Ο Μοντέρο βγήκε στην καλύτερη πεντάδα στο ισπανικό πρωτάθλημα

Σεζόν… ζωής διανύει ο Ζαν Μοντέρο, με τον γκαρντ της Βαλένθια να αναδεικνύεται μέλος της καλύτερης πεντάδας στο ισπανικό πρωτάθλημα, μετά το βραβείο του rising star της Euroleague.

Ο γκαρντ από την Δομινικανή Δημοκρατία, που είναι πολύ κοντά στον να «κλείσει» στον Ολυμπιακό, ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της ομάδας του, στη νίκη επί της Μπαρτσελόνα, το βράδυ της Κυριακής (31/5), με 19 πόντους και 4 ασίστ.

Ο Μοντέρο στην καλύτερη πεντάδα

Αναλυτικά η καλύτερη πεντάδα: Ντέιβιντ ΝτεΤζούλιους (Μούρθια), Γιαν Μοντέρο (Βαλένθια) Μάριο Χεζόνια (Ρεάλ Μαδρίτης), Τιμοτέ Λουγαγού-Καμπαρό (Μπασκόνια), Λούκα Μπόζιτς (Γρανάδα).