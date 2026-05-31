ΣΥΡΙΖΑ: Να ζητηθούν εξηγήσεις από την αλβανική κυβέρνηση για τα επεισόδια στο Ζβέρνετς

Η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να προβεί στις δέουσες ενέργειες, μετά τα επεισόδια στην Αλβανία, που είχαν αποτέλεσμα να τραυματιστεί Έλληνας ομογενής, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Στο Ζβέρνετς, διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία, καθώς διαμαρτύρονταν για έργα σε περιβαλλοντικά προστατευμένη περιοχή.

Η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει:

«Να ζητηθούν εξηγήσεις από την αλβανική κυβέρνηση για τα γεγονότα στο Ζβέρνετς

Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να αντιμετωπίσει με σοβαρότητα και υπευθυνότητα τα γεγονότα στην πόλη Ζβέρνετς στην Αλβανία προβαίνοντας στις δέουσες ενέργειες.

Ο απόλυτος σεβασμός από την αλβανική κυβέρνηση των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας, καθώς και του κράτους δικαίου, αποτελούν, εξάλλου, προϋποθέσεις για την ένταξη της Αλβανίας στην ΕΕ.

Στο πλαίσιο αυτών των ενεργειών πρέπει να ζητηθούν εξηγήσεις από την πρεσβεία της Αλβανίας στην Ελλάδα».