Τρεις νέοι φόροι στο τραπέζι της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τι θα πληρώσει η Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 29 Μαΐου 2026, 16:53

Τρεις νέοι φόροι στο τραπέζι της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τι θα πληρώσει η Ελλάδα

Το έγγραφο περιλαμβάνει μια επιβάρυνση της τάξης τουλάχιστον των 200 εκατ. ευρώ από τη φορολόγηση στις ψηφιακές υπηρεσίες και τα ψηφιακά τυχερά παιχνίδια

ΡεπορτάζΓιάννης Αγουρίδης
Σχέδιο για νέους φόρους σε ψηφιακές υπηρεσίες, ψηφιακά τυχερά παιχνίδια και κρυπτονομίσματα για την περίοδο 2028-2034 ετοιμάζει η Κομισιόν, στο πλαίσιο του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2028-2034. Όπως αποτυπώνεται σε προσχέδιο εγγράφου εργασίας της Κομισιόν που έχει στα «χέρια» του ΟΤ, η δυνητική συνεισφορά εσόδων από μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να φτάνει τα 13,3 δισ. ευρώ ανά έτος και συνολικά 93,1 δισ. ευρώ για την επίμαχη 7ετία.

Αναφορικά με την Ελλάδα, το έγγραφο περιλαμβάνει μια επιβάρυνση της τάξης τουλάχιστον των 200 εκατ. ευρώ από τη φορολόγηση στις ψηφιακές υπηρεσίες και τα ψηφιακά τυχερά παιχνίδια, καθότι η…απόδοση από τα crypto δεν είναι εύκολο να υπολογιστεί ανά χώρα. Σε μια τέτοια περίπτωση η συνεισφορά της Ελλάδας για τη συγκεκριμένη περίοδο θα αγγίξει τουλάχιστον το 1,4 δισ. ευρώ.

Δείτε εδώ ολόκληρο το έγγραφο της ΕΕ.

Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για έγγραφο εργασίας και όχι για τελική απόφαση, καθότι, αυτή αναμένεται να ληφθεί -πιθανότατα- κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027, δηλαδή επί ημερών ελληνικής προεδρίας της ΕΕ.

Οι υπολογισμοί της ΕΕ

Η Επιτροπή εκτιμά ότι ένας πιθανός φόρος στις μεγάλες ψηφιακές εταιρείες, με συντελεστή 3% σε ορισμένες ροές εσόδων, θα απέφερε 5 δισ. ευρώ ετησίως σε ολόκληρη την ΕΕ. Ο φόρος, ο οποίος θα επηρέαζε κυρίως τις αμερικανικές εταιρείες, όπως οι Amazon και Google είναι πιθανό να βρει αντιδράσεις από τις κυβερνήσεις της ΕΕ που φοβούνται αντίποινα από τις ΗΠΑ.

Η Επιτροπή χρησιμοποίησε ως υπόδειγμα τους υπάρχοντες ψηφιακούς φόρους στην Ιταλία, την Ισπανία και τη Γαλλία προκειμένου να δημιουργήσει μια συνολική εκτίμηση για ολόκληρη την ΕΕ. Παράλληλα, ένας φόρος της τάξης του 3% επί του καθαρού κύκλου εργασιών στον τομέα των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών θα μπορούσε να αποφέρει περίπου 1,9 δισ. ευρώ ετησίως.

Επίσης, η Επιτροπή εκτιμά ότι ένας φορολογικός συντελεστής 0,1% επί της αξίας των συναλλαγών κρυπτονομισμάτων θα απέφερε μεταξύ 3 και 4 δισ. ευρώ ετησίως, περίπου, για τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Παράλληλα, ένας φόρος κεφαλαιακών κερδών κρυπτονομισμάτων θα μπορούσε να δημιουργήσει έσοδα μεταξύ 1 και 2,4 δισ. ευρώ ετησίως.

Ωστόσο, η Κομισιόν ότι ότι η δυναμική εσόδων των φόρων κρυπτονομισμάτων είναι δύσκολο να εκτιμηθεί λόγω της έλλειψης δεδομένων.

Η ομόφωνη έγκριση και οι αντιδράσεις

Οι φόροι της ΕΕ, γνωστοί ως «ίδιοι πόροι», απαιτούν ομόφωνη έγκριση μεταξύ των 27 κυβερνήσεων της Ένωσης. Τα πρόσθετα έσοδα έχουν σχεδιαστεί για τη χρηματοδότηση του κοινού ταμείου της ΕΕ από το 2028 έως το 2034, το οποίο ανέρχεται σε σχεδόν 2 τρισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των αποπληρωμών του κοινού προγράμματος χρέους της ΕΕ μετά την πανδημία.

Η αρχική πρόταση της Επιτροπής από τον Ιούλιο περιλάμβανε έναν φόρο στις εισαγωγές άνθρακα στην ΕΕ, γνωστό ως CBAM, καθώς και φόρους μεταξύ άλλων στις εκπομπές άνθρακα, τα έσοδα από τον καπνό, τα εταιρικά κέρδη.

