Η Ρεάλ Μαδρίτης έβαλε στο «μάτι» τον Ντέκλαν Ράις

Η Ρεάλ Μαδρίτης αναμένεται να κινηθεί δυναμικά στο μεταγραφικό «παζάρι» του καλοκαιριού, σε μια προσπάθεια να επιστρέψει στην κορυφή του ισπανικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Οι τελευταίες μάλιστα πληροφορίες κάνουν λόγο για προσπάθεια των μερένχες να… ταράξουν τα νερά, βάζοντας στο μεταγραφικό τους «στόχαστρο» τον Ντέκλαν Ράις.

Τα ρεπορτάζ αγγλικών ιστοσελίδων επισημαίνουν πως οι Μαδριλένοι θέλουν έναν ηγέτη στην μεσαία τους γραμμή, έναν παίκτη που θα κάνει την διαφορά και θα κουμαντάρει το παιχνίδι της «βασίλισσας».

Αυτός φαίνεται πως είναι ο Ντέκλαν Ράις, καθώς ο διεθνής μέσος των «κανονιέρηδων» θεωρείται η ιδανική επιλογή από τους ιθύνοντες του ισπανικού συλλόγου.

Τα πράγματα βέβαια δεν είναι απλά στην υπόθεση του 27χρονου άσου, καθώς ο Ράις έχει συμβόλαιο με την πρωταθλήτρια Αγγλίας για δύο ακόμα χρόνια. Αυτό σημαίνει πως για να «μετακομίσει» ο παίκτης στην Μαδρίτη, θα πρέπει να δώσει το «οκέι» ο αγγλικός σύλλογος.

Για να πει όμως το «ναι» η ομάδα του Λονδίνου, θα πρέπει να δεχθεί μια άκρως δελεαστική πρόταση κι αυτό «μεταφράζεται» σε κάτι παραπάνω από… 150 εκατ. ευρώ, καθώς κανείς δεν πρέπει να ξεχνά ότι η Άρσεναλ είχε δώσει 116 εκατ. ευρώ πριν από τρία χρόνια, για να πάρει τον παίκτη από την Γουέστ Χαμ.

Η Ρεάλ θα πρέπει δηλαδή να βγάλει πολλά λεφτά από τα ταμεία της αν θέλει να δει τον Ράις στο Μπερναμπέου κι αυτή την στιγμή κανείς δεν ξέρει αν οι Μαδριλένοι έχουν την πρόθεση να δώσουν ένα τόσο μεγάλο ποσό.

Επίσης θα πρέπει εδώ να σημειωθεί, ότι πρόθεση των «κανονιέρηδων» είναι να συμφωνήσουν με τον διεθνή μέσο για την επέκταση της συνεργασίας τους.

Ήδη έχουν ξεκινήσει οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών για την υπογραφή νέου συμβολαίου και αν τελικά επιτευχθεί συμφωνία, το νέο συμβόλαιο που θα υπογράψει ο Ράις θα έχει ισχύ μέχρι το 2031.

Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει φανεί «λευκός καπνός», αλλά οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ράις είναι ικανοποιημένος από αυτά που έχει ακούσει στις πρώτες συζητήσεις και αυτό είναι ένα καλό νέο ενόψει των τελικών διαπραγματεύσεων.

Οι φήμες πάντως περί ενδιαφέροντος της Ρεάλ Μαδρίτης για τον Ράις, ίσως αναγκάσουν την διοίκηση της Άρσεναλ να βάλει πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη, για να ικανοποιήσει κάθε επιθυμία του διεθνούς άσου.

Αν πάντως η Ρεάλ δεν καταφέρει τον στόχο της στην υπόθεση του 27χρονου μέσου των πρωταθλητών Αγγλίας, τότε θα στρέψει ξανά το ενδιαφέρον της στον Ρόδρι της Μάντσεστερ Σίτι.