστόσο, ένα σημαντικό μέρος αυτής της επίδοσης δεν οφείλεται αποκλειστικά στον επιχειρηματικό δυναμισμό, αλλά και στη διαρκή διόγκωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων. Τα ελλείμματα των ΗΠΑ έχουν ξεπεράσει το 6% του ΑΕΠ, διοχετεύοντας σημαντικούς πόρους σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις και ενισχύοντας έμμεσα τα εταιρικά κέρδη.

Ο Σάρμα επικαλείται την εξίσωση Kalecki-Levy, σύμφωνα με την οποία τα εταιρικά κέρδη αποτελούν εν μέρει αντανάκλαση των κρατικών ελλειμμάτων. Με βάση αυτή τη λογική, τα ελλείμματα υπήρξαν ο σημαντικότερος παράγοντας πίσω από την αύξηση των κερδών ως ποσοστού του ΑΕΠ τις τελευταίες δεκαετίες. Σήμερα, μάλιστα, η συμβολή τους στα συνολικά κέρδη είναι περίπου διπλάσια σε σχέση με την περίοδο της φούσκας των dotcom.

Ο αρθρογράφος αμφισβητεί επίσης την άποψη ότι η δεκαετία του 1990 χαρακτηριζόταν αποκλειστικά από εταιρείες χωρίς κέρδη και χωρίς βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα. Όπως επισημαίνει, οι τεχνολογικοί κολοσσοί της εποχής, όπως η Cisco, η Intel, η Microsoft, η Qualcomm και η Oracle, κατέγραφαν τότε ετήσιους ρυθμούς αύξησης κερδών αντίστοιχους με αυτούς που εμφανίζουν σήμερα οι εταιρείες των «Magnificent Seven». Η διαφορά είναι ότι η περίοδος εκείνη κατέληξε σε υπερβολικές αποτιμήσεις και τελικά σε κατάρρευση της αγοράς.

Η κερδοσκοπία στις ΗΠΑ δεν εξαφανίστηκε, μετατοπίστηκε

Κατά την άποψή του, η κερδοσκοπία δεν έχει εξαφανιστεί, αλλά έχει μετακινηθεί από τις δημόσιες στις ιδιωτικές αγορές. Μετά το 2000, ο αριθμός των εισηγμένων εταιρειών στις ΗΠΑ έχει μειωθεί σημαντικά, καθώς πολλές νεοφυείς επιχειρήσεις παραμένουν ιδιωτικές για μεγαλύτερο διάστημα, χρηματοδοτούμενες από venture capital και private equity. Έτσι, οι χρηματιστηριακοί δείκτες περιλαμβάνουν πλέον κυρίως μεγαλύτερες και πιο κερδοφόρες εταιρείες, δημιουργώντας μια εικόνα ισχύος που δεν αντανακλά πλήρως την πραγματική οικονομία.

Ο Σάρμα σημειώνει ότι πολλές από τις πιο πολυσυζητημένες ιδιωτικές εταιρείες που ενδέχεται να εισαχθούν στο χρηματιστήριο τα επόμενα χρόνια, όπως η SpaceX, η Anthropic και η OpenAI, διαθέτουν περιορισμένη ή και μηδενική κερδοφορία, θυμίζοντας σε κάποιο βαθμό τα χαρακτηριστικά της προηγούμενης τεχνολογικής φούσκας.

Σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, η Ευρώπη παρουσιάζει πολύ μεγαλύτερη σταθερότητα. Τα δημοσιονομικά ελλείμματα παραμένουν συγκριτικά περιορισμένα, τα εταιρικά κέρδη ως ποσοστό του ΑΕΠ δεν έχουν μεταβληθεί σημαντικά και οι ιδιωτικές αγορές είναι μικρότερες και λιγότερο επιρρεπείς σε υπερβολές.

Καταλήγοντας, ο αρθρογράφος αναγνωρίζει ότι η αμερικανική εταιρική κερδοφορία εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για τον υπόλοιπο κόσμο. Προειδοποιεί όμως ότι πίσω από την εντυπωσιακή εικόνα υπάρχουν αδυναμίες που συγκαλύπτονται από τις υψηλές κρατικές δαπάνες και τη μεταφορά της κερδοσκοπίας στις ιδιωτικές αγορές.

