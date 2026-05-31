Κυριακή 31 Μαϊου 2026
31.05.2026 | 15:29
Συναγερμός στην Μάνδρα με άντρα που απειλεί να πέσει από ταράτσα – Κρατά δρεπάνι και μαχαίρι
Οι λάτρεις της Ferrari αποφάσισαν – Κόλαφος η ετυμηγορία για το Luce
Διεθνής Οικονομία 31 Μαΐου 2026, 15:46

Το βρετανικό περιοδικό αυτοκινήτου Auto Express περιέγραψε το ηλεκτρικό υπεραυτοκίνητο, η τιμή του οποίου ανέρχεται στα 640.000 δολάρια, ως το «αυτοκίνητο της Apple που κανείς δεν ήθελε»

Το παράξενο συναίσθημα της Κυριακής που οι περισσότεροι έχουμε βιώσει

Eξωφρενικά ακριβό, προσβλητικό για όσους έχουν Ferrari, και… μοιάζει με Nissan! Αυτά είναι μερικά μόνο από τα καθόλου κολακευτικά σχόλια για το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Ferrari, το Luce, από την ημέρα που έγιναν τα αποκαλυπτήρια από τη θρυλική ιταλική φίρμα.

Η αρνητική υποδοχή αποτυπώθηκε την επόμενη κιόλας ημέρα στη μετοχή της Ferrari, η οποία υποχώρησε περισσότερο από 8% στο χρηματιστήριο του Μιλάνου.

Το βρετανικό περιοδικό αυτοκινήτου Auto Express περιέγραψε το ηλεκτρικό υπεραυτοκίνητο, η τιμή του οποίου ανέρχεται στα 640.000 δολάρια, ως το «αυτοκίνητο της Apple που κανείς δεν ήθελε» – μια αναφορά στον πρώην επικεφαλής σχεδιασμού της Apple, Jony Ive, του οποίου το δημιουργικό γραφείο βοήθησε στον σχεδιασμό του.

«Είμαι ιδιοκτήτρια Ferrari, οπότε θα σας πω ότι είναι προσβλητικό για όσους από εμάς έχουμε αυτά τα αυτοκίνητα», δήλωσε η αμερικανίδα εμπειρογνώμονας στον τομέα του αυτοκινήτου, Lauren Fix, μιλώντας σε εκπομπή του CNN. «Μοιάζει με Nissan Leaf», πρόσθεσε – ένα μοντέλο που πωλείται σε τιμή μικρότερη από το ένα δέκατο της τιμής του Luce. Η εμπειρογνώμονας άφησε να εννοηθεί ότι η Ferrari ένιωσε την υποχρέωση να δημιουργήσει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, αλλά προειδοποίησε ότι οι καταναλωτές θα δυσανασχετήσουν με την υψηλή τιμή, θυμίζοντας ότι η Porsche είχε εγκαταλείψει τα δικά της σχέδια για την κατασκευή ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου.

Οι Ιταλοί συμφώνησαν: «Εξωφρενικά ακριβό (550.000 ευρώ!) και, από αισθητικής άποψης, μιλάει από μόνο του… Μοιάζει με οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτοκίνητο του “όρθιου αλόγου” (Prancing Horse)», ανάρτησε στο X ο Ματέο Σαλβίνι, υπουργός Μεταφορών της χώρας.

Ο Horst Schneider, επικεφαλής του τμήματος έρευνας της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας στην Bank of America, δήλωσε ότι οι αντιδράσεις επικεντρώθηκαν στο «αν το Luce εξακολουθεί να δείχνει και να δίνει την αίσθηση μιας Ferrari», αλλά πρόσθεσε ότι ο κίνδυνος για την εταιρεία φαίνεται «διαχειρίσιμος», δεδομένης της ευρύτερης γκάμας των μοντέλων της.

Η μετοχή έχει ανακτήσει μέρος αυτών των απωλειών, αλλά δεν έχει επανέλθει πλήρως. Η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας των 50 δισ. ευρώ έχει απωλέσει περίπου 5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Το Luce

Το Luce είναι το πρώτο πενταθέσιο αυτοκίνητο στην ιστορία της Ferrari και στοχεύει να προσελκύσει οικογένειες με μεγάλη οικονομική επιφάνεια.

