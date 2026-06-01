Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts του μήνα [Ιούνιος 2026]
Τα Do's και τα Don'ts του μήνα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει
- Το ελληνικό νησί που υμνεί η Βρετανική Express - «Τιρκουάζ νερά που ανταγωνίζονται αυτά της Καραϊβικής»
- Αυτές οι αλλαγές έρχονται στις αγγελίες εργασίας
- «Νέα εποχή» στην αντιμετώπιση του καρκίνου του παγκρέατος – Πειραματικό χάπι διπλασιάζει την επιβίωση
- Απίστευτες βίντεο από την Κίνα: Ανεμοστρόβιλος χτύπησε σε φάρμα, ενώ αγελάδες τρέχουν να σωθούν
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts του μήνα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά. Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Ο Ιούνης σου ζητά να βάλεις τάξη σε σπίτι, οικογένεια και εκκρεμότητες που άφηνες στην άκρη. Οργάνωσε την καθημερινότητά σου, δώσε προτεραιότητα σε όσα πραγματικά επείγουν και εκμεταλλεύσου τις ευκαιρίες για νέες γνωριμίες, μετακινήσεις και κοινωνικές επαφές. Όσο πιο συγκεντρωμένα κινηθείς, τόσο πιο εύκολα θα βρεις λύσεις.
DON’TS: Μην λειτουργείς παρορμητικά, ειδικά σε αποφάσεις που αφορούν οικονομικά ή οικογενειακά θέματα. Μην κινείσαι με γνώμονα τη βιασύνη, τις παρεξηγήσεις και την ανάγκη να αποδείξεις την αξία σου μέσα από την επιβεβαίωση που τόσο πολύ κυνηγάς. Στα ερωτικά, μην επενδύεις σε μεγάλα λόγια χωρίς να ξέρεις αν αυτά έχουν αντίκρισμα.
Ταύρος
DO’S: Εστίασε στην ασφάλεια, στην σταθερότητα και στα οικονομικά σου. Είναι μια καλή περίοδος, για να οργανώσεις καλύτερα τα σχέδιά σου, να έρθεις πιο κοντά με την οικογένεια ή με φίλους που είχες χαθεί και να πάρεις αποφάσεις που θα σου δώσουν γρήγορα μεγαλύτερη σιγουριά. Οι συζητήσεις θα σε βοηθήσουν να ξεκαθαρίσεις πολλά.
DON’TS: Μην αφήσεις την απροσεξία ή το ότι αρνείσαι να είσαι ευέλικτος να σε οδηγήσουν σε ανούσια λάθη. Μην είσαι απρόσεκτος στις οικονομικές υποχρεώσεις που έχεις και μην παίρνεις αποφάσεις βιαστικά. Στα αισθηματικά, μη βιαστείς να ανοίξεις ξανά παλιές ιστορίες, ειδικά αν δεν είσαι σίγουρος για τις προθέσεις σου (ή της άλλης πλευράς).
Δίδυμοι
DO’S: Ο μήνας σου δίνει αρκετές ευκαιρίες να επικοινωνήσεις, να κοινωνικοποιηθείς και να προωθήσεις τις ιδέες και τα σχέδιά σου. Ασχολήσου πιο σοβαρά με τα οικονομικά ζητήματα που εκκρεμούν τώρα και δείξε μεγαλύτερη υπευθυνότητα στις υποχρεώσεις σου γενικώς. Να ξέρεις πως η εξωστρέφεια θα σε βοηθήσει να ανοίξεις νέους δρόμους.
DON’TS: Μην αναβάλλεις τις αποφάσεις που έπρεπε να έχουν παρθεί εδώ και αρκετό καιρό. Στα οικονομικά, μην κάνεις σπατάλες, μην είσαι επιπόλαιος ή και με περιττά νεύρα- ειδικά προς το τέλος του μήνα αυτό. Στα ερωτικά, μην πιέζεις κάποιες καταστάσεις να εξελιχθούν πιο γρήγορα απ’ όσο μπορούν, είτε είσαι δεσμευμένος, είτε είσαι ελεύθερος.
Καρκίνος
DO’S: Ο Ιούνιος σε βάζει στο επίκεντρο των εξελίξεων. Άρα be ready! Δηλαδή, εκφράσου, μίλησε για όσα σε απασχολούν και διεκδίκησε αυτά που εσύ θεωρείς τα πιο σημαντικά. Παράλληλα, δώσε μεγάλη βάση στα οικονομικά και στις προσωπικές σου αξίες, καθώς εκεί θα βρεις τη μεγαλύτερη ασφάλεια και σταθερότητα που αναζητάς δεξιά κι αριστερά.
DON’TS: Μην αφήσεις την υπερευαισθησία σου ή τις παρεξηγήσεις, που προκύπτουν, να σου δημιουργήσουν εντάσεις. Μην αρχίσεις τις απότομες αντιδράσεις και μην κρατάς μέσα σου όσα κανονικά πρέπει να ειπωθούν άμεσα. Στα ερωτικά, μην αντιμετωπίζεις τους άλλους με καχυποψία, πριν καν τους δώσεις τον χώρο να σου δείξουν ποιοι είναι.
