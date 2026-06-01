01.06.2026 | 17:51
Φωτιά στους Αγίους Θεοδώρους – Κλειστή η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts του μήνα [Ιούνιος 2026]
Μηνιαία 01 Ιουνίου 2026, 14:51

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts του μήνα [Ιούνιος 2026]

Τα Do's και τα Don'ts του μήνα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts του μήνα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά. Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

DO’S: Ο Ιούνης σου ζητά να βάλεις τάξη σε σπίτι, οικογένεια και εκκρεμότητες που άφηνες στην άκρη. Οργάνωσε την καθημερινότητά σου, δώσε προτεραιότητα σε όσα πραγματικά επείγουν και εκμεταλλεύσου τις ευκαιρίες για νέες γνωριμίες, μετακινήσεις και κοινωνικές επαφές. Όσο πιο συγκεντρωμένα κινηθείς, τόσο πιο εύκολα θα βρεις λύσεις.

DON’TS: Μην λειτουργείς παρορμητικά, ειδικά σε αποφάσεις που αφορούν οικονομικά ή οικογενειακά θέματα. Μην κινείσαι με γνώμονα τη βιασύνη, τις παρεξηγήσεις και την ανάγκη να αποδείξεις την αξία σου μέσα από την επιβεβαίωση που τόσο πολύ κυνηγάς. Στα ερωτικά, μην επενδύεις σε μεγάλα λόγια χωρίς να ξέρεις αν αυτά έχουν αντίκρισμα.

Ταύρος

DO’S: Εστίασε στην ασφάλεια, στην σταθερότητα και στα οικονομικά σου. Είναι μια καλή περίοδος, για να οργανώσεις καλύτερα τα σχέδιά σου, να έρθεις πιο κοντά με την οικογένεια ή με φίλους που είχες χαθεί και να πάρεις αποφάσεις που θα σου δώσουν γρήγορα μεγαλύτερη σιγουριά. Οι συζητήσεις θα σε βοηθήσουν να ξεκαθαρίσεις πολλά.

DON’TS: Μην αφήσεις την απροσεξία ή το ότι αρνείσαι να είσαι ευέλικτος να σε οδηγήσουν σε ανούσια λάθη. Μην είσαι απρόσεκτος στις οικονομικές υποχρεώσεις που έχεις και μην παίρνεις αποφάσεις βιαστικά. Στα αισθηματικά, μη βιαστείς να ανοίξεις ξανά παλιές ιστορίες, ειδικά αν δεν είσαι σίγουρος για τις προθέσεις σου (ή της άλλης πλευράς).

Δίδυμοι

DO’S: Ο μήνας σου δίνει αρκετές ευκαιρίες να επικοινωνήσεις, να κοινωνικοποιηθείς και να προωθήσεις τις ιδέες και τα σχέδιά σου. Ασχολήσου πιο σοβαρά με τα οικονομικά ζητήματα που εκκρεμούν τώρα και δείξε μεγαλύτερη υπευθυνότητα στις υποχρεώσεις σου γενικώς. Να ξέρεις πως η εξωστρέφεια θα σε βοηθήσει να ανοίξεις νέους δρόμους.

DON’TS: Μην αναβάλλεις τις αποφάσεις που έπρεπε να έχουν παρθεί εδώ και αρκετό καιρό. Στα οικονομικά, μην κάνεις σπατάλες, μην είσαι επιπόλαιος ή και με περιττά νεύρα- ειδικά προς το τέλος του μήνα αυτό. Στα ερωτικά, μην πιέζεις κάποιες καταστάσεις να εξελιχθούν πιο γρήγορα απ’ όσο μπορούν, είτε είσαι δεσμευμένος, είτε είσαι ελεύθερος.

