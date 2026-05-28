ΜΜΕ Ισραήλ: «Ο Χάρπερ είναι ο μεγάλος στόχος του Παναθηναϊκού»

Μπορεί ο Παναθηναϊκός να έχει μπροστά του τους τελικούς της Stoiximan GBL, ωστόσο ο σχεδιασμός για την επόμενη σεζόν ήδη «τρέχει», ειδικά για την ενίσχυση της γραμμής των γκαρντ.

Την ώρα που στο εξωτερικό αναφέρουν πως ο Τι Τζέι Σορτς πιθανότατα θα αποχωρήσει, οι Πράσινοι έχουν ένα όνομα πολύ ψηλά στη λίστα τους, για να τον αντικαταστήσουν.

Αυτό είναι του Τζάρεντ Χάρπερ, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Έλι Σάχαρ στο το Sport5. Συγκεκριμένα, οι «πράσινοι» εξετάζουν σοβαρά την περίπτωση του γκαρντ της Χάποελ Ιερουσαλήμ, ο οποίος έχει αναδειχθεί MVP του EuroCup τα δύο τελευταία χρόνια και θα μπορούσε να είναι μια αξιόπιστη λύση σε περίπτωση που όντως αποχωρήσει ο Σορτς.

Αυτά δίνει ο Παναθηναϊκός για τον Χάρπερ

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sport5, o Παναθηναϊκός είναι διατεθειμένος να πληρώσει buyout ύψους 1 εκατ. ευρώ στη Χάποελ Ιερουσαλήμ, αλλά και να δώσει συμβόλαιο 2 εκατ. ευρώ ετησίως στον παίκτη. Ποσό που είναι σχεδόν διπλάσιο από τις σημερινές του αποδοχές.

«Ο Τζάρεντ Χάρπερ έχει συμβόλαιο για άλλα δύο χρόνια με τον σύλλογο και θα παίξει στη Χάποελ Ιερουσαλήμ», λέει η ισραηλινή ομάδα που δεν δείχνει διατεθειμένη να χάσει τον παίκτη της και ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις αναμένεται να είναι δύσκολες, κάνοντας την πιθανή μετακόμισή του στην Αθήνα ιδιαίτερα δύσκολη.