Λέων
DO’S: Ο μήνας λειτουργεί για εσένα σαν μια περίοδος προετοιμασίας για τα νέα ξεκινήματα που έρχονται. Κλείσε τις εκκρεμότητες του παρελθόντος, λοιπόν, φρόντισε τον εαυτό σου και επένδυσε στην εικόνα, στην αυτοπεποίθηση και στην προσωπική σου εξέλιξη. Η λάμψη σου ανεβαίνει και οι ευκαιρίες, για να ξεχωρίσεις δεν θα σου λείψουν καθόλου.
DON’TS: Μην παρασύρεσαι από υπερβολικές σκέψεις, φόβους ή και σενάρια που δεν βασίζονται καθόλου στην πραγματικότητα. Μην λειτουργήσεις με βάση τον εγωισμό και την ανάγκη που έχεις να λες εσύ πάντα τον τελευταίο λόγο. Στα αισθηματικά, μην αφήσεις τις μικρές και πρόσκαιρες εντάσεις να χαλάσουν τις γενικότερες όμορφες στιγμές.
Παρθένος
DO’S: Εκμεταλλεύσου τις ευκαιρίες που υπάρχουν για νέες γνωριμίες, ομαδικές δραστηριότητες και κοινωνική δικτύωση. Μοιράσου τις ιδέες σου, δέξου βοήθεια από τους ανθρώπους που σε στηρίζουν και βρες χρόνο, για να φροντίσεις τον εσωτερικό σου κόσμο. Η ισορροπία ανάμεσα στην κοινωνική ζωή και στον προσωπικό χρόνο σε ωφελεί.
DON’TS: Μην πιέζεις τον εαυτό σου να λύσει τα πάντα άμεσα. Δεν έχουμε πει πως αυτό δεν είναι εφικτό; Στα επαγγελματικά, μην πάρεις βιαστικές αποφάσεις και μην αφήσεις το άγχος να επηρεάσει (ή να θολώσει) την κρίση σου. Στα ερωτικά, μην απογοητεύεσαι, αν κάτι προχωρά πιο αργά απ’ όσο θα ήθελες. Όλα στην ώρα τους θα πω εγώ!
Ζυγός
DO’S: Ο Ιούνης σε καλεί να εστιάσεις στους επαγγελματικούς σου στόχους, στις φιλοδοξίες και στις σημαντικές αποφάσεις που πρέπει να πάρεις. Δικτυώσου, ζήτησε στήριξη από τους ανθρώπους που σε στηρίζουν και δείξε συνέπεια στις ευθύνες που αναλαμβάνεις, στα επαγγελματικά. Οι επαφές που κάνεις μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμες.
DON’TS: Μην αφήσεις το άγχος ή την πίεση να επηρεάσουν τις επιλογές σου. Μην «προσφερθείς» να φορτωθείς περισσότερα από όσα όντως μπορείς να διαχειριστείς, γιατί μετά θα αναγκαστείς να αμελήσεις την προσωπική σου ζωή για χάρη της δουλειάς και δεν πρέπει. Στα αισθηματικά, μην θεωρείς δεδομένη την σχέση σου, εσύ που την έχεις.
Σκορπιός
DO’S: Άνοιξε τους πνευματικούς ορίζοντές σου μέσα από τα ταξίδια, τις γνώσεις, τα νέα σχέδια και τις διαφορετικές εμπειρίες. Είναι μια περίοδος που μπορείς να δεις τα πράγματα πιο αισιόδοξα ή ακόμα και να απομακρυνθείς από τις καταστάσεις που σε περιορίζουν. Στα επαγγελματικά, η προσπάθειά σου αρχίζει να αναγνωρίζεται κι έτσι πρέπει!
DON’TS: Μην παραμένεις κολλημένος σε καταστάσεις που δεν σε εξελίσσουν. Μην είσαι απρόσεκτος ως προς την εικόνα που βγάζεις προς τα έξω. Μην αρχίσεις τις υπερβολικές αντιδράσεις και ειδικά όχι από το πουθενά. Στα προσωπικά, μην αφήσεις τη γκρίνια ή τα επαγγελματικά προβλήματα να επηρεάσουν την σχέση σου (αν έχεις).
Τοξότης
DO’S: Βάλε σε μια τάξη τα οικονομικά θέματα, τις εκκρεμότητες και τα ζητήματα εμπιστοσύνης που υπάρχουν. Ο μήνας αυτός σε βοηθάει να βρεις τις βαθύτερες ισορροπίες σου και να καταλάβεις λίγο καλύτερα το τι αξίζει να κρατήσεις στη ζωή σου. Τα ταξίδια, οι νέες εμπειρίες και οι διαφορετικές γνωριμίες λειτουργούν ανανεωτικά για σένα πάντως.