Καρκίνος

DO’S: Ο Ιούνιος σε βάζει στο επίκεντρο των εξελίξεων. Άρα be ready! Δηλαδή, εκφράσου, μίλησε για όσα σε απασχολούν και διεκδίκησε αυτά που εσύ θεωρείς τα πιο σημαντικά. Παράλληλα, δώσε μεγάλη βάση στα οικονομικά και στις προσωπικές σου αξίες, καθώς εκεί θα βρεις τη μεγαλύτερη ασφάλεια και σταθερότητα που αναζητάς δεξιά κι αριστερά.

DON’TS: Μην αφήσεις την υπερευαισθησία σου ή τις παρεξηγήσεις, που προκύπτουν, να σου δημιουργήσουν εντάσεις. Μην αρχίσεις τις απότομες αντιδράσεις και μην κρατάς μέσα σου όσα κανονικά πρέπει να ειπωθούν άμεσα. Στα ερωτικά, μην αντιμετωπίζεις τους άλλους με καχυποψία, πριν καν τους δώσεις τον χώρο να σου δείξουν ποιοι είναι.

Λέων

DO’S: Ο μήνας λειτουργεί για εσένα σαν μια περίοδος προετοιμασίας για τα νέα ξεκινήματα που έρχονται. Κλείσε τις εκκρεμότητες του παρελθόντος, λοιπόν, φρόντισε τον εαυτό σου και επένδυσε στην εικόνα, στην αυτοπεποίθηση και στην προσωπική σου εξέλιξη. Η λάμψη σου ανεβαίνει και οι ευκαιρίες, για να ξεχωρίσεις δεν θα σου λείψουν καθόλου.

DON’TS: Μην παρασύρεσαι από υπερβολικές σκέψεις, φόβους ή και σενάρια που δεν βασίζονται καθόλου στην πραγματικότητα. Μην λειτουργήσεις με βάση τον εγωισμό και την ανάγκη που έχεις να λες εσύ πάντα τον τελευταίο λόγο. Στα αισθηματικά, μην αφήσεις τις μικρές και πρόσκαιρες εντάσεις να χαλάσουν τις γενικότερες όμορφες στιγμές.

Παρθένος

DO’S: Εκμεταλλεύσου τις ευκαιρίες που υπάρχουν για νέες γνωριμίες, ομαδικές δραστηριότητες και κοινωνική δικτύωση. Μοιράσου τις ιδέες σου, δέξου βοήθεια από τους ανθρώπους που σε στηρίζουν και βρες χρόνο, για να φροντίσεις τον εσωτερικό σου κόσμο. Η ισορροπία ανάμεσα στην κοινωνική ζωή και στον προσωπικό χρόνο σε ωφελεί.

DON’TS: Μην πιέζεις τον εαυτό σου να λύσει τα πάντα άμεσα. Δεν έχουμε πει πως αυτό δεν είναι εφικτό; Στα επαγγελματικά, μην πάρεις βιαστικές αποφάσεις και μην αφήσεις το άγχος να επηρεάσει (ή να θολώσει) την κρίση σου. Στα ερωτικά, μην απογοητεύεσαι, αν κάτι προχωρά πιο αργά απ’ όσο θα ήθελες. Όλα στην ώρα τους θα πω εγώ!

Ζυγός

DO’S: Ο Ιούνης σε καλεί να εστιάσεις στους επαγγελματικούς σου στόχους, στις φιλοδοξίες και στις σημαντικές αποφάσεις που πρέπει να πάρεις. Δικτυώσου, ζήτησε στήριξη από τους ανθρώπους που σε στηρίζουν και δείξε συνέπεια στις ευθύνες που αναλαμβάνεις, στα επαγγελματικά. Οι επαφές που κάνεις μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμες.

DON’TS: Μην αφήσεις το άγχος ή την πίεση να επηρεάσουν τις επιλογές σου. Μην «προσφερθείς» να φορτωθείς περισσότερα από όσα όντως μπορείς να διαχειριστείς, γιατί μετά θα αναγκαστείς να αμελήσεις την προσωπική σου ζωή για χάρη της δουλειάς και δεν πρέπει. Στα αισθηματικά, μην θεωρείς δεδομένη την σχέση σου, εσύ που την έχεις.

