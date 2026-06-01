Ο Μοντέρο βγήκε στην καλύτερη πεντάδα στο ισπανικό πρωτάθλημα
Ο Ζαν Μοντέρο αναδείχθηκε μέλος της καλύτερης πεντάδας της χρονιάς στη Liga Endesa.
Σεζόν… ζωής διανύει ο Ζαν Μοντέρο, με τον γκαρντ της Βαλένθια να αναδεικνύεται μέλος της καλύτερης πεντάδας στο ισπανικό πρωτάθλημα, μετά το βραβείο του rising star της Euroleague.
Ο γκαρντ από την Δομινικανή Δημοκρατία, που είναι πολύ κοντά στον να «κλείσει» στον Ολυμπιακό, ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της ομάδας του, στη νίκη επί της Μπαρτσελόνα, το βράδυ της Κυριακής (31/5), με 19 πόντους και 4 ασίστ.
¡Este es el MEJOR QUINTETO de la #LigaEndesa 2025-26!
⭐ David DeJulius – @UCAMMurcia
⭐ Jean Montero – @valenciabasket
⭐ Mario Hezonja – @RMBaloncesto
⭐ Timothé Luwawu-Cabarrot – @Baskonia
⭐ Luka Bozic – @CoviranGranada pic.twitter.com/EK6Sm89uEx
— Liga Endesa (@ACBCOM) June 1, 2026
Αναλυτικά η καλύτερη πεντάδα: Ντέιβιντ ΝτεΤζούλιους (Μούρθια), Γιαν Μοντέρο (Βαλένθια) Μάριο Χεζόνια (Ρεάλ Μαδρίτης), Τιμοτέ Λουγαγού-Καμπαρό (Μπασκόνια), Λούκα Μπόζιτς (Γρανάδα).
