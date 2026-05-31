Καρυστιανού: Στόχος η αυτοδυναμία, καμία συνεργασία με συστημικό κόμμα – Πυρά εξαπολύει σε Μητσοτάκη και Τσίπρα

Βολές τόσο στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, όσο και στον πρώην πρωθυπουργό και επικεφαλής της ΕΛΑΣ, Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε η πρόεδρος του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», Μαρία Καρυστιανού.

Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη ανέφερε, μιλώντας στο MEGA, πως «η συγκεκριμένη κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει διαπράξει σωρεία εγκλημάτων και μόνο τα Τέμπη, όχι μονάχα το έγκλημα της σύγκρουσης κυρίως τον τρόπο με τον οποίο λειτούργησαν μετά προκειμένου να συγκαλύψουν αυτά τα πράγματα είναι αδιανόητα για μια πολιτισμένη χώρα. Και να βάλουμε μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα Ταμεία Ανάκαμψης και όλα τα άλλα που έχουμε δει, τις υποκλοπές άρα προφανώς η κυβέρνηση αυτή είναι άκρως επικίνδυνη».

«Δεν ξέρω γιατί όλοι περιμένουν ότι κάπου θα πρέπει να τοποθετηθούμε. Φαντάζομαι ότι, αν έπρεπε να τοποθετηθούμε κάπου, θα είχαμε ήδη τοποθετηθεί και δεν θα χρειαζόταν να δημιουργήσουμε κάτι καινούργιο. Αυτά που ακουμπάμε τα βρίσκουμε σε διάφορες ιδεολογικές παρατάξεις. Είναι σαν να έχουμε πάρει από την κάθε μία παράταξη αυτό που θεωρούμε πιο καλό και να έχουμε κάνει μια σύνθεση. Γιατί πιστεύουμε ότι αυτό μας ενώνει, και αυτή τη στιγμή η ένωση των πολιτών είναι αυτή που θα κάνει τη διαφορά», τόνισε. Υποστήριξε πως στόχος του κινήματος είναι η κάθαρση και η λειτουργία ενός κράτους δικαίου.

«Δεν μπορώ την κοροϊδία»

Η κ. Καρυστιανού υποστηρίζοντας ότι η ΕΛΑΣ… αντιγράφει στοιχεία από την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της. «Δεν μπορώ την κοροϊδία. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ένας άνθρωπος έχει περάσει ως πρωθυπουργός, δεν έχει κάνει τίποτα, και έρχεται μετά από κάποια χρόνια να μας πει ότι “εγώ θα τα φροντίσω αυτά” και να παίρνει μάλιστα πολλά από τα στοιχεία που έχουμε αναφέρει κι εμείς στην ιδρυτική μας και να τα παρουσιάζει ως δικές του προτάσεις. Είναι ξεκάθαρη κοροϊδία», τόνισε η κ. Καρυστιανού.

Με αφορμή την παρουσίαση του κόμματός της με όνομα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», η Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε στα αρνητικά σχόλια που σημειώθηκαν, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν υπήρξε αντίλογος στις θέσεις της ιδρυτικής διακήρυξης.

«Υπήρξανε άσχημοι σχολιασμοί με σκοπό να μας θίξουν. Τρία χρόνια βέβαια έχουμε συνηθίσει στη δολοφονία χαρακτήρα. Η αλήθεια είναι όμως ότι εμείς παρουσιαστήκαμε ως αυτοί που είμαστε, απλοί άνθρωποι. Και κάτι πολύ σημαντικό, δεν υπήρχαν σχόλια σχετικά με αυτά που είπαμε στην ιδρυτική διακήρυξη. Γιατί επί της ουσίας, εκείνη η μέρα ήταν γι’ αυτό, για να παρουσιάσουμε τις θέσεις του κινήματος. Και για μένα αυτό ήταν το πιο σημαντικό. Ότι δεν υπήρχε αντίλογος σε αυτό, άρα, κάτι είπαμε καλά», υπογράμμισε.