Σκορπιός

DO’S: Άνοιξε τους πνευματικούς ορίζοντές σου μέσα από τα ταξίδια, τις γνώσεις, τα νέα σχέδια και τις διαφορετικές εμπειρίες. Είναι μια περίοδος που μπορείς να δεις τα πράγματα πιο αισιόδοξα ή ακόμα και να απομακρυνθείς από τις καταστάσεις που σε περιορίζουν. Στα επαγγελματικά, η προσπάθειά σου αρχίζει να αναγνωρίζεται κι έτσι πρέπει!

DON’TS: Μην παραμένεις κολλημένος σε καταστάσεις που δεν σε εξελίσσουν. Μην είσαι απρόσεκτος ως προς την εικόνα που βγάζεις προς τα έξω. Μην αρχίσεις τις υπερβολικές αντιδράσεις και ειδικά όχι από το πουθενά. Στα προσωπικά, μην αφήσεις τη γκρίνια ή τα επαγγελματικά προβλήματα να επηρεάσουν την σχέση σου (αν έχεις).

Τοξότης

DO’S: Βάλε σε μια τάξη τα οικονομικά θέματα, τις εκκρεμότητες και τα ζητήματα εμπιστοσύνης που υπάρχουν. Ο μήνας αυτός σε βοηθάει να βρεις τις βαθύτερες ισορροπίες σου και να καταλάβεις λίγο καλύτερα το τι αξίζει να κρατήσεις στη ζωή σου. Τα ταξίδια, οι νέες εμπειρίες και οι διαφορετικές γνωριμίες λειτουργούν ανανεωτικά για σένα πάντως.

DON’TS: Μην παρασύρεσαι από την υπερβολική αισιοδοξία που έχεις σαν χαρακτηριστικό ή από τα βιαστικά συμπεράσματα στα οποία καταλήγεις. Μην συνεχίζεις να αγνοείς τα προβλήματα που χρειάζονται άμεση λύση και μην εξιδανικεύεις ανθρώπους ή καταστάσεις. Στα αισθηματικά, μην έχεις μη ρεαλιστικές- έως και ουτοπικές- προσδοκίες.

Αιγόκερως

DO’S: Δώσε μια προτεραιότητα στις διαπροσωπικές σου σχέσεις, στις συνεργασίες και στις επικοινωνίες σου. Είναι ένα μήνας κατά τον οποίο μπορείς να ξεκαθαρίσεις κάποιες καταστάσεις, να βελτιώσεις τις συνεννοήσεις και να δημιουργήσεις λίγο πιο ισορροπημένες επαφές. Η ευελιξία και η διάθεση για διάλογο θα σε βοηθήσουν σημαντικά.

DON’TS: Μην επιτρέπεις σε κανέναν να ξεπερνά τα προσωπικά σου όρια. Είπαμε! Μην έχεις ως βάση το πείσμα ή την ανάγκη να ελέγχεις τα πάντα, όταν επικοινωνείς με τους απέναντι. Μην έχεις υπερβολικές απαιτήσεις από τους άλλους. Στα ερωτικά, μην αφήνεις κάποιες παλιές ανασφάλειες να επηρεάζουν το παρόν, γιατί ό,τι έγινε, έγινε, σωστά;

Υδροχόος

DO’S: Οργάνωσε λίγο καλύτερα την καθημερινότητά σου και δώσε προτεραιότητα σε όσα πραγματικά χρειάζεται να γίνουν άμεσα. Οι επαγγελματικές επαφές και οι νέες γνωριμίες μπορούν να ανοίξουν ενδιαφέρουσες προοπτικές για σένα, ενώ η δημιουργικότητα και η κοινωνικότητά σου λειτουργούν υπέρ σου. Εύγε, Υδροχόε μου!

