Με τρομερό Μοντέρο, η Βαλένθια διέλυσε τη Μπαρτσελόνα και την άφησε με μειονέκτημα έδρας στα playoffs

Στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας στην ACB τερμάτισε η Βαλένθια η οποία διέλυσε την Μπαρτσελόνα με 102-77 στο «Παλάου Μπλαουγκράνα». Έτσι οι «νυχτερίδες» ανέβηκαν στο 25-9, ενώ οι Καταλανοί έμειναν στο 24-10, με αποτέλεσμα να μείνουν στην 5η θέση και να χάσουν το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs.

Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ είχε το προβάδισμα σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, αυξάνοντας μάλιστα τη διαφορά της από τον αντίπαλο όσο περνούσε η ώρα, με το σύνολο του Τσάβι Πασκουάλ να μην έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει κάτι περισσότερο από το ματς.

Κορυφαίος για τη Βαλένθια ήταν ο Ζαν Μοντέρο με 19 πόντους και 4 ασίστ, με τον Σέρχιο Ντε Λαρέα να έχει 12 πόντους και τον Κάμερον Τέιλορ 11 πόντους. Από την άλλη πλευρά, ο Τορνίκε Σενγκέλια ήταν ο μοναδικός διψήφιος με 17 πόντους, ενώ ο Ντάριο Μπριθουέλα είχε 9 πόντους.

Τα στατιστικά του αγώνα

Τα δεκάλεπτα: 14-28, 27-46, 53-75, 77-102

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (Πασκουάλ): Πάντερ 5 (1/4 δίποντα, 1/2 τρίποντα), Μάρκος 5 (1/4 δίποντα, 1/2 τρίποντα), Νόρις 5 (1/3 δίποντα, 1/4 τρίποντα), Βέσελι 4, Μπριθουέλα 9 (3/6 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Σατοράνσκι 3 (1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Ερνανγκόμεθ 7 (4 ριμπάουντ), Νούνιεθ 2, Λαπροβίτολα 5, Κλάιμπερν 7 (1/2 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 2/4 βολές, 3 ριμπάουντ), Σενγκέλια 17 (6/9 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 2/2 βολές, 6 ριμπάουντ), Πάρα 8 (4/6 δίποντα, 6 ριμπάουντ)

ΒΑΛΕΝΘΙΑ (Μαρτίνεθ): Μπάντιο 8 (1/2 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 0/2 βολές), Τέιλορ 11 (4/4 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2 ασίστ), Πραντίγια 10 (2/3 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 11 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), ντε Λαρέα 12 (2/4 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 2/2 βολές, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Κι 5 (1), Μοντέρο 19 (4/8 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ασίστ), Μουρ 9 (1), Σακό 9 (4/4 δίποντα, 5 ριμπάουντ), Κάρντενας 9 (1/2 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 1/2 βολές σε 13:05), Κόστελο 10 (3/5 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 1/1 βολή, 5 ριμπάουντ)

Τα ζευγάρια των playoffs του ισπανικού πρωταθλήματος:

(1) Ρεάλ Μαδρίτης – Τενερίφη (8)

(2) Βαλένθια – Μπιλμπάο (7)

(3) Μπασκόνια – Μπανταλόνα (6)

(4) Μούρθια – Μπαρτσελόνα (5)

Η τελική βαθμολογία της regular season

1. Ρεάλ Μαδρίτης 26-8

2. Βαλένθια 25-9

3. Μπασκόνια 25-9

4.Μούρθια 25-9

5. Μπαρτσελόνα 24-10

6. Μπανταλόνα 22-12

7. Μπιλμπάο 19-15

8. Τενερίφη 18-16

9. Μάλαγα 17-17

10. Μανρέσα 15-18

11. Μπρεογκάν 15-19

12. Τζιρόνα 14-20

13. Μπούργκος 12-22

14. Γέιδα 12-22

15. Σαραγόσα 10-24

16. Ανδόρα 10-24

17. Γκραν Κανάρια 10-24

18. Γρανάδα 6-28