Διαθέτει τέσσερις ηλεκτρικούς κινητήρες, τελική ταχύτητα 190 μίλια την ώρα (περίπου 305 χλμ./ώρα) και αυτονομία που ξεπερνά τα 300 μίλια (περίπου 480 χλμ.).

Η εταιρεία μερίμνησε ώστε το ηλεκτρικό αυτοκίνητό της να διαθέτει επίσης τεχνητούς κραδασμούς και ήχο κινητήρα, προκειμένου να διατηρηθεί η οδηγική εμπειρία μιας Ferrari.

O διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Μπενεντέτο Βίνα, προσπάθησε να υπερασπιστεί την υψηλή τιμή του αυτοκινήτου, υποστηρίζοντας αναφέροντας ότι το μοντέλο έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον από τους πελάτες, συμπεριλαμβανομένων και νέων πελατών με εξαιρετικά υψηλό εισόδημα.

Μιλώντας σε στρογγυλή τράπεζα στη Μόντενα της Ιταλίας την Πέμπτη, ο Βίνα φέρεται να δήλωσε ότι το κόστος του νέου μοντέλου Luce ήταν μια δίκαιη τιμή για την καινοτομία.

Είπε ότι η κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης μπορεί να οδηγήσει ορισμένους στο συμπέρασμα ότι ο κατασκευαστής σπορ αυτοκινήτων θα αντικαταστήσει τους παραδοσιακούς κινητήρες με μια πλήρως ηλεκτρική έκδοση, κάτι που τόνισε ότι δεν ισχύει.

«Πρέπει να δείτε το Luce για να καταλάβετε ότι δεν έχει καμία σχέση με τα κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα ή αυτά άλλων μαρκών», δήλωσε ο Βίνα, σύμφωνα με το Reuters.

Πηγή: ot.gr

Τουρισμός
Ελληνικά αεροδρόμια: Νέες αεροπορικές, νέες πύλες εισόδου – Το στοίχημα της ελληνικής αγοράς

Το παράξενο συναίσθημα της Κυριακής που οι περισσότεροι έχουμε βιώσει

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Γιατί υποχωρούν τα spreads στα τελευταία τρίμηνα

Πώς η λιτότητα υπονόμευσε τις κυβερνήσεις που την επέβαλαν και ενίσχυσε την ακροδεξιά στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 31.05.26

Η λιτότητα μειώνει τη δημοτικότητα, πυροδοτεί διαμαρτυρίες και αυξάνει τις πιθανότητες κυβερνητικής κρίσης ειδικά σε περιόδους ύφεσης, ενώ συμβάλλει και στην άνοδο ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη

Νατάσα Ρουγγέρη
Ο πόλεμος στο Ιράν κοστίζει στους Αμερικανούς καταναλωτές σχεδόν 60 δισεκατομμύρια δολάρια
Ανάλυση Moody’s 31.05.26

Ανυπολόγιστες είναι οι οικονομικές επιπτώσεις από τον πόλεμο ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν. Και η οικονομική πίεση θα αυξηθεί, αν ο πόλεμος συνεχιστεί, πλήττοντας μια αδύναμη οικονομία.

Πώς πυρκαγιές και πλημμύρες δημιουργούν περιοχές που δεν μπορούν να ασφαλιστούν σε όλη την Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 30.05.26

Σύμφωνα με την EIOPA, τη ρυθμιστική αρχή των ασφαλίσεων της ΕΕ, το 75% των οικονομικών ζημιών από φυσικές καταστροφές στην Ευρώπη ήταν ιστορικά ανασφάλιστες

Νατάσα Ρουγγέρη
Η διεθνής οικονομική τρικυμία σε ένα φλιτζάνι – Ή πως ο καφές γίνεται πολυτέλεια
Ζήτημα επιλογής 30.05.26

Λίγο η κλιματική αλλαγή, λίγο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, λίγο ο χρηματιστηριακός τζόγος, λίγο οι δασμοί του Τραμπ και ο καφές είναι πια μια ακριβή απόλαυση. Αλλά κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ένα ωραίο ρόφημα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Στεγαστική κρίση: Γιατί αυξάνονται οι τιμές και τι κάνει η ΕΕ για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα;
Διεθνής Οικονομία 30.05.26

Η στεγαστική κρίση με την άνοδο των τιμών των κατοικιών και των ενοικίων αποτελεί μεγάλο πρόβλημα για τους περισσότερους Ευρωπαίους, συμπεριλαμβανομένων και των Ελλήνων - Έχει η ΕΕ σχεδιασμό για να αντιμετωπίσει το φαινόμενο που επιμένει;