DON’TS: Μην αφήσεις την κούραση που νιώθεις να σε οδηγήσει σε λάθη ή και σε βιαστικές αποφάσεις. Μην παρασυρθείς από την υπερβολή και μην υπόσχεσαι περισσότερα απ’ όσα μπορείς πραγματικά να προσφέρεις. Στα αισθηματικά, μη θεωρείς πως οι άλλοι μπορούν να μαντέψουν τι σκέφτεσαι. Μήπως, λοιπόν, να γίνεις λίγο πιο επικοινωνιακός;

Ιχθύες

DO’S: Ο Ιούνιος σε βοηθά να εκφραστείς λίγο πιο δημιουργικά, να χαρείς περισσότερο την καθημερινότητά σου και να έρθεις ακόμα πιο κοντά με τους ανθρώπους που αγαπάς. Ασχολήσου, λοιπόν, με όλα όσα σε γεμίζουν συναισθηματικά και βρες τρόπους, για να βελτιώσεις την καθημερινότητά σου μέσα από απλές, αλλά πρακτικές λύσεις.

DON’TS: Μην αφήσεις τις οικογενειακές εντάσεις ή τις πιεστικές καταστάσεις να επηρεάσουν τη διάθεσή σου. Μην έχεις υπερβολικές προσδοκίες και μην απογοητεύεσαι, όταν τα πράγματα δεν εξελίσσονται ακριβώς όπως εσύ τα φαντάζεσαι. Στα ερωτικά, μην ξεχνάς να πατάς τα πόδια σου στη γη και άφησε τις καταστάσεις να εξελιχθούν φυσικά.

«Σπίτι μου ΙΙ»: Οι αγκυλώσεις που «πάγωσαν» 300 εκατ. ευρώ και το νέο στεγαστικό σχέδιο που έρχεται

Ιράν: Σε διακοπή οι έμμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Χάιντι Κλουμ: «Δεν είμαι έγκυος, απλώς έχω παχύνει λίγο. Είναι η εμμηνόπαυση»
Το σώμα μιλάει 01.06.26

Στα 52 της, η Χάιντι Κλουμ απέδειξε για άλλη μια φορά πόσο σημαντικό είναι να μιλά ανοιχτά για τις εμπειρίες της. Τι λένε οι ειδικοί για την αύξηση βάρους κατά την εμμηνόπαυση.

Έφη Αλεβίζου
«Μια γυναίκα που είναι εύκολο να αγαπήσεις» – Ο Κιάνου Ριβς μιλά για τον έρωτά του με την Αλεξάνδρα Γκραντ
Love Story 01.06.26

Ο Κιάνου Ριβς λέει ότι την Αλεξάνδρα Γκραντ είναι εύκολο να την αγαπήσει κανείς, ενώ η ίδια παραδέχεται ότι η τέχνη της «έχει γίνει πιο χαρούμενη» από τότε που βγαίνει μαζί του.

Έφη Αλεβίζου
100 χρόνια Μέριλιν Μονρόε – Ακόμη και τα εσώρουχα της στο σφυρί στην πιο ιδιωτική δημοπρασία όλων
Icon 01.06.26

Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννηση της γυναίκας που επαναπροσδιόρισε τη θηλυκότητα, μια αυστηρά ιδιωτική δημοπρασία φέρνει μυστικά της Μέριλιν Μονρόε στο φως

Υποστηρικτικός 31.05.26

Oι θαυμαστές και οι κριτικοί δεν φαίνεται να εκτιμούν ιδιαιτέρως τις υποκριτικές ικανότητες της Κιμ Καρντάσιαν, ωστόσο ο Πιτ Ντέιβιντσον την θεωρεί εξαιρετική ηθοποιό.

Ποια είναι; 31.05.26

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό People κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, ο Μπρους Ντερν θυμήθηκε μια ξεχωριστή συνάντηση με την Μέριλιν Μονρόε στη βροχερή Νέα Υόρκη.

Συγκλονίζει ο Κέβιν Κίγκαν: «Έχω καρκίνο στο τέταρτο στάδιο, αυτή τη στιγμή είμαι ακόμα εδώ!»
Ποδόσφαιρο 01.06.26

Ο θρύλος του αγγλικού ποδοσφαίρου Κέβιν Κίγκαν αποκάλυψε ότι παλεύει με τον καρκίνο σε προχωρημένο στάδιο και αναφέρθηκε στις πιθανότητες επιβίωσης που του έχει δώσει ο γιατρός του.

Αυστηρή απάντηση Διαμαντοπούλου σε Δούκα: Το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες, πόσω μάλλον όσους μας προσβάλλουν
Επικαιρότητα 01.06.26

Νέους τριγμούς προκαλεί στο ΠΑΣΟΚ η πρόταση Δούκα για διάλογο και συνεργασία με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Απάντηση με αιχμές από την Άννα Διαμαντοπούλου.

Παρορμητικές επιθυμίες και καταθλιπτικές αντιδράσεις – Όσα είπε η Μέριλιν Μονρόε στον ψυχίατρό της
Νέο βιβλίο 01.06.26

Από την κατάρρευση του γάμου της με τον Άρθουρ Μίλερ μέχρι τις «παρορμητικές επιθυμίες» της, ο βιογράφος Άντριου Γουίλσον παραθέτει στο I Wanna Be Loved By You όσα ανακάλυψε στα αρχεία της Μονρόε.

Πακιστάν: Η Κάγια Κάλας προωθεί ρόλο της ΕΕ στη διαπραγμάτευση για το Ιράν – Επικαλείται τη συμφωνία του 2015
Πόλεμος στο Ιράν 01.06.26

Η Κάγια Κάλας υποστηρίζει ότι η ΕΕ είχε καθοριστικό ρόλο στην διαπραγμάτευση της αρχικής συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Τώρα, λέει, μπορεί να συμβάλει στην εδραίωση της εκεχειρίας και την επίτευξη βιώσιμης συμφωνίας.

Θέσεις στάθμευσης: Οι πόλεις με τις περισσότερες παραβάσεις στην Ευρώπη – Τι συμβαίνει στην Αθήνα
Αυτοκίνητο 01.06.26

Οι πιο συχνές παραβάσεις που καταγράφονται στην Ευρώπη αφορούν στάθμευση εκτός καθορισμένων θέσεων, διπλοπαρκαρίσματα και κατάληψη θέσεων για άτομα με αναπηρία.

Λίβανος: Η ιστορία του εμβληματικού κάστρου Μποφόρ – Γιατί το Ισραήλ το κατέλαβε
Κόσμος 01.06.26

Το Μποφόρ, γνωστό στα αραβικά ως Καλαάτ αλ-Σακίφ, είναι ένα κάστρο 900 ετών - Το Ισραήλ απέκτησε «τακτικό πλεονέκτημα έναντι της Χεζμπολάχ» - Η κατάσταση στον νότιο Λίβανο

Αυτός ήταν ο Μάριος Οικονόμου
Ποδόσφαιρο 01.06.26

Ο Μάριος Οικονόμου πέθανε σε ηλικία μόλις 33 ετών σε τροχαίο δυστύχημα, σκορπώντας θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Το βιογραφικό του.

Καλοκαιρινές θερμοκρασίες και 35άρια έφερε ο Ιούνιος – Μαζικές εξορμήσεις στις παραλίες
Ελλάδα 01.06.26

Ο καλοκαιρινός καιρός και η αργία του Αγίου Πνεύματος οδήγησαν πολλούς στις παραλίες της Αττικής και όχι μόνο - Πώς θα εξελιχθεί η καιρός τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με τον Κώστα Λαγουβάρδο διευθυντή ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Ιράν: Διακόπτει τις έμμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ – Απειλεί να κλείσει και το Στενό Μπαμπ αλ-Μαντέμπ
Ραγδαίες εξελίξεις 01.06.26

Τι μεταδίδει το Tasnim που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης - Το Ιράν καταγγέλλει τις επιθέσεις του Ισραήλ σε Λίβανο και Γάζα και την παραβίαση της εκεχειρίας