Εάν κάποια στιγμή οι αγορές ομολόγων αναγκάσουν την αμερικανική κυβέρνηση να περιορίσει τα ελλείμματα, οι αδυναμίες αυτές ενδέχεται να γίνουν εμφανείς τόσο στις χρηματοπιστωτικές αγορές όσο και στην πραγματική οικονομία.

Πηγή: ot.gr

Ναυτιλία
Ορμούζ, ενεργειακή ασφάλεια και σκιώδης στόλος στο επίκεντρο των Ποσειδωνίων

Wall Street: Νέα ιστορικά υψηλά για S&P 500 και Nasdaq με ώθηση από τη Nvidia παρά το άλμα του πετρελαίου

Από τις αγγελίες στην AI: Πώς αλλάζει το παιχνίδι των προσλήψεων το 2026
Διεθνής Οικονομία 01.06.26

Το τοπίο των προσλήψεων μετασχηματίζεται ριζικά, καθώς η AI και οι στρατηγικές βασισμένες σε δεξιότητες αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες εντοπίζουν, αξιολογούν και προσελκύουν ταλέντα.

Από τα δισεκατομμύρια στα τρισεκατομμύρια – Τα χρυσά πρόσωπα των αγορών
Δεν έχουν προηγούμενο περιουσίες, κεφαλαιοποιήσεις και αποτιμήσεις εισηγμένων και μη - Oι ισχυροί παίκτες μάχονται για το ποιος μπορεί να διαχειριστεί τα μεγαλύτερα αποθέματα κεφαλαίου

Η μεσαία τάξη στις ΗΠΑ ξοδεύει περισσότερα
Αμερικανική οικονομία 01.06.26

Η μεσαία τάξη στις ΗΠΑ ξοδεύει περισσότερα

Το όνειρο της απόκτησης κατοικίας γίνεται εξαιρετικά δύσκολο στις ΗΠΑ και οι καταναλωτές είναι πρόθυμοι να ξοδέψουν περισσότερα αγοράζοντας premium προϊόντα και υπηρεσίες

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Η πατρίδα της τηγανητής πατάτας έχει πρόβλημα – Παράγει πάρα πολλές πατάτες και δεν μπορεί να τις πουλήσει
Ούτε για 1 ευρώ 31.05.26

Η πατρίδα της τηγανητής πατάτας έχει πρόβλημα - Παράγει περισσότερες από όσες μπορεί να πουλήσει

Οι δασμοί που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ στην Ευρώπη είχαν μια σημαντική παράπλευρη απώλεια: μείωσε τις εισαγωγές πατάτας στις ΗΠΑ. Αλλά τώρα το Βέλγιο έχει συγκομιδή-ρεκόρ αλλά κανείς δεν αγοράζει πατάτες.

Αρχοντία Κάτσουρα
Το αμφιλεγόμενο σχέδιο του βρετανικού στρατού για την τεχνητή νοημοσύνη
Στη Βρετανία, η συζήτηση αυτή αποκτά πλέον επίσημη διάσταση, καθώς κυβερνητικοί και στρατιωτικοί παράγοντες εξετάζουν το ενδεχόμενο χαλάρωσης των περιορισμών που απαιτούν την ανθρώπινη συμμετοχή στην επιλογή στρατιωτικών στόχων

Πώς η λιτότητα υπονόμευσε τις κυβερνήσεις που την επέβαλαν και ενίσχυσε την ακροδεξιά στην Ευρώπη
Η λιτότητα μειώνει τη δημοτικότητα, πυροδοτεί διαμαρτυρίες και αυξάνει τις πιθανότητες κυβερνητικής κρίσης ειδικά σε περιόδους ύφεσης, ενώ συμβάλλει και στην άνοδο ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη

Ο πόλεμος στο Ιράν κοστίζει στους Αμερικανούς καταναλωτές σχεδόν 60 δισεκατομμύρια δολάρια
Ανυπολόγιστες είναι οι οικονομικές επιπτώσεις από τον πόλεμο ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν. Και η οικονομική πίεση θα αυξηθεί, αν ο πόλεμος συνεχιστεί, πλήττοντας μια αδύναμη οικονομία.