Νατάσα Ρουγγέρη
Η ιστορία των τροχαίων από το πρώτο βενζινοκίνητο αυτοκίνητο και το τεράστιο κοινωνικοοικονομικό κόστος τους
Παγκόσμια κρίση 30.05.26

Από το πρώτο τροχαίο βενζινοκίνητου οχήματος στις ΗΠΑ τον Μάιο του 1891, ακολούθησαν εκατομμύρια άλλα παγκοσμίως με τεράστιο κόστος για χώρες, οικονομίες και οικογένειες

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΕΕ: Επιβραδύνεται η ανάπτυξη, καθώς η ενεργειακή κρίση οδηγεί σε αύξηση του πληθωρισμού – Τι συμβαίνει στην Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 30.05.26

Αφού έφτασε στο 1,5% το 2025, η αύξηση του ΑΕΠ της ΕΕ προβλέπεται πλέον να επιβραδυνθεί στο 1,1% φέτος, 0,3 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από ό,τι στις προβλέψεις του φθινοπώρου του 2025, ενώ ο πληθωρισμός θα ανέλθει στο 3,1%

Νατάσα Ρουγγέρη
Ομάν: Η έκρηξη οργής του Τραμπ φέρνει στο προσκήνιο την «Ελβετία της Μέσης Ανατολής»
Ομάν 29.05.26

Γεωπολιτικοί αναλυτές ανέφεραν ότι οι απειλές των ΗΠΑ εναντίον του Ομάν, ενός στενού εταίρου σε θέματα οικονομίας και ασφάλειας, σηματοδοτούν μια εξαιρετικά ασυνήθιστη αλλαγή στάσης

Το δύσκολο καλοκαίρι του καταναλωτή – Ο πληθωρισμός μόνο προς τα πάνω μπορεί να κινηθεί
Προς άνοδο επιτοκίων 29.05.26

Την ώρα που όλα τα βλέμματα έχουν στραφεί στη διαπραγμάτευση για το τέλος του πολέμου στο Ιράν, οι δημοσιονομικές αρχές στις ΗΠΑ και την ΕΕ προειδοποιούν: Οι τιμές δεν θα πέσουν, ακόμη και ο πόλεμος τελειώσει τώρα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Πάτρα: Συνελήφθη 40χρονος που πόζαρε στα social media με όπλα και σιδερογροθιές – Επιχείρησε να διαφύγει
Πάτρα 31.05.26

Το προφίλ του 40χρονου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ήταν δημόσια προσβάσιμο. Στη φωτογραφία προφίλ του διακρίνονταν όπλα, φυσίγγια, σιδερογροθιές και πολλά χαρτονομίσματα των 50 ευρώ

Ο Μπρους Ντερν μοιράζεται μια ιστορία με την Μέριλιν Μονρόε
Ποια είναι; 31.05.26

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό People κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, ο Μπρους Ντερν θυμήθηκε μια ξεχωριστή συνάντηση με την Μέριλιν Μονρόε βροχερή Νέα Υόρκη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ποια χώρα αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη διαδικτυακή τοξικότητα στην Ευρώπη; – Τι ισχύει στην Ελλάδα;
Κόσμος 31.05.26

Το 2025, σχεδόν το ήμισυ των χρηστών του διαδικτύου σε 20 χώρες στην Ευρώπη έλαβαν μηνύματα στο διαδίκτυο τα οποία θεώρησαν εχθρικά και εξευτελιστικά προς συγκεκριμένες ομάδες ή άτομα - Ποια social είναι τα πιο τοξικά;

Ο πόλεμος ως ανόητη επιλογή – Η νέα τεχνολογία επιτρέπει στους Δαβίδ να αμυνθούν έναντι των Γολιάθ
The Economist 31.05.26

Η νέα, έξυπνη τεχνολογία επιτρέπει σε μικρές χώρες να αναπτύξουν εύκολα, φθηνό και αποτελεσματικό εξοπλισμό. Ο πόλεμος την εποχή των δορυφόρων και των drones γίνεται ασύμφορος γι’ αυτούς που τον ξεκινούν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Καρυστιανού: Στόχος η αυτοδυναμία, καμία συνεργασία με συστημικό κόμμα – Πυρά εξαπολύει σε Μητσοτάκη και Τσίπρα
«Ξεκάθαρη κοροϊδία» 31.05.26