Νέα Αριστερά: Δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση για τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ μετά το ρεπορτάζ του in – «Όλα λάθος»
ΕΟΔΑΣΑΑΜ 01.06.26

Η Νέα Αριστερά, με αφορμή το ρεπορτάζ του in για τις μεγάλες καθυστερήσεις στην έκδοση πορισμάτων, αλλά και την υποστελέχωση του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, καλεί τον αρμόδιο υπουργό να δώσει εξηγήσεις και να προχωρήσει στην άμεση ενίσχυσή του.

Το Euphoria ρίχνει και επίσημα αυλαία με το «In God We Trust»
Τι μας περιμένει; 01.06.26

Η είδηση δεν προκαλεί έκπληξη, δεδομένου ότι η Ζεντάγια, είχε δηλώσε ότι πίστευε ότι το Euphoria θα τελείωνε μετά την 3η σεζόν. Ωστόσο, πάμε να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση.

Ο Μπενίτεθ δηλώνει «παρών» για την Ιταλία
Ποδόσφαιρο 01.06.26

Ο Ράφα Μπενίτεθ αυτοπροτάθηκε στην εθνική Ιταλίας, την ώρα που η ομοσπονδία αναζητά τον άνθρωπο που θα οδηγήσει την επιστροφή της χώρας στην κορυφή μετά από μία ακόμη οδυνηρή αποτυχία

Θλίψη: Πέθανε ο Μάριος Οικονόμου
Ποδόσφαιρο 01.06.26

Ο Μάριος Οικονόμου δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και πέθανε μετά το σοβαρό τροχαίο με τη μηχανή, σκορπώντας θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Έκπληκτος δηλώνει ο Ράμα για την αντίδραση του ΥΠΕΞ: Δεν ήξερα ότι υπάρχουν Έλληνες εκεί, δεν ήταν κρατική βία
Διπλωματία 01.06.26

Σε δηλώσεις του για το περιστατικό στη Ζβερνέτς, ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα απάντησε στο ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται για κρατική βία αλλά για ενέργεια ιδιωτικών φρουρών ασφαλείας.

Μακρόν: Χαιρετίζει τις διαπραγματευτικές προσπάθειες του Τραμπ και δηλώνει ετοιμότητα για τα Στενά του Ορμούζ
Μετά τη συμφωνία 01.06.26

Ο Εμανουέλ Μακρόν επαίνεσε τις προσπάθειες του Τραμπ να διαπραγματευτεί συμφωνία στο Ιράν και δήλωσε την ετοιμότητα της Γαλλίας για να συμβάλει στην ασφάλεια της επόμενης μέρας

Οι 301+1 υπογραφές που κατατέθηκαν μαζί με την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ στον Αρειο Πάγο
Πολιτική Γραμματεία 01.06.26

Χιλιάδες πρόσωπα από διάφορους επαγγελματικούς χώρους, με διαφορετική κοινωνική αναφορά και δράση, έχουν ήδη υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ, αριθμός που αυξάνεται ραγδαία στον δικτυακό τόπο myelas.gr. Οι 300 + 1 υπογραφές που επιλέχθηκαν, μεταξύ των οποίων γνωστές προσωπικότητες, να κατατεθούν μαζί με την Ιδρυτική Διακήρυξη στον Αρειο Πάγο, απόδειξη της πολυσυλλεκτικότητας και της πλατιάς απεύθυνσης της ΕΛΑΣ

Αραγτσί: Παραβίαση της εκεχειρίας σε ένα μέτωπο αποτελεί παραβίαση της εκεχειρίας σε όλα τα μέτωπα
Για τον Λίβανο 01.06.26

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί έκανε το παραπάνω σχόλιο αφού ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι διέταξε επίθεση κατά των νότιων συνοικιών της Βηρυτού, προπύργιου της Χεζμπολάχ

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