DON’TS: Μην παρασύρεσαι από την υπερβολική αισιοδοξία που έχεις σαν χαρακτηριστικό ή από τα βιαστικά συμπεράσματα στα οποία καταλήγεις. Μην συνεχίζεις να αγνοείς τα προβλήματα που χρειάζονται άμεση λύση και μην εξιδανικεύεις ανθρώπους ή καταστάσεις. Στα αισθηματικά, μην έχεις μη ρεαλιστικές- έως και ουτοπικές- προσδοκίες.
Αιγόκερως
DO’S: Δώσε μια προτεραιότητα στις διαπροσωπικές σου σχέσεις, στις συνεργασίες και στις επικοινωνίες σου. Είναι ένα μήνας κατά τον οποίο μπορείς να ξεκαθαρίσεις κάποιες καταστάσεις, να βελτιώσεις τις συνεννοήσεις και να δημιουργήσεις λίγο πιο ισορροπημένες επαφές. Η ευελιξία και η διάθεση για διάλογο θα σε βοηθήσουν σημαντικά.
DON’TS: Μην επιτρέπεις σε κανέναν να ξεπερνά τα προσωπικά σου όρια. Είπαμε! Μην έχεις ως βάση το πείσμα ή την ανάγκη να ελέγχεις τα πάντα, όταν επικοινωνείς με τους απέναντι. Μην έχεις υπερβολικές απαιτήσεις από τους άλλους. Στα ερωτικά, μην αφήνεις κάποιες παλιές ανασφάλειες να επηρεάζουν το παρόν, γιατί ό,τι έγινε, έγινε, σωστά;
Υδροχόος
DO’S: Οργάνωσε λίγο καλύτερα την καθημερινότητά σου και δώσε προτεραιότητα σε όσα πραγματικά χρειάζεται να γίνουν άμεσα. Οι επαγγελματικές επαφές και οι νέες γνωριμίες μπορούν να ανοίξουν ενδιαφέρουσες προοπτικές για σένα, ενώ η δημιουργικότητα και η κοινωνικότητά σου λειτουργούν υπέρ σου. Εύγε, Υδροχόε μου!
DON’TS: Μην αφήσεις την κούραση που νιώθεις να σε οδηγήσει σε λάθη ή και σε βιαστικές αποφάσεις. Μην παρασυρθείς από την υπερβολή και μην υπόσχεσαι περισσότερα απ’ όσα μπορείς πραγματικά να προσφέρεις. Στα αισθηματικά, μη θεωρείς πως οι άλλοι μπορούν να μαντέψουν τι σκέφτεσαι. Μήπως, λοιπόν, να γίνεις λίγο πιο επικοινωνιακός;
Ιχθύες
DO’S: Ο Ιούνιος σε βοηθά να εκφραστείς λίγο πιο δημιουργικά, να χαρείς περισσότερο την καθημερινότητά σου και να έρθεις ακόμα πιο κοντά με τους ανθρώπους που αγαπάς. Ασχολήσου, λοιπόν, με όλα όσα σε γεμίζουν συναισθηματικά και βρες τρόπους, για να βελτιώσεις την καθημερινότητά σου μέσα από απλές, αλλά πρακτικές λύσεις.
DON’TS: Μην αφήσεις τις οικογενειακές εντάσεις ή τις πιεστικές καταστάσεις να επηρεάσουν τη διάθεσή σου. Μην έχεις υπερβολικές προσδοκίες και μην απογοητεύεσαι, όταν τα πράγματα δεν εξελίσσονται ακριβώς όπως εσύ τα φαντάζεσαι. Στα ερωτικά, μην ξεχνάς να πατάς τα πόδια σου στη γη και άφησε τις καταστάσεις να εξελιχθούν φυσικά.
- Φωτιά στους Αγίους Θεοδώρους – Κλειστή η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου
- Απίστευτες βίντεο από την Κίνα: Ανεμοστρόβιλος χτύπησε σε φάρμα, ενώ αγελάδες τρέχουν να σωθούν
- Συγκλονίζει ο Κέβιν Κίγκαν: «Έχω καρκίνο στο τέταρτο στάδιο, αυτή τη στιγμή είμαι ακόμα εδώ!»
- Αυστηρή απάντηση Διαμαντοπούλου σε Δούκα: Το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες, πόσω μάλλον όσους μας προσβάλλουν
- Παρορμητικές επιθυμίες και καταθλιπτικές αντιδράσεις – Όσα είπε η Μέριλιν Μονρόε στον ψυχίατρό της
- Πακιστάν: Η Κάγια Κάλας προωθεί ρόλο της ΕΕ στη διαπραγμάτευση για το Ιράν – Επικαλείται τη συμφωνία του 2015
- Θέσεις στάθμευσης: Οι πόλεις με τις περισσότερες παραβάσεις στην Ευρώπη – Τι συμβαίνει στην Αθήνα
- Λίβανος: Η ιστορία του εμβληματικού κάστρου Μποφόρ – Γιατί το Ισραήλ το κατέλαβε
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις