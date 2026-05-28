«Πρώτη» της Εθνικής ομάδας ενόψει των φιλικών του Ιουνίου (vid)

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Την πρώτη τους συγκέντρωση για τα φιλικά του Ιουνίου πραγματοποίησαν οι παίκτες της Εθνικής Ελλάδας το πρωί της Πέμπτης (28/5). Η γαλανόλευκη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αντιμετωπίζει τη Σουηδία στις 4 Ιουνίου στη Στοκχόλμη και τρεις μέρες αργότερα, στις 7/6, υποδέχεται τη νέα, ανανεωμένη Εθνική Ιταλίας στην Κρήτη και το Παγκρήτιο Στάδιο.

Τις επόμενες μέρες, οι προπονήσεις των διεθνών θα είναι καθημερινές στο προπονητικό κέντρο του Ολυμπιακού στον Ρέντη, με ώρα έναρξης στις 19:00. Εξαίρεση η μέρα του τελικού του Champions League, το Σάββατο (30/5), όταν το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 10 και μισή το πρωί.

View this post on Instagram A post shared by Ethniki Omada (@ethnikiomada)

Η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας για τα φιλικά του Ιουνίου.

Τερματοφύλακες: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης

Αμυντικοί: Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ντόη, Ρότα, Κυριακόπουλος, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας

Μέσοι: Κοντούρης, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Ανδρούτσος

Επιθετικοί: Κυζιρίδης, Τζόλης, Μασούρας, Παυλίδης, Δουβίκας, Τεττέη, Κωστούλας