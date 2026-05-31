Δούκας προτρέπει τον Ανδρουλάκη για συνεργασία ΠΑΣΟΚ – ΕΛΑΣ με επικεφαλής τον πρώτο σε ποσοστά

Στη γέφυρα διαλόγου και συνεργασίας με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, που εμφανίζει δυναμική, επιμένει ο Χάρης Δούκας, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα προς το εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ και τον πρόεδρο του Νίκο Ανδρουλάκη, ότι ο μοναδικός αντίπαλος είναι η ΝΔ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και όποιος δεσμεύεται για «πολιτική αλλαγή» σημαίνει ότι παλεύει για να φύγει η ΝΔ.

Μια θέση που φέρνει σε δύσκολη θέση τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, που επί της ουσίας απορρίπτει κάθε συνεργασία και υιοθετεί πολύ σκληρό λόγο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος, αντίθετα, από την πρώτη στιγμή μίλησε για ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης, ώστε αυτή να νικήσει την ΝΔ όποτε και αν γίνουν οι επόμενες εκλογές, καλώντας μέσω της ΕΛΑΣ σε συμπαράταξη όλων των δυνάμεων. Η ανταπόκριση της κοινωνίας στο κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα τον δικαιώνει, και ίσως αυτός ειναι και ο λόγος που ο Χάρης Δούκας χτυπά καμπανάκι.

Ειδικότερα, μιλώντας στο MEGA Σαββατοκύριακο ο κ. Δούκας ξεκαθάρισε ότι «εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει να αποκλείουμε σε καμία περίπτωση τον διάλογο, και ξαναλέω και πάλι, νομίζω αφορά το δικό μου κόμμα, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να αφορά και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ότι ο αντίπαλός μας πρέπει να είναι η Νέα Δημοκρατία. Διότι σε διαφορετική περίπτωση, η πολιτική αλλαγή είναι μπερδεμένη, μπερδεύεται ο κόσμος τι ακριβώς σημαίνει αυτό, και ταυτόχρονα δημιουργείται μια πολυδιάσπαση, η οποία είναι δώρο στον κύριο Μητσοτάκη».

Ερωτηθείς μάλιστα για κοινή κάθοδο των δύο κομμάτων στις δεύτερες εκλογές, με ενιαίο ψηφοδέλτιο ο κ. Δούκας δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο, χωρίς να παραβλέπει την απόφαση του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ για αυτόνομη πορεία, αλλά σπεύδοντας και να συμπληρώσει ότι αυτόνομη πορεία δεν σημαίνει απομόνωση, περιχαράκωση και αποκλεισμό.

Όπως χαρακτηριστικά είπε ο κ. Δούκας, «εμείς έχουμε πει αυτόνομη πορεία. Οι αποφάσεις μας είναι σε άλλη κατεύθυνση. Όμως ξαναλέω ότι, θα πρέπει, αν έχουμε τη δυνατότητα, γιατί η Νέα Δημοκρατία μπορεί να είναι για παράδειγμα στο 25%, να μην παίρνει το μπόνους. Και να είμαστε εμείς εκεί κοντά. Και τα δύο κόμματα, δεν πρέπει να συζητήσουμε μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια συνθήκη ανατροπής; Το άθροισμά μας μπορεί να είναι περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία, για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε, ακόμα και κυβερνητικά, θα πρέπει να έχουμε συζητήσει από τώρα ποιες είναι οι γραμμές μας, ποια είναι τα προγράμματά μας, πού υπάρχουν συγκλίσεις, πού διαφωνούμε και πού συμφωνούμε».

Να τηρήσουμε τις αποφάσεις του Συνεδρίου

«Έχουμε χρέος εμείς να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, να τηρήσουμε τις αποφάσεις του Συνεδρίου, που λέει ότι προοδευτική διακυβέρνηση και μοναδικός αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Και η Νέα Δημοκρατία είναι μοναδικός αντίπαλος πριν και μετά τις εκλογές» τόνισε ο κ. Δούκας, αφήνοντας σαφείς αιχμές στην κυρία Διαμαντοπούλου που προσδιόρισε το χρονικό διάστημα αντιπαλότητας με τη ΝΔ μέχρι τις εκλογές.

Απευθυνόμαστε στο 70% που θέλει αλλαγή

Όπως είπε ο κ. Δούκας κρίνοντας τη δήλωση Διαμαντοπούλου «δεν συνάδει με την απόφαση (του Συνεδρίου) και νομίζω ότι θα πρέπει όλοι να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι είναι ένα ισχυρό μήνυμα. Και επίσης θεωρώ ότι επειδή υπάρχουν πάρα πολλά κόμματα, θα μετρήσει πάρα πολύ το καθαρό μήνυμα και οι καθαρές διαχωριστικές γραμμές. Εμείς σε ποιους απευθυνόμαστε; Απευθυνόμαστε στο 70% του κόσμου που ζητάει πολιτική αλλαγή. Που ζητάει, δηλαδή, να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Το υπόλοιπο 25-30% που βλέπω στις δημοσκοπήσεις, θα το πάρει έτσι κι αλλιώς η Νέα Δημοκρατία. Άρα, στο 70% εμείς πρέπει να απευθυνθούμε. Και για να το κάνουμε αυτό πρέπει να αποκλείουμε, όπως και έγινε σχεδόν ομόφωνα, κάθε συνεργασία».

«Να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας και να μην αποπροσανατολιζόμαστε. Ξαναλέω, θα κάνουμε κριτική στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, όπως κι εκείνοι θα κάνουν σε εμάς. Αλλά νομίζω ότι το μέτωπο, ιδεολογικός και στρατηγικός αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Το μέτωπο πρέπει να είναι εκεί και πρέπει να είναι καθαρό. Γιατί αυτό θα μας διατηρήσει σε μια συνθήκη ανατροπής. Αν δεν το κάνουμε αυτό, τότε και το αίτημα της πολιτικής αλλαγής νομίζω μπερδεύεται. Όταν λες «πολιτική αλλαγή» σημαίνει να φύγει η Νέα Δημοκρατία» υπερθεμάτισε ο κ. Δούκας.