Τα στελέχη του κόμματος όπως και το πρόγραμμα θα ανακοινώνονται σιγά σιγά γιατί υπάρχει κλίμα ανθρωποφαγίας λέει η Μαρία Καρυστιανού, σε εφ' όλης της ύλης συνέντευξη. Με αρκετές αναφορές στην κόρη της Μάρθη, αντιστρέφει την κατηγορία Μητσοτάκη περί αυτόκλητων σωτήρων, ενώ κατηγορεί τον Τσίπρα για λογοκλοπή

Επεισόδια στην Αλβανία: Ένας Έλληνας ανάμεσα στους τραυματίες – Διαμαρτύρονται για έργα σε προστατευόμενη παράκτια ζώνη
Κόσμος 31.05.26

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε διάβημα προς τις αλβανικές αρχές, ζητώντας την πλήρη διερεύνηση των γεγονότων και την απόδοση ευθυνών όπου αυτές προκύψουν.

Το μήνυμα που έστειλε ο Βαγγέλης Μαρινάκης για τον τελικό του Champions League: «Τι υπέροχη στιγμή για το άθλημα μας» (pic, vid)
Champions League 31.05.26

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έστειλε ένα σπουδαίο μήνυμα μέσα από τα social media για την τρομερή στιγμή στο φινάλε του τελικού του Champions League ανάμεσα σε Μαρκίνιος και Γκάμπριελ.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η «βολική» ανάγνωση της έκθεσης Τυχεροπούλου από τη ΝΔ – Το σκάνδαλο είναι υπαρκτό και «γαλάζιο»
Πολιτική 31.05.26

Το in παρουσιάζει κομμάτια της έκθεσης της Παρασκευής Τυχεροπούλου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που έγινε κατόπιν παραγγελίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, το παρασκήνιο και τα ελλιπή στοιχεία που διατέθηκαν από το σύστημα που λυμαινόταν τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πως εργαλειοποιεί την έκθεση η κυβέρνηση θέλοντας να πετάξει τις ευθύνες από πάνω της.

Δημήτρης Τερζής
Νεκρός νεαρός άνδρας στα επεισόδια στο Παρίσι μετά την κατάκτηση του Champions League – 780 συλλήψεις
Champions League 31.05.26

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στη Γαλλία, μετά τα τραγικά επεισόδια που έγιναν με αφορμή την κατάκτηση του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν, υπήρξε ένας νεκρός 17χρονος οπαδός!

Ζάκυνθος: Στο νοσοκομείο δύο Βρετανίδες που τραυματίστηκαν σε τουριστική περιήγηση με σκάφος – Δύο συλλήψεις
Ατύχημα 31.05.26

Παραπλέον σκάφος που έπλεε με αυξημένη ταχύτητα στην περιοχή Κερί προκάλεσε έντονο κυματισμό, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της 55χρονης και της 58χρονης από τη Βρετανία

Συρία: Σε εξέλιξη απομάκρυνση πληγέντων από την υπερχείλιση του Ευφράτη – Μεγάλες καταστροφές
Φονικές πλημμύρες 31.05.26

Πάνω από 2.400 οικογένειες στην επαρχία Ντέιρ εζ-Ζορ στην ανατολική Συρία έχουν επηρεαστεί από τις σοβαρές πλημμύρες που βύθισαν στο νερό ολόκληρα χωριά - Αναφορές για «αρκετούς» νεκρούς

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Το καταστροφικό έργο της διακυβέρνησης της ΝΔ πρέπει να λάβει τέλος
Αντιπολίτευση 31.05.26

Την ανάρτηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εκτοξεύοντας πυρά για την «απαξίωση των δημόσιων πανεπιστημίων» και για την ακρίβεια που μαστίζει τα νοικοκυριά

Ιράν: Καμία συμφωνία με τις ΗΠΑ χωρίς εγγυήσεις – Το Ισραήλ κατέλαβε το φρούριο Μποφόρ στον Λίβανο
Κόσμος 31.05.26

«Δεν εμπιστευόμαστε τον εχθρό», λέει ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Γκαλιμπάφ, ενώ ο Τραμπ φέρεται να θέτει αυστηρότερους όρους για τερματισμό του πολέμου -Το Ισραήλ επεκτείνει τις επιχειρήσεις στον Λίβανο

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