Η Μαρία Καρυστιανού απέρριψε τις κατηγορίες περί φιλορωσικού κόμματος, ενώ συμπλήρωσε πως «ποτέ δεν θα φανταζόμουν ότι θα πήγαιναν κάποιοι οι οποίοι θα παίζανε αυτό το επιχείρημα της εκμετάλλευσης του γονέα προς το παιδί. Πώς; Πώς μπορεί ένας γονιός να εκμεταλλευτεί το παιδί του; Και πώς μπορεί να εκμεταλλευτεί το νεκρό παιδί του; Δυστυχώς, είμαι και στην περίπτωση που πέθανε τόσο βίαια, τόσο τραγικά. Πώς το εκμεταλλεύεσαι αυτό; Δεν ξέρω αν αυτό όμως με έχει πεισμώσει περισσότερο ως προς το ότι θα το πάω πραγματικά μέχρι τέλους».

«Βαρέθηκα να με λένε ‘χαροκαμένη’»

Ανέφερε πως «η αλήθεια είναι ότι βαρέθηκα να με λυπούνται. Βαρέθηκα να με λένε ‘χαροκαμένη’. Αυτά μου φαίνονται όλα πολύ κενά. Ίσως κάποια και λίγο προσβλητικά, γιατί καταλαβαίνετε ότι μπορεί να έχουν και μία αντίθετη έννοια. Το πένθος είναι μια πολύ ιδιαίτερη κατάσταση, την οποία ο κάθε άνθρωπος μπορεί να τη διαχειριστεί διαφορετικά».

Σύμφωνα με την ίδια, «κανένας όμως άνθρωπος δεν μπορεί να το κρίνει αυτό. Δεν έχει το δικαίωμα, αν θέλετε, να το κρίνει, το πώς θα διαχειριστούμε το πένθος μας. Σε μένα, το πένθος έγινε ότι δεν μπορώ να αφήσω τον θάνατο της κόρης μου να γίνει εις μάτην, χωρίς να οδηγήσει κάπου θετικά για όλους μας. Στο όνομά της. Στη μνήμη της. Είμαι σίγουρη ότι η Μάρθη θα συμφωνούσε. Είχε και εκείνη μία αγάπη με το δίκαιο και θα ήταν δίπλα μου. Ήθελα να είμαι η μαμά της Μάρθης και να την έχω δίπλα μου, να τη βοηθάω, και να είμαι πάντα δίπλα της, και στα καλά, και στα άσχημα. Ήθελα να τη δω να παντρεύεται, ήθελα να δω εγγόνια, τα ήθελα όλα αυτά. Αυτά ήθελα».

Στόχος η αυτοδυναμία, καμία συνεργασία με συστημικό κόμμα

Στόχος της, όπως τόνισε, δεν είναι η αλλαγή επαγγέλματος για να γίνει πρωθυπουργός, αλλά η είσοδος στη Βουλή με αυτοδυναμία για να αλλάξει τα πράγματα. «Εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι είμαστε σωτήρες. Από τον Κυριάκο Μητσοτάκη έχω ακούσει πολλές φορές το “εγώ ή το χάος”, το οποίο για μένα είναι κάτι πάρα πολύ βαρύ που δεν θα το έλεγα ποτέ. Επειδή είδαμε ότι η πολιτική με τον τρόπο που λειτουργεί στην Ελλάδα, με τα κόμματα, με το σύστημα το οποίο είναι διεφθαρμένο και πανίσχυρο, και το οποίο δεν θέλει να λογοδοτεί, δεν θέλει να τιμωρείται και θέλει να αυτενεργεί εις βάρος μας, ως επί το πλείστον, θέλουμε κάτι διαφορετικό το οποίο δεν υπάρχει», υπογράμμισε.

«Άρα, αφού δεν υπάρχει, οφείλουμε να το δημιουργήσουμε. Επομένως, θεωρώ ότι αυτή τη φορά τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα για τον κ. Μητσοτάκη, και για το υπόλοιπο σύστημα, γιατί θα έχει ως αντιπολίτευση τους πολίτες. Εμείς δεν θα μιλάμε γενικώς και αορίστως, ούτε είμαστε από κάπου δεσμευμένοι, δεν έχουμε βαρίδια», επισήμανε.