Σεισμός 6,1 ρίχτερ στην Ιταλία έγινε αισθητός σε νησιά του Ιονίου
Ισχυρός σεισμός 6,1 ρίχτερ που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σήμερα Τρίτη στη νότια Ιταλία, προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους της Καλαβρίας και έγινε αισθητός μέχρι και τα νησιά του Ιονίου (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Eurokinissi). Το εστιακό βάθος του σεισμού, ο οποίος ήταν υποθαλάσσιος, υπολογίστηκε στα 253 χιλιόμετρα ⚠️ EVENTO PROFONDO: un violento #terremoto che […]

Ορμούζ, ενεργειακή ασφάλεια και σκιώδης στόλος στο επίκεντρο των Ποσειδωνίων
Μαρινάκης, Αγγελικούση, Προκοπίου και Alsubaey συζήτησαν στο Capital Link Maritime Leaders Summit για την κρίση στα στενά του Ορμούζ, τον σκιώδη στόλο και τον στρατηγικό ρόλο της ναυτιλίας στην ενεργειακή ασφάλεια

Παίρνει θέση για τα σενάρια συνεργασίας ο Πάρις Κουκουλόπουλος: «Κανένα σοβαρό κόμμα δεν είναι παράκλητος άλλου κόμματος παρά μόνο του λαού και της πατρίδας»
Με αφορμή τις δημοσκοπήσεις που δίνουν το ΠΑΣΟΚ στην τέταρτη θέση, αλλά και τα σενάρια συνεργασίας με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, ο Πάρις Κουκουλόπουλος, επισημαίνει ότι στις εκλογές κρίνονται τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες.

ΗΠΑ: Ο Τραμπ εγκαταλείπει τα σχέδια για «Ταμείο Εργαλειοποίησης», που θα αποζημίωνε διωκόμενους οπαδούς του
Οι σφοδρές αντιδράσεις που προκάλεσε το «Ταμείο Εργαλειοποίησης», αλλά και το δικαστικό μπλόκο στα σχέδιά του να αποζημιώσει όσους υποστηρικτές του έχουν διωχθεί, «κλείνουν» το την ίδρυση του ταμείου των 1,8 δισ.

Η Μέριλιν Μονρόε του Άντι Γουόρχολ δεν ήταν ένα πρόσωπο, αλλά δεκάδες
Ο πίνακας «Marilyn Diptych» του Άντι Γουόρχολ ενώνει πενήντα εικόνες της Μέριλιν Μονρόε, οι οποίες δίνουν την εντύπωση ότι το πρόσωπο της ξεθωριάζει πριν τελικά, διαλυθεί και γίνει στάχτη.

Οι πρώην κολλητές της Τέιλορ Σουίφτ που έφαγαν «πόρτα» από τον γάμο της
Ο γάμος της pop star Τέιλορ Σουίφτ με τον Τράβις Κέλσι μπαίνει στην τελική του ευθεία, ωστόσο κάποια μεγάλα ονόματα δεν θα βρίσκονται στις 7 Ιουλίου στην τελετή της χρονιάς

Πρόστιμο στον Ντάνιελ Βαγιέχο από το Roland Garros για σεξιστικό σχόλιο
Η γαλλική ομοσπονδία επέβαλε πρόστιμο ύψους 65.000 ευρώ στον Ουρουγουανό τενίστα Αδόλφο Ντανιέλ Βαγιέχο γιΑ σεξιστικό σχόλιο που έκανε για γυναίκα διαιτητή μετά τον αποκλεισμό του.

Νοσοκομείο στην Αγγλία έδιωξε τρεις φορές 20χρονη ασθενή χωρίς να την εξετάσει – Πέθανε σπίτι της
Η αδιαφορία που επέδειξε το προσωπικό σε νοσοκομείο εκτάκτων περιστατικών στην Αγγλία, κόστισε σε μια 20χρονη ασθενή τη ζωή της. Καταγγελίες πως δεν εξετάστηκε καν.

Ένας ροφός, τα «θολά νερά» και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα – Το σχόλιο Πολάκη για την ίδρυση της ΕΛΑΣ
Σχόλιο για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έκανε μέσω facebook ο Παύλος Πολάκης. Έχοντας ψαρέψει έναν ροφό 13,5 κιλών, έγραψε: «Εμείς δεν ψαρεύουμε σε θολά νερά».